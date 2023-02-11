«Вильярреал» — «Барселона». Хави видит цель и идёт к ней

Разве может что-то помешать такой команде на пути к чемпионству?

12 февраля состоится матч 21-го тура испанской Примеры «Вильярреал» – «Барселона». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Вильярреала» оценивается в 4.50. На ничью дают коэффициент 4.04.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона» 12 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вильярреал» – «Барселона» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона» (12.02.2023)

За последние пару недель интрига в испанской Примере заметно покачнулась. Пока «Реал» терял очки, «Барселона» уходила вперёд. Теперь разрыв между ними — восемь очков, а это очень много. Хави ещё может спасти этот сезон!

Пока «Барселона» выигрывает, её нынешний соперник спустился за пределы еврокубковой зоны. «Вильярреал» уже на седьмом месте в таблице. Команда Кике Сетьена проводит неважный сезон. «Субмарина» выиграла только в одном матче из пяти последних.

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У каталонцев ситуация противоположная. «Барселона» не проигрывает на протяжении длительного времени. Оборона клуба продолжает действовать надёжно и может даже замахнуться на рекорд. На данный момент у «Барселоны» всего семь пропущенных мячей в чемпионате.

Неудивительно, что когда команды подходят к матчу в такой форме, то «Барселона» считается фаворитом. Хотя «Вильярреал» уже привычно доставляет неприятности всем топам, и каталонцы не исключение. В четырёх последних домашних матчах «жёлтая субмарина» забивала «Барселоне».

В прошлом туре «Вильярреал» полностью провалился. Клуб стал первым, кого в чемпионате смог обыграть «Эльче». Да, не без помощи двух пенальти, но вполне заслуженно. Команда привыкла играть от своих ворот, но настало время перемен, и Кике Сетьен должен сделать выводы.

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Он опытный тренер, который и сам успел поработать в «Барселоне» до «Вильярреала», но в этом сезоне его идеи работают очень слабо. Он хорошо подстраивается под соперника в крупных матчах, но очень часто теряет очки на ровном месте.

На «Барселону» Сетьен хорошо подготовит свою команду, но вряд ли этого хватит, чтобы остановить каталонцев. Дело не только в том, что сам «Вильярреал» сейчас не в лучшей форме. Просто «Барса» набрала такой ход, что вряд ли кто-то в Испании сейчас может её остановить.

Без Дембеле и Бускетса гостям будет не так хорошо, но их можно заменить. В последних матчах очень хорошо проявлял себя Рафинья. Отличную форму набрали молодые Педри и Гави. Атака гостей работает стабильно, оборона ещё лучше, каких-то претензий по игре к «Барселоне» тоже нет. Свой статус фаворита она в этом матче подтвердит.

Прогноз и ставки на матч 21-го тура испанской Примеры «Вильярреал» — «Барселона» 12 февраля 2023 года

Чтобы рискнуть и повысить коэффициент, можно попробовать добавить к победе «Барселоны» ещё и ставку на обе забьют. В игре вторым номером «Вильярреал» сможет найти дорогу к воротам каталонцев, он умеет это делать, и в последние годы матчи с «Барсой» редко заканчивал без забитого мяча. Взламывать закрытые команды у хозяев получается плохо, а тут их гол вполне вероятен.

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 3.47.

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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