Экспресс на 8 февраля с коэффициентом 8.4: «МЮ» не заметит смены тренера в «Лидсе»

8 февраля пройдут очередные матчи европейских чемпионатов и национальных кубков. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.4 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 8 февраля

«Манчестер Юнайтед» владеет мячом в среднем лишь 51,9% игрового времени, но за счёт интенсивности прессинга (13,24 PPDA — самый высокий показатель за последние восемь лет) игроки делают некомфортным для соперников времяпрепровождение с мячом. Футболисты выполняют в среднем по 9,9 перехвата за игру (третий результат в АПЛ), а также за счёт грамотного взаимодействия в защитной линии «красные дьяволы» вторые в АПЛ в организации офсайдных ловушек.



10 лучших прогнозов на сегодня.

При построении позиционных атак активно задействуются фланги, чаще перегружая левую бровку. Футболисты доставляют мяч в штрафную соперников по 9,29 раза за игру (пятый показатель в АПЛ), но и не боятся бить по воротам из-за её пределов. Игроки эффективно распоряжаются голевыми моментами. Наносят в среднем по 5,2 удара в створ ворот и имеют самый высокий показатель ожидаемых голов (xG) со времён Алекса Фергюсона — 1,83.

«МЮ» заметно прибавил в последние месяцы. Эрику тен Хагу получилось воплотить в жизнь тактические задумки. Собственно, благодаря им удалось раскрыть сильные стороны Маркуса Рашфорда. После возобновления чемпионата он записал на свой счёт шесть голов и один ассист. Как результат — в последних 14 матчах в чемпионате Англии команда набрала 30 очков и вплотную приблизилась к идущему вторым «Манчестер Сити».

«Лидс» накануне встречи с «МЮ» отправил Джесси Марша в отставку. Вряд ли одна из худших защитных линий в таких условиях сможет выстоять под натиском атак Маркуса Рашфорда и компании на родном стадионе «Олд Траффорд». Рекомендуем ставку «обе забьют — нет» за 2.01.

Прогноз на матч Кубка Нидерландов ПСВ — «Эммен» 8 февраля

ПСВ переживает очередную перестройку после потери нескольких важных игроков. От того состава, который блистал в прошлом сезоне, практически ничего не осталось. Фаворит стал слабее, и это отчётливо видно по его последним матчам и положению в турнирной таблице. В Кубке Нидерландов крепкая «Спарта» была пройдена с трудом, дома с более слабым «Эмменом» должно быть проще.

Лучшие экспрессы на сегодня.



Нынешний ПСВ не должен себе позволять недооценку даже таких соперников. Ван Нистелрой уже должен был это понять после нескольких незапланированных потерь очков, в том числе и поражения от «Эммена». Потихоньку приходит в себя атака хозяев после продажи Гакпо — Торган Азар забил уже в дебютном матче, да и остальное усиление выглядит неплохо.

Оборона хозяев хромает, но забивать они наконец начали. Желание поквитаться с «Эмменом» может стать одной из причин, почему ПСВ будет много атаковать, а гости очень редко держат удар и много пропускают. Но и сами могут забить, не без этого. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.13.

Прогноз на матч Кубка Нидерландов «Фейеноорд» — НЕК 8 февраля

«Фейеноорд» в текущем сезоне всеми силами стремится победить в национальном первенстве Нидерландов. Для успеха сложилась благоприятная обстановка: забуксовал «Аякс», и ПСВ продал лидеров. Тем не менее главный тренер хозяев объявил на пресс-конференции, что и национальный кубок находится среди их целей на сезон. После изнурительного матча с ПСВ в Эредивизии, который завершился со счётом 2:2, некоторые игроки основы могут получить отдых.

НЕК довольно успешно выступает в сезоне-2022/2023. Команда находится в середине турнирной таблицы и добралась до 1/8 Кубка Нидерландов. Несколько настораживает январский спад в игре НЕКа — всего одна победа в пяти последних встречах. Тем не менее на кубковую игру гости могут собраться и провести её с максимальной самоотдачей.



«Фейеноорд» не испытывает проблем в очных встречах в Роттердаме. Хозяева выиграли шесть последних матчей, причём в каждом на их стороне было внушительное преимущество. Рекомендуем изучить ставку «победа «Фейеноорда» с форой (-1.5)» за коэффициент 1.97.

Экспресс на матчи 8 февраля

Ставка 1: обе забьют – нет в матче «МЮ» — «Лидс» за 2.01.

Ставка 2: ТБ 3.5 мяча в матче ПСВ — «Эммен» за 2.13.



Ставка 3: победа «Фейеноорда» в матче с НЕКом с форой (-1.5) за 1.97.

Общий коэффициент: 2.01 Х 2.13 Х 1.97 = 8.4.

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