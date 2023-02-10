«Торпедо» — «Спартак». Ларионову скорейшего выздоровления!

Потому что без него нижегородцы не справляются. Пора прервать череду неудач.

11 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Спартак». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.86. На победу москвичей эксперты предлагают коэффициент — 3.90.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак» 11 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.36. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Спартак» Москва (11.02.2023)

На 11 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланировано семь встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между нижегородским «Торпедо» и московским «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Нагорный», а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Конец регулярки совсем скоро, а накал борьбы на пределе.

Подопечные Игоря Ларионова накануне проиграли в матче с «Северсталью» (3:4 Б). При этом нижегородцы вели в счёте 2:0, но упустили победу. До этого команда проиграла во встрече с «Адмиралом» (1:3). Статистика неприятная, но соперник был тоже неплох, а ошибки и потери сыграли злую шутку.

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Конечно, после побед в шести матчах кряду два поражения давят морально. Впрочем, паниковать не стоит, ведь команда уже вышла в плей-офф, но работа над ошибками будет проведена. Тем более впереди не самый грозный соперник по сезону, будет проще, но расслабляться рано. Пока же «Торпедо» идёт на третьей строчке Запада, набрав 83 очка за 61 матч.

Игорь Гришин недавно ушёл по собственному желанию с поста главного тренера «Спартака», а его место занял Алексей Заварухин. Накануне красно-белые обыграли «Сочи» (3:2). После поражений в пяти матчах кряду это неплохой исход. Однако и соперник был аутсайдером лиги. Потому радоваться рано, но хотя бы что-то.

Конечно, победа придала команде уверенности, тем более что надежды ещё есть на попадание в плей-офф. На данный момент «Спартак» занимает девятую строчку на Западе, набрав 60 очков за 61 встречу. Отставание от минского «Динамо», идущего восьмым, всего три очка, от «Северстали» отделяет четыре очка. Однако впереди серьёзный соперник.

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История очных игр, насчитывающая 40 матчей, разделилась практически поровну. У «Спартака» 19 побед, когда «Торпедо» выиграло в 21 встрече. В то же время в этом сезоне соперники встречались трижды. Дважды Игорь Ларионов обыгрывал москвичей в Нижнем Новгороде (5:2 и 3:1) и раз в Москве (4:0). Статистика, благоприятная для нижегородцев.

Хозяева морально после поражений будут не совсем в своей тарелке, но ведь в тех матчах не было Ларионова. Как правило, это не первые случаи, когда без Профессора команда терпит поражения. Тренер пропускал встречи по состоянию здоровья, но ему нужно скорее возвращаться, и тогда «Торпедо» вновь вернётся к победам.

Для «Спартака» это тревожный звоночек, конечно, клуб постарается усложнить жизнь нижегородцам, но соперник не уровня «Сочи» и здесь так просто не будет. Сильнее выглядят хозяева. Плюс после игры с «Адмиралом» команда захочет улучшить свою статистику. Забивать есть кому, с этим проблем не возникнет.

Мы бы проверили победу «Торпедо» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.30. Пора возвращаться сенсации этого сезона в своё рабочее русло. Дома клуб одержал 23 победы в 31 матче, когда «Спартак» в гостях выиграл в 15 из 32 встреч. Плюс разница шайб у хозяев 181:142 против 139:168 у гостей. Что в обороне, что в нападении нижегородцы лучше.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак» 11 февраля 2023 года

«Торпедо» немного буксует в последних двух встречах, но работа над ошибками будет сделана. Дома нижегородцы играют отменно, а «Спартак» пока выигрывает лишь в матчах с аутсайдерами, и сильный соперник не по зубам. Смена тренера пока не приносит плоды. Плюс в гостях статистика не супер. Проверим комбинированный вариант на победу хозяев и тотал.

Ставка: победа «Торпедо» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 11.51.

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