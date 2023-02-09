«Вест Хэм» — «Челси». Михаил Мудрик начнёт отбивать инвестиции

11 февраля состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Челси». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют «молотобойцев»: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Победа «Вест Хэма» оценена в 3.30. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси» 11 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Вест Хэм» — «Челси» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.74. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.93. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Челси» (11.02.2023)

Матч 23-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси» состоится 11 февраля в Лондоне на стадионе «Олимпийский», начало — в 15:30 мск. Сможет ли Дэвид Мойес отсрочить свою отставку? Разбираемся вместе.

«Вест Хэм» одержал победы всего в 5 из 21 матча АПЛ. Причём обыгрывать удавалось слабых соперников. Также четыре встречи завершились ничейным результатом. Во всех остальных матчах команда потерпела поражения. Лишь одно очко отделяет подопечных Мойеса от границы зоны вылета.

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«Молотобойцы» не впечатляют эффективной игрой в атаке. За 21 матч в чемпионате Англии они забили лишь 18 голов. При этом команда Мойеса девять раз покинула поле без забитого гола в ворота соперников. Дорогостоящие нападающие, призванные усилить атакующий механизм, Джанлука Скамакка и Лукас Пакета, не отличаются высоким коэффициентом полезности.

В спортивных таблоидах появилась информация о возможной отставке Дэвида Мойеса на фоне разногласий с руководством клуба касательно трансферной политики. Что-то подсказывает, что при таких результатах до увольнения шотландского специалиста осталось недолго.

У «Челси» дела идут не лучше. Сейчас болельщики вспоминают об эпохе Романа Абрамовича с благоговением. После продажи клуба и ухода ряда топ-менеджеров с руководящих должностей лондонский клуб постепенно погрузился в кризис.

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Грэм Поттер возглавил «аристократов» после отставки Томаса Тухеля. Он сумел лишь временно стабилизировать ситуацию. За последние десять игр в чемпионате Англии синие выиграли только в матчах с «Борнмутом» (2:0) и «Кристал Пэлас» (1:0). Три встречи завершились ничейным результатом. Команда скатилась к экватору турнирной таблицы.

«Аристократы» ещё не нашли своей игры. Поттер пытается строить тактику от высокой обороны при интенсивном высоком прессинге. Определённые плоды это принесло, но больше похвалы заслуживает Кепа Аррисабалага.

По итогам зимней трансферной кампании к «Челси» присоединились целый ряд футболистов, среди которых Жоау Феликс (аренда), Михаил Мудрик и лучший молодой игрок ЧМ-2022 Энцо Фернандес. В итоге команда потратила на новичков больше, чем все клубы Германии, Испании и Франции вместе взятые. При этом не стоит забывать, что дорогостоящие трансферы ещё не являются залогом успеха.

«Вест Хэм» переживает игровую стагнацию, а Грэму Поттеру в «Челси» реализовать тактические задумки мешают травмы. После солидной зимней трансферной кампании к нему завышенные ожидания. Руководство и болельщики клуба ждут побед. Кризисные «молотобойцы» — отличная мишень для синих. Рекомендуем ставку на победу «Челси» за 2.23.

Прогноз и ставки на матч 23-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси» 11 февраля 2023 года

«Челси» не отличается стабильностью результатов, а его еврокубковые надежды тают на глазах. Новые владельцы, потратив на усиление состава € 611 млн за сезон, явно не собираются мириться с текущим положением дел и не простят Поттеру осечки в матче с андердогом. Игра в атаке у «аристократов» далека от идеала, но Михаил Мудрик добавит красок и может в одиночку решить судьбу момента. Рекомендуем ставку на победу «Челси» за 2.23.

Ставка: победа «Челси» за 2.23.

Экспресс с коэффициентом 9.85.

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