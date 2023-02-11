«Ман Сити» — «Астон Вилла». Холанд серьёзно настроен

12 февраля состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Победа «Астон Виллы» оценена в 11.5. Заключить пари на ничью предлагается за 6.90.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 12 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.65. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» (12.02.2023)

Матч 23-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» состоится 12 февраля в Манчестере на стадионе «Этихад», начало — в 19:30 мск. Сможет ли Унаи Эмери огорчить звёздного соотечественника? Разбираемся вместе.

«Манчестер Сити» после возобновления чемпионата не впечатляет результатами. Команда Гвардиолы за последние семь матчей АПЛ допустила три осечки и в итоге набрала лишь 13 очков. Команда потерпела поражения в матчах с «МЮ» (1:2) и «Тоттенхэмом» (0:1), а также сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1). Отставание от «Арсенала» составляет пять очков.

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«Горожане» непоколебимы в домашних стенах — за 18 матчей во всех турнирах лишь «Брентфорду» и «Эвертону» удалось избежать поражения. «Ман Сити» опасен в атаке. Среди всех клубов топ-чемпионатов Старого Света лишь «Бавария» превосходит «горожан» в показателе результативности. Ключевую роль играет Холанд. Он в четырёх матчах АПЛ отметился хет-триками и забил суммарно 25 голов.

Норвежский форвард впечатляет. Он приблизился к рекорду Алана Ширера по количеству хет-триков за сезон — пять хет-триков в сезоне-1995/1996. Также Эрлинг способен побить рекорд Мохамеда Салаха по количеству голов за сезон — 32 гола в сезоне-2017/2018.

Смена главного тренера моментально начала приносить плоды. «Астон Вилла» здорово прибавила под руководством Унаи Эмери. Команда выиграла в пяти матчах, в том числе с «МЮ» (3:1), «Брайтоном» (2:1) и «Тоттенхэмом» (2:0), а также сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1). Благодаря этому «львы» поднялись к экватору турнирной таблицы.

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За последние восемь матчей АПЛ оборона бирмингемцев лишь два раза дала сбой — с «Ливерпулем» (1:3) и «Лестером» (2:4). Не последнюю роль в повышении надёжности сыграл вратарь Эмилиано Мартинес, который стал одним из главных героев ЧМ-2022 в Катаре. Правда, в последнем матче с «лисами» он откровенно подкачал. Аргентинец справился лишь с одним из пяти ударов в створ его ворот. Сможет ли он совладать с ударами Холанда?

Оба клуба надеются реабилитироваться после поражений в матчах прошлого тура. Гвардиола постарается поднять боевой дух накануне игры с «Арсеналом». Он постарается добыть убедительную победу на глазах у болельщиков. Учитывая впечатляющую результативность «горожан» на «Этихаде», мы бы рекомендовали ставку на индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 2.5 мяча за 2.00. Холанд способен в одиночку устроить фейерверк из голов.

Недавно со стороны АПЛ появились обвинения в адрес «Ман Сити». Ситуация похожа на «Ювентус» — финансовые махинации. Сам Гвардиола уверен, что клуб ни в чём не виноват, и рассчитывает на справедливое решение. Два года назад по такой же причине «горожан» отстраняли от еврокубков и тогда, по мнению Хосепа, некоторые клубы некрасиво поступили, попросив занять место «Ман Сити».

Прогноз и ставки на матч 23-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 12 февраля 2023 года

«Горожане» испытывают запредельную турнирную мотивацию. В прошлом туре они не сумели воспользоваться осечкой «канониров», уступив «Тоттенхэму» (0:1). Холанд с одноклубниками постараются реабилитироваться в глазах болельщиков за последнюю неудачу. Учитывая результативность команды в домашних матчах, мы бы присмотрелись к ставке на индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 2.5 мяча за 2.00. А может быть, все три гола забьёт Холанд?

Ставка: индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 2.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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