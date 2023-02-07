«Марсель» — «ПСЖ». Малиновский встретит Месси, как полагается

Украинец уже забил дебютный гол за команду и создаст проблемы парижанам, но не выйдет победителем.

8 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» — «ПСЖ». Начало игры – в 23:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу парижан в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Марселя» оценивается аналитиками в 3.40. Поставить на ничью можно за 3.76.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Марсель» — «ПСЖ» 8 февраля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным. На тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 3.32, а на тотал больше 2.5 мяча принимают ставки за 1.77. На гол «Марселя» дают коэффициент 1.30, а гол «ПСЖ» оценивается в 1.18. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» — «ПСЖ» (08.02.2023)

В Кубке Франции настало время 1/8 финала. Слепой жребий на этой стадии турнира свёл в одну пару две лучшие команды как текущего сезона, так и во всей истории французского футбола. Легендарный стадион «Велодром» принимает «Ле Классик» – «Марсель» сыграет с «ПСЖ».

С тех пор как в 2011 году «ПСЖ» стал принадлежать фонду Qatar Sports Investments, парижане ни разу не финишировали в турнирной таблице Лиги 1 ниже «Марселя». Да и сами южане стали реже попадать в первую тройку. Лишь три раза за последние 10 лет «Марселю» удавалось занять второе место вслед за своим самым принципиальным соперником.

«Уфа» сообщила РФС о желании подписать контракт с Павлюченко.

Не блещет «Марсель» и в очных встречах с «ПСЖ». За последние 11 лет провансальцы лишь однажды обыграли парижан. Ещё четыре встречи удалось свести к ничьей. На счету «ПСЖ» 21 победа на этом отрезке.

Недавно в «Марсель» перешёл Руслан Малиновский и даже забил дебютный гол в последней встрече с «Ниццей». Однако это не исправило ситуацию. Поражение в «лазурном дерби» (1:3) стало для «Марселя» первым за 10 официальных матчей. На этом отрезке были одержаны победы в восьми встречах и один матч сыгран вничью – с «Монако» (1:1).

«Марсель» в этом сезон уже уступал «ПСЖ» (0:1), «Лансу» (0:1) и терял очки с «Ренном» (1:1) и «Монако» (1:1). Впрочем, именно «Ренн» был обыгран в 1/16 финала Кубка Франции (1:0), а в игре с «Монако» была одержана драматичная победа в первом круге чемпионата (3:2).

Чинквини: Миранчук не готов к выступлениям в итальянских топ-клубах.

Что касается парижан, то они потихоньку справляются с кризисом, который накрыл их сразу после чемпионата мира. Впрочем, одна ничья и два поражения при шести победах – это неплохой результат для кого угодно, но не для клуба, в котором играют Месси, Мбаппе и Неймар.

Правда, по всей видимости, вот уже третью игру подряд Месси придётся проводить без своих звёздных напарников по атаке. Неймар пропустил две встречи из-за, как сообщается, мышечной усталости и только в начале этой недели приступил к тренировкам. Мбаппе получил травму в первом тайме игры с «Монпелье» и выбыл на несколько недель.

Месси стал ключом к последним двум победам «ПСЖ», но не ему одному доставались все лавры. В матче с «Монпелье» (3:1) постарался полузащитник Фабиан Руис, открывший счёт и отдавший передачу Месси на победный гол. В матче с «Тулузой» (2:1) гол и ассист на счету Ашрафа Хакими.

Впереди у «ПСЖ» тяжёлый календарь: «Марсель», «Монако», «Бавария», «Лилль» и снова «Марсель». Кристоф Галтье будет вынужден проводить более активную ротацию. Это повышает шансы на то, что «ПСЖ», как и во многих предыдущих матчах, не уйдёт с поля без пропущенного гола. Поставить на то, что гости не проиграют в основное время и обе команды забьют, можно за 2.12.

Прогноз и ставка на матч 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» — «ПСЖ» 8 февраля 2023 года

«ПСЖ» получил на жеребьёвке самого сложного из всех возможных соперников, но это не должно испугать опытных парижан. Во-первых, «Марсель» лишь пять раз за последние 26 очных матчей смог избежать поражения. Вторая причина – в текущем сезоне «Марсель» хорош, но почти не выигрывают большие матчи. Парижане небезупречны и часто пропускают, но редко проигрывают. Оба тренда сработают и в «Ле Классик».

Ставка: «ПСЖ» не проиграет и обе забьют за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 12.02.

«Лидс» уволил Марша с поста главного тренера.

Йоканович: российский футбол должен оставаться в УЕФА.

Форвард сборной Панамы Диас может перейти в ЦСКА.

Кержаков возглавит кипрский клуб «Кармиотисса».