«МЮ» — «Лидс». Маркус Рашфорд в ударе

8 февраля состоится перенесённый матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Лидс». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.49. Победа команды из Лидса оценена в 5.90. Заключить пари на ничью предлагается за 4.70.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 8-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 8 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.35. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» (08.02.2023)

Матч 8-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» состоится 8 февраля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 23:00 мск. В прошлом сезоне «красные дьяволы» дважды с разгромным счётом обыграли соперника. Сможет ли Эрик тен Хаг повторить результат? Разбираемся вместе.

«Манчестер Юнайтед» набрал отличную форму. Эрик тен Хаг в первую очередь наладил дисциплину и затем планомерно реализовал тактические задумки. Нидерландский специалист преуспел в построении содержательного комбинационного футбола. Футболисты используют интенсивный прессинг для достижения результатов.

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Огромную роль в успехах команды в последнее время играет Маркус Рашфорд. После ЧМ-2022 английский форвард здорово прибавил. В 13 матчах он забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Это лучший показатель в топ-5 лиг Старого Света после возобновления сезона. Маркус прибавляет с каждым туром и благодаря тактической гибкости Эрика тен Хага совершенствуется в понимании игры.

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В последних 14 играх в АПЛ манкунианцы потерпели поражения лишь в матчах с «Астон Виллой» (1:3) и «Арсеналом» (2:3). В трёх встречах сыграли вничью, а в остальных «красные дьяволы» выиграли. Команда Эрика тен Хага поднялись на третье место и сократила отставание от «Ман Сити» до трёх очков. Эксперты начали всерьёз рассматривать «МЮ» в качестве претендента на чемпионство.

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«Лидс» в последних семи турах в чемпионате Англии ни разу не выиграл. Клуб четырежды проиграл, а в остальных матчах сыграл вничью. В каждой встрече «павлины» навязывали сопротивление. В итоге Джесси Марш был уволен с поста главного тренера, а в качестве замены ему рассматривают наставника «Вест Бромвича».

Команда не отличается надёжностью в обороне. Лишь располагающийся на дне турнирной таблицы «Саутгемптон» и «Ноттингем Форест» пропускают больше. Собственно, «Лидс» сам сейчас не располагается в зоне вылета лишь благодаря лучшей разнице мячей. Поэтому в зимнее межсезонье руководство клуба вновь было активно.

Тактическая же гибкость Эрика тен Хага впечатляет. Игра команды качественно преобразилась. Наконец-то она соответствует уровню претендента на чемпионство. «МЮ» на «Олд Траффорд» непоколебим. Беспроигрышная серия «красных дьяволов» составляет 15 матчей подряд, 14 из которых они выиграли. Поэтому рекомендуем ставку ставку на победу «МЮ» с форой (-1) за 1.80.

Прогноз и ставки на перенесённый матч 8-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 8 февраля 2023 года

У «Лидса» отчётливо прослеживаются проблемы с матчами на чужом поле. «Павлины» проиграли 7 из 10 игр, при двух ничьих и одной победе. Хозяева поля демонстрирует содержательный комбинационно-позиционный футбол в атаке. «Красным дьяволам» не составит труда найти брешь в одной из худших защитных линий чемпионата. Рекомендуем ставку на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1.80.

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 12.02.

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