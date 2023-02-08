«Автомобилист» — СКА. Ротенберг зря экспериментирует

9 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — СКА. Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.22. Победа екатеринбуржцев по итогам 60 минут оценивается в 3.16.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — СКА 9 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Автомобилист» — СКА не получится результативной: тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.76, а тотал больше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.25. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — СКА (09.02.2023)

9 февраля в КХЛ запланировано несколько интригующих встреч. Традиционно первыми на лёд выходят представители Востока: в Екатеринбурге местный «Автомобилист» скрестит клюшки с лучшей командой Западной конференции СКА. Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 17:00 мск.

Хоккеисты «Автомобилиста» пока не обеспечили себе участие в плей-офф и с тоской вспоминают, как возглавляли турнирную таблицу Восточной конференции. Теоретические шансы вернуть утраченное первое место у клуба из Екатеринбурга остаются, но слишком нестабильно он проводит финальный отрезок регулярного чемпионата.

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Только четыре победы смогли одержать подопечные Николая Заварухина в последних 10 встречах. «Автомобилист» лихорадило ещё в декабре, когда команда шокировала болельщиков серией из поражений в девяти матчах. С тех пор уверенно провести несколько игр подряд у хозяев не получается.

Тем не менее «Автомобилист» хорошо укомплектован и остаётся грозной силой. В этом могли убедиться хоккеисты «Витязя», которые прибыли в Екатеринбург 7 февраля. Они проиграли со счётом 0:3.

Кёртис Валк и Стефан Да Коста стали наряду с голкипером Юханом Маттссоном главными героями встречи. Валк забросил шайбу и выиграл 10 из 16 вбрасываний, а Да Коста весь матч терроризировал оборону соперника. Про вратаря и говорить нечего — шикарная игра и очередной «сухарь» в карьере.

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На фоне разыгравшегося «Автомобилиста» печально выглядит СКА, который проиграл в четырёх из последних пяти встреч регулярного чемпионата. Досрочный выход в плей-офф несколько снизил мотивационный фактор у армейцев, а ротация не позволяет воспользоваться наигранными связками.

В минувшем матче СКА уступил в Магнитогорске местным «лисам» 2:3. На площадке шла настоящая борьба, на уровне плей-офф. Никто не хотел уступать, но хоккеисты «Металлурга» оказались несколько удачливее при реализации опасных моментов. Подвели СКА и неуверенные действия голкипера Подъяпольского.

«Автомобилист» и СКА провели 26 личных встреч. Большое преимущество на стороне гостей: у армейцев 18 побед, а екатеринбуржцы записали в актив восемь выигранных матчей. Разница заброшенных шайб 91:52 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

СКА слишком рано расслабился на финальном отрезке регулярного чемпионата. Тренерский штаб проводит эксперименты с составом, что не способствует надёжной игре. К тому же получил травму лидер армейцев Зыков. «Автомобилист» провёл отличный матч с «Витязем» и, если сохранит мотивацию, сумеет обыграть СКА. Перспективно смотрится ставка на победу «Автомобилиста» за коэффициент 3.16.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — СКА 9 февраля 2023 года

У «Автомобилиста» остаются хорошие шансы вернуться на первое место Восточной конференции и получить преимущество своей площадки в плей-офф. СКА доигрывает регулярку и занимается ротацией состава, поэтому у хозяев вполне может получиться обыграть подопечных Романа Ротенберга.

Ставка: победа «Автомобилиста» за 3.16.

Экспресс с коэффициентом 5.54.

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