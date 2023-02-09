Экспресс на КХЛ с коэффициентом 10.3: Ротенберг притормозил, Воробьёв взлетает

9 февраля пройдут очередные матчи в регулярном чемпионате КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.3 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Витязь» 9 февраля

«Металлург» постепенно приходит в себя после длительной серии неудач. Команда Ильи Воробьёва проиграла четыре матча подряд, но теперь у неё две победы в двух предыдущих встречах – подобного показателя у неё не было с середины декабря. Если успех в матче с проблемным «Трактором» в овертайме (3:2 ОТ) не вызвал особых восторгов, ведь «лисы» в любом случае были выше классом, то победа над лидером лиги СКА (3:2) впечатляет гораздо больше.



10 лучших прогнозов на сегодня.

Стоит отметить, что магнитогорцы переиграли соперника в полной мере и лишь в третьем периоде вновь едва не потеряли преимущество. Однако тренер не зря после игры похвалил своих игроков за характер. Если рассматривать результаты хозяев за две последние недели, то всё неплохо – лишь два поражения в семи встречах в основное время. Кроме того, они подправили реализацию, также всего в двух случаях забрасывая меньше двух шайб.

«Витязь», конечно, сейчас вовсе не подарок. До недавнего поражения от «Автомобилиста» (0:3) у подмосковного клуба было пять побед подряд. Тем не менее на выезде «богатыри» выступают не столь уверенно и мало забивают, всего раз в шести предыдущих матчах забросив больше двух шайб. Сейчас «Металлургу» победа нужнее, и на домашнем льду он постарается не провалиться – успех хозяев оценивается аналитиками коэффициентом 1.91.

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — СКА 9 февраля

«Автомобилист» в последней игре с «Витязем» наконец-то предстал звёздной командой с огромным потенциалом. Клуб из Екатеринбурга играючи расправился с набравшим хороший ход соперником со счётом 3:0. Фантастический матч провёл голкипер Маттссон, записавший в актив очередной «сухарь». Ему помогли лидеры атаки Да Коста и Волк, забросившие по шайбе в ворота «Витязя». Победа позволила хозяевам вернуться в борьбу за первое место на Востоке. В их активе 75 очков.

СКА проваливает решающий отрезок регулярного чемпионата. После того как клуб из Санкт-Петербурга гарантировал участие в плей-офф, тренерский штаб увлёкся ротацией состава. Роман Ротенберг всякий раз находит новые оправдания для поражений, которых накопилось уже четыре в пяти последних играх. Хоккеисты могут потерять уверенность в собственных силах перед плей-офф, что будет катастрофой для амбициозного СКА.

Лучшие экспрессы на сегодня.



«Автомобилист» в последней игре продемонстрировал свой истинный потенциал. Наконец-то отлично взаимодействовали все игроки, и великолепный матч удался голкиперу Маттссону. Победа над «Витязем» придаст уверенности хозяевам. Отметим, что СКА проиграл четыре из последних пяти встреч. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Автомобилиста» с форой (0) за 2.20.

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Торпедо» 9 февраля

«Торпедо» сейчас в довольно сложном положении, потому что вынуждено обходиться без главного тренера Игоря Ларионова, который пропускает два матча из-за болезни. Первый команда уже отыграла и во многом провалилась – «Адмирал» смог в очередной раз сдержать атаку соперника и добыть результат на характере (3:1). Тем не менее сейчас нижегородцам придётся противостоять более открытой команде, и у них будет возможность проявить все свои лучшие качества.

До поражения от «Адмирала» гости одержали шесть побед подряд, в пяти случаях забивая не менее трёх голов. Стоит отметить, что «Торпедо» сохраняет хорошие шансы на то, чтобы финишировать в регулярном чемпионате вторым, ведь за время победной серии оно обыгрывало серьёзных противников: «Салават Юлаев» (5:1), ЦСКА (3:1), СКА (2:1 ОТ) и «Локомотив» (3:2 ОТ). Кроме того, команда Ларионова выиграла четыре предыдущие встречи на выезде.

Впрочем, не стоит списывать «Северсталь» со счетов, так как она тоже в неплохой форме, несмотря на недавнее поражение от аутсайдера «Куньлуня» (2:3). Хозяева в последние годы регулярно одерживали верх над нижегородцами дома, они также стабильно забивают в среднем по два гола и на очки смогут рассчитывать. Основной ставкой возьмём тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 2.45.

Экспресс на матчи 9 февраля

Ставка 1: победа «Металлурга» в матче с «Витязем» за 1.91.

Ставка 2: победа «Автомобилиста» в матче со СКА с форой (0) за 2.20.



Ставка 3: ТБ 5.5 в матче «Северсталь» — «Торпедо» за 2.45.

Общий коэффициент: 1.91 Х 2.20 Х 2.45 = 10.3.

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