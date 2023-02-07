Экспресс на КХЛ с коэффициентом 11.3: беда Воробьёва и триумф Козлова

7 февраля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.3 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — СКА 7 февраля

«Металлург» уже давно не может выиграть даже двух матчей подряд. Команда смогла добиться успехов в первой части сезона, и они обеспечили ей высокое место в таблице. А дальше, пока многие соседи по конференции прибавляли, «Магнитка», наоборот, растеряла форму. Хозяева проиграли 10 из 15 последних матчей, а две последние победы были добыты только над аутсайдерами, да и то в овертайме.

Армейцы сейчас тоже не в лучшей форме, но они смогли прервать серию из трёх поражений. Причём пострадал набравший хорошую форму «Ак Барс». Складывается впечатление, что петербуржцам на финише не хватает мотивации. Они по большому счёту обеспечили себе не только плей-офф, но и первую строчку в конференции, после чего расслабились.

В нынешней форме СКА смотрится предпочтительнее соперника. «Металлург» не спасут даже домашние стены. Поставить на победу СКА можно с коэффициентом 2.2.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Амур» 7 февраля

«Локомотив» прибавил под конец прошлого года и в приподнятом настроении встретил праздники. Коллектив Игоря Никитина в 11 из 14 последних матчей добился максимального результата. Складывалось впечатление, что железнодорожники готовы включиться в борьбу за лидерство.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Но новый календарный год ярославская команда начала из рук вон плохо, проиграв шесть из восьми матчей. Однако Игорь Никитин смог стабилизировать результаты. Железнодорожники одержали пять побед в семи последних играх. Благодаря этому они вернулись на четвёртую строчку.

В плане надёжности игры в защите «Локомотив» — лучшая команда в чемпионате. Подопечные Никитина пропускают в среднем 1,82 шайбы за игру. Даниил Исаев отразил 93,3% из 805 бросков в створ его ворот.

«Амур» сконцентрировал все силы на борьбе за место в зоне плей-офф. Команда Вадима Епанчинцева выиграла 10 из 14 последних игр. «Тигры» на два очка опережают «Нефтехимик», имея ещё игру в запасе. На этом отрезке команда прибавила во всех игровых аспектах. Качество игры в обороне стало заметно выше — за 14 игр «Амур» пропустил лишь 23 шайбы.

При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Локомотива» с форой (-1) за 1.83.

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – ЦСКА 7 февраля

«Салават Юлаев» остаётся на шестой позиции в турнирной таблице Востока, но чувствует себя неуверенно. Из-за отвратительной игры на выезде подопечные Козлова уступили в пяти матчах подряд. Складывается впечатление, что на домашней арене и в гостях в форме «Салавата Юлаева» выходят абсолютно разные хоккеисты. Уверенная агрессивная игра перед своими трибунами — и полностью разобранная команда на выезде.

ЦСКА обеспечил себе участие в плей-офф и несколько ослабил хватку в регулярном чемпионате. Есть ощущение, что Сергея Фёдорова не слишком заботит борьба за второе место. Для главного тренера важнее подвести игроков в отличной форме к плей-офф. Поэтому легко объяснить последние неудачные результаты красно-синих: поражение от «Барыса» в овертайме со счётом 5:6 и от «Северстали» — 1:4. Пока армейцы на третьем месте на Западе.

«Салават Юлаев» вполне заслуживает прозвища «домашняя команда». На выезде дела у зелёных идут плохо, но зато при поддержке своих болельщиков они неуязвимы. Восемь побед в последних девяти встречах. Рекомендуем рассмотреть ставку «победа «Салавата Юлаева» за 2.80.

Экспресс на матчи 7 февраля

Ставка 1: победа СКА в матче с «Металлургом» за 2.20.

Ставка 2: победа «Локомотива» в матче с «Амуром» с форой (-1) за 1.83.

Ставка 3: победа «Салавата Юлаева» в матче с ЦСКА с форой (-1) за 2.80.

Общий коэффициент: 2.20 Х 1.83 Х 2.80 = 11.3.

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