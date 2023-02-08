«Авангард» – ЦСКА. У Кравца затишье перед бурей

9 февраля состоится матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» – ЦСКА. Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех «Авангарда» оценивается в 2.56. На ничью дают коэффициент 3.84.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — ЦСКА 9 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Авангард» – ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.84.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — ЦСКА (09.02.2023)

До финиша регулярки осталось меньше 10 матчей. Постепенно пополняется число команд, которые обеспечили себе место в плей-офф, но остальным ещё придётся побороться. 9 февраля в КХЛ состоится девять матчей. Один из самых интересных пройдёт в Омске на «Джи-Драйв Арене», где местный «Авангард» сыграет с ЦСКА. Первое вбрасывание состоится в 16:30 мск.

Омичи со второй половины января ощутимо сбавили обороты и вместо того, чтобы воспользоваться осечками лидеров Востока и самим занять их место, покатились вниз. Из последних восьми матчей «Авангард» выиграл только два: у московского «Динамо» (3:2 ОТ) и у «Адмирала» (3:2 Б).

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Тут просматривается недостаток мотивации у омичей. Они были очень близки к плей-офф и расслабились. Многие соперники, те же «Амур», «Нефтехимик» и «Трактор», оказались в сложной ситуации и были вынуждены выгрызать очки. Отсюда и обилие поражений во встречах с командами слабее «Авангарда». К слову, «ястребы» регулярно в концовке сезона сбавляют обороты, и это не новость для болельщиков.

В итоге «Авангард» опустился в середину турнирной таблицы и ощутимо просел в результативности. В восьми матчах подряд омичи не могут забросить больше двух шайб в основное время. Кравец даже решил дать отдых лидерам и не выпустил на лёд Буше, Найта и Ткачёва в последнем матче с «Амуром». Посмотрим, даст ли результат такой подход.

Армейцы сейчас тоже далеки от своей лучшей формы и проиграли в четырёх последних выездных матчах. Все поражения можно объяснить силой соперников: «Салават», «Торпедо», СКА и «Динамо» М, но вот Сергею Фёдорову от этого не легче.

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В двух последних матчах ЦСКА проиграл в упорной борьбе: «Барысу» (5:6 ОТ) и с «Салавату» (1:2 ОТ). Перед этим у армейцев были две уверенные победы во встречах с «Куньлунем» и тем же «Салаватом». Была и серия результативных матчей, но в последней игре она прервалась, а жаль, таким ЦСКА было приятно видеть.

Это матч по определению очень интересный хотя бы из-за статуса команд. ЦСКА – топ-команда на Западе, а «Авангард» на Востоке. За последние годы эти клубы дважды встречались в финале Кубка Гагарина, именно они забрали три последних Кубка: два ЦСКА и один «Авангард». Матчи между ними зачастую проходят очень напряжённо и с переменным успехом.

Сейчас можно смело отдавать хоть и небольшое, но преимущество москвичам. Армейцы не в лучшей форме, но чаще выигрывают. Они умеют держать себя в руках и не сваливаться в крутое пике. Кризисы у команды Сергея Фёдорова кратковременны и быстро проходят. Из проблем можно выделить только охудшившуюся игру в обороне.

У «Авангарда» ситуация сложнее, и ему не помогут даже родные стены. С атакой проблемы, и отдых лидеров их не решит. Ранее надёжная оборона в последних матчах тоже трещит по швам, из-за чего омичи почти не пропускают меньше двух шайб за игру. Ставим на победу армейцев.

Прогноз и ставки на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — ЦСКА 9 февраля 2023 года

В целом «Авангард» сейчас смотрится хуже соперника, но навязать ему конкуренцию попробует. Сергей Фёдоров не горит желанием затягивать неудачную серию своей команды. Даже в последних проигранных матчах ЦСКА не выглядел плохо, старался, искал свои шансы и прибавлял. Для победы во встрече с растерявшими форму омичами этого должно хватить.

Ставка: победа ЦСКА за 2.39.

Экспресс с коэффициентом 5.54.

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