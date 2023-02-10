«Ростов» — «Краснодар». Карпин признаёт ошибки

11 февраля состоится матч 3-го тура Зимнего кубка РПЛ «Ростов» – «Краснодар». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех ростовчан оценивается аналитиками в 2.79. На ничью предлагают поставить за 3.56.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Зимнего кубка РПЛ «Ростов» – «Краснодар» 11 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ростов» – «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ «Ростов» – «Краснодар» (11.02.2023)

В ближайшую субботу, 11 февраля, на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» встретится с «Ростовом». Клубы занимают два последних места в группе. Стартовый свисток в матче будет дан в 20:00 мск.

«Ростов» готовится ко второму кругу чемпионата России не в лучшем состоянии. Валерий Карпин пока активно ставит на надёжность в обороне, но впереди у команды ничего не получается. В товарищеских играх со скромными «Бунёдкором» и «Джохором» удалось забить шесть голов, но с соперниками посерьёзнее возникли проблемы.

Гунько: «Спартак» способен побороться за золотые медали РПЛ.

В Зимнем кубке РПЛ ростовчане провели два разных по содержанию матча. Со «Спартаком» (0:0) команда выглядела неплохо и смогла справиться с давлением фаворита. Тогда как с «Сочи» случился полноценный провал – Курбан Бердыев продемонстрировал образцовую игру в обороне и грамотно наказывал за ошибки в контратаках (3:0).

Карпин сам после игры отметил, что план на матч был ошибочным и с «Краснодаром» он намерен исправиться. В первую очередь изменения должны быть направлены на нападение, ведь моменты жёлто-синие создают, однако реализация подводит на постоянной основе. «Ростов» превзошёл «Сочи» по ударам почти вдвое, но в итоговом протоколе отметился лишь защитник Денис Терентьев, получивший две жёлтые карточки.

Ресурсов для достижения цели у ростовчан хватает. Проблем с составом нет, а атакующее трио — Николай Комличенко, Даниил Уткин и Дмитрий Полоз — в хорошей физической форме. Тренеру сборной России пора решиться сыграть в открытый футбол, так как более серьёзной проверки перед второй половиной сезона не будет.

Кириченко: РПЛ продолжила движение вниз.

«Краснодар» в товарищеских матчах выступает с переменным успехом. До сих пор команда Владимира Ивича не смогла добиться впечатляющих побед – результат в матче с «Сочи» выглядит противоречивым. В то же время во 2-м туре «быки» без шансов уступили «Спартаку», пропустив четыре безответных гола.

Сербский специалист пока проводит много экспериментов с составом, что, очевидно, сказывается на результатах. Да, Ивичу хочется проверить своих игроков в разных ситуациях, однако в матче с красно-белыми на скамейке остались Олусегун, Джон Кордоба и даже Кайо, а один Сперцян не может отвечать за весь креатив впереди.

В этот раз широкой ротации ждать не приходится, потому что для краснодарцев этот матч также последний шанс проявить себя перед официальными турнирами. Тем более что, в отличие от соперника, «быки» более одного гола за матч на зимних сборах забить не смогли. Слабые показатели для атаки такого уровня.

Ивич сам отмечал, что его стиль предполагает активность в нападении и постоянное давление на оборону соперника. Тем не менее пока этого не видно. «Краснодар» по-прежнему совершает много подходов к чужим воротам и статистически почти ни в чём не уступает, но результата нет. Пора это исправить.

Марков: РПЛ не нужен лимит на легионеров.

В таком матче в первую очередь стоит смотреть на результативность команд. В четырёх из пяти последних личных встреч «Краснодара» и «Ростова» пробивался стандартный тотал мячей. При этом «быки» в каждом из этих матчей неизменно забивали по два и более гола. Отступать соперникам некуда, они только что провели провальные игры, а до возобновления чемпионата остаётся совсем немного времени. Поэтому верим в большое количество голов и рассмотрим тотал больше 3.5 мяча за 2.75.

Прогноз и ставка на матч Зимнего кубка РПЛ «Ростов» – «Краснодар» 11 февраля 2023 года

Зимние сборы пока складываются для этих клубов не лучшим образом. Да, переоценивать значение товарищеских матчей не стоит, однако проигрывать в них тоже не хочется. «Краснодар» не радует игрой в атаке, забивая в лучшем случае один гол, а «Ростов» и вовсе в двух первых турах не смог поразить чужие ворота ни разу. Обе команды провалили последние матчи со «Спартаком» и «Сочи» соответственно и сейчас будут мотивированы только на победу. Ресурсов, чтобы порадовать болельщиков результативным футболом, у них хватает.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.75.

Экспресс с коэффициентом 11.51.

Кириченко: чемпионат Ирана интенсивнее РПЛ.

Паршивлюк не думает о возвращении в «Спартак».

Чистяков рассказал о выборе капитана «Зенита».

Данни: надеюсь, у Дзюбы всё сложится в «Локомотиве».