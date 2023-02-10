Ислам Махачев — Александр Волкановски: ученик сможет превзойти Хабиба

В ночь с 11 на 12 февраля 2023 года в Перте (Австралия) на «RAC Arena» состоится турнир UFC 284. В его главном бою встретятся чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски и чемпион в лёгком дивизионе Ислам Махачев. Россиянин рискует своим поясом, который будет стоять на кону. Однако большинство специалистов уверены в победе Махачева. Пусть даже на этот раз в его углу не будет Хабиба Нурмагомедова.

Когда бой Ислам Махачев — Алекс Волкановски

Бой между Исламом Махачевым и Александром Волкановски состоится в ночь на 12 февраля 2022 года в Перте (Австралия).

Во сколько начало боя Махачев — Волкановски

Предполагается, что бой между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски начнётся около 7:30 мск 12 февраля 2022 года.

По какому каналу покажут бой Махачев — Волкановски, где смотреть прямой эфир

Посмотреть трансляцию турнира UFC 284 из австралийского Перта можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой Ислам Махачев – Александр Волкановски

Эксперты считают явным фаворитом российского бойца. Поставить на победу Махачева можно с коэффициентом 1.22. Шансы Волкановски аналитики оценили в 4.60. Также букмекеры предлагают ставку на ничью в поединке – за 65.0.

Форма Ислама Махачева и Алекса Волкановски

Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру, взял титул и заткнул рты критикам, которые сетовали на то, что у россиянина не было в карьере ни одного серьёзного соперника. Махачев превосходно провёл бой тактически, а в конце провёл превосходный приём. При этом Ислам обижается, что его считают исключительно борцом. Он уже пообещал нокаутировать Волкановски. Кажется, это было несколько самонадеянно, ведь австралиец – очень непростой соперник. К тому же на этот раз в углу Махачева не будет Хабиба.



Выносливость – не самая сильная сторона Махачева, хоть она и на уровне. Но всё-таки оптимальным планом для россиянина видится попытка закончить бой досрочно сабмишеном.



Что касается Волкановски, то австралиец ничего не потеряет даже в случае поражения, ведь титул в полулёгком весе от него никуда не денется. А вот приобрести Алекс может многое. Наверняка австралиец построит бой, исходя из того, что нужно стараться избегать партера и затянуть Махачева в поздние раунды, чтобы тот вымотался. Тогда у Алекса будут шансы победить решением. При этом надо понимать, что в карьере Волкановски не было ещё соперника такого уровня.



Кажется, букмекеры немного занижают коэффициент на Махачева (оно и понятно, люди ставят деньги на россиянина), но, разумеется, Ислам фаворит. Ему просто нужно закончить бой до чемпионских раундов.

Прогноз на бой Ислам Махачев – Алекс Волкановски

Авторы Betassist подготовили прогноз на бой Ислам Махачев – Александр Волкановски.



Российский боец ММА не проигрывает с октября 2015 года — на протяжении 11 боёв подряд. Многие эксперты считают Ислама сильнейшим бойцом в лёгком весе, предрекая доминирование ученика Хабиба Нурмагомедова в этой весовой категории на несколько лет вперёд.

Чемпион мира по боевому самбо эффективно использует свои сильные стороны. В половине боёв он победил, проведя болевые или удушающие приёмы. Он уверенно чувствует себя в партере и проводит в среднем по 3,42 попытки за бой. В стойке он хорош, но заметно уступает в этом аспекте Александру Волкановски, который занимает первое место в рейтинге pound-for-pound и свёл 50% боёв к победам нокаутом.

Австралийский боец «зачистил» полулёгкий вес. Его победная серия впечатляет — 22 боя. Алекс будет драться не в своём весе, но переходить в более тяжёлую весовую категорию легче, чем скидывать вес. К тому же на заре карьеры он уже поднимался в лёгкий вес и весьма успешно выступал.

Волкановски точно не разочарует болельщиков инертностью. Он любитель зарубиться. У него неприятные лоу-кики. За его плечами несколько громких побед — Жозе Альдо, Брайан Ортега и Макс Холлоуэй. Он вынослив и очень опытен. Александр уже привык к пятираундовым поединкам. Стоит также отметить, что Волкановски — базовый борец греко-римского стиля, но в партере он не так хорош, как в стойке.



Для Ислама единственный вариант защитить титул – закончить бой досрочно, нивелировав сильные стороны оппонента в партере. Волкановски опытен и вынослив. Вряд ли он будет форсировать события. Если он сможет минимизировать клинчи и избежать тейкдаунов, удерживая соперника на дистанции, то шансы на победу у него будут значительно выше, в частности по решению судей. Рекомендуем ставку на ТБ 3.5 раунда за 2.08.