«Лидс» — «МЮ». Тен Хаг балует сэра Алекса Фергюсона

12 февраля состоится матч 23-го тура АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех «Лидс» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лидс» — «МЮ» 12 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лидс» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Манчестер Юнайтед» (12.02.2023)

Совсем скоро стартует плей-офф еврокубковых турниров. Пока же обратим внимание на внутренние арены. В английской Премьер-лиге на 12 февраля запланированы два матча 23-го тура. В самом раннем из них на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в «дерби роз» померяются силами «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Под чутким руководством Эрика тен Хага «Манчестер Юнайтед» продолжает стремительно прогрессировать. У клуба заметно увеличилась глубина состава, а также улучшилась конкуренция. Появился рад отменно функционирующих рисунков игры. Плюс ощутимо прибавили ведущие футболисты.

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Всё настолько здорово, что легендарный сэр Алекс Фергюсон, входящий в совет директоров «Манчестер Юнайтед», начал посещать выездные встречи клуба. По некоторой информации, шотландский специалист в восторге от работы тен Хага. Лучше похвалы и не сыщешь.

Манкунианцы преуспевают во всех турнирах. Совсем недавно они вышли в финал Кубка лиги, дважды уверенно обыграв «Ноттингем Форест» (3:0 и 2:0). Также «красные дьяволы» добыли путёвку в 1/8 финала Кубка Англии, выиграв во встрече с «Редингом» (3:1).

За последние девять туров в АПЛ «МЮ» потерпел только одно поражение — во встрече с лидирующим «Арсеналом» (2:3). Также он сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) и как раз с «Лидсом» (2:2). Во всех остальных случаях одержал результативные победы, в том числе в матче с «Манчестер Сити» (2:1).

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За эти девять игр манкунианцы забили 18 мячей. Семь из них записал на свой счёт Маркус Рашфорд. Нападающий набрал великолепную форму. Отметившись голом в матче последнего тура с «Лидсом», он повторил достижение Уэйна Руни. Сообщается, что Рашфорд — первый игрок «МЮ» с 2012 года, забивший в шести матчах подряд на «Олд Траффорд» в АПЛ.

«Лидс» далеко не так хорош, как «красные дьяволы». На данный момент он располагается неподалёку от зоны вылета — на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ. Из Кубка лиги белые давным давно вылетели, уступив во встрече третьего раунда с «Вулверхэмптоном» (0:1). В Кубке Англии им до сих пор везло с соперниками. Дальше 1/8 финала вряд ли удастся пройти.

За последние восемь туров в чемпионате Англии команда из Лидса не одержала ни одной победы. Вничью она сыграла с «Ньюкаслом» (0:0), «Вест Хэмом» (2:2), «Брентфордом» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:2). Во всех остальных играх потерпела закономерные поражения.

Из-за неудовлетворительных результатов руководство клуба отправило в отставку Джесси Марша. К слову, во встрече с «МЮ» белые играли, по сути, без главного тренера. Пока что найти замену американцу у них не получаются. Отказались три специалиста — Рауль Гонсалес и тренирующий «Райо Вальекано» Андони Ираола, а также Маурисио Почеттино.

Кстати, за ничью во встрече с манкунианцами белые зацепились не без удачи. Во-первых, им очень повезло, что Каземиро пропускал игру из-за дисквалификации. Ставший ключевым футболистом «Манчестер Юнайтед» бразилец получил красную карточку на 70-й минуте матча 22-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас».

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Во-вторых, манкунианцам попросту не хватило везения и времени для того, чтобы дожать соперника. Они нанесли целых 24 удара по воротам «Лидса» и с огромным перевесом выиграли по владению мячом. Полагаем, в предстоящем матче «красные дьяволы» одержат победу. Поставить на их успех можно с коэффициентом 1.93.

В четырёх из шести последних очных игр во всех официальных турнирах манкунианцы одержали победы. У них гораздо сильнее состав. К тому же дисквалификация Каземиро окончена. Следовательно, у «красных дьяволов» станет гораздо надёжнее линия защиты. Да и у нападения будут развязаны руки. Думается, тен Хаг порадует сэра Алекса Фергюсона очередной убедительной победой.

Прогноз и ставки на матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Лидс» — «Манчестер Юнайтед» 12 февраля 2023 года

Благодаря Эрику тен Хагу «Манчестер Юнайтед» вышел на новый уровень. Он демонстрирует великолепный футбол и борется за медали во всех турнирах. «Лидс» же даже не может найти себе нового главного тренера. В последней очной встрече ему повезло, ведь отбывал дисквалификацию Каземиро. Плюс «красные дьяволы» не реализовали много моментов. В этот раз белым вряд ли удастся зацепиться за очки. Расклад сил совсем не на их стороне.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 1.93.

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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