«Динамо» — ЦСКА. Фёдоров подберёт ключи к дерби

Бело-голубые нуждаются в отдыхе после изнурительной гонки за место в плей-офф, а армейцы найдут способ одержать победу.

12 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА. Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.01. Победа бело-голубых по итогам 60 минут оценивается в 3.18.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 12 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Динамо» Москва — ЦСКА не получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал больше 4.5 шайбы — за 2.04. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.88. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА (12.02.2023)

Воскресным вечером 12 февраля в Москве пройдёт московское дерби. «Динамо» на домашней площадке стадиона «ВТБ Арена» приложит все силы для победы во встрече с ЦСКА. Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 17:00 мск.

Победой в матче с «Барысом» (3:2) бело-голубые забронировали себе место в плей-офф. После достижения цели на регулярный чемпионат Алексей Кудашов выдохнул с облегчением, поскольку по ходу сезона у команды регулярно случались провалы.

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Теперь наставник московского «Динамо» приступает к подготовке клуба к самой напряжённой части сезона. Кудашов пробует новые сочетания в парах защитников, например в игре с «Сочи» Никита Новиков заменил в стартовой паре Кирилла Готовца. Негативного влияния на результат такая ротация не оказала — бело-голубые уверенно выиграли со счётом 4:1.

Радостную новость для «Динамо» подготовили врачи команды. Лидер нападения Эрик О’Делл вернулся на лёд после тяжёлой травмы. Ему предстоит форсировать подготовку к плей-офф. Забросив две шайбы в ворота «Сочи», форвард доказал, что предельно мотивирован.

Московское «Динамо» занимает пятую строчку турнирной таблицы Западной конференции. У клуба остаются хорошие шансы сдвинуть «Локомотив» и «Торпедо», чтобы получить преимущество домашнего льда по крайней мере на первой стадии розыгрыша Кубка Гагарина. Для этого необходимо обыгрывать даже ЦСКА.

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Сергей Фёдоров недоволен игрой команды в последних трёх встречах, поскольку армейцы завершили их вничью в основное время. Только в одном овертайме победа досталась его подопечным. В Омске ЦСКА обыграл «Авангард» 2:1.

Стоит отметить, что три последних матча регулярного чемпионата армейцы провели без удалений. Перед стартом плей-офф Сергей Фёдоров явно занялся общекомандной дисциплиной. Реализация большинства стала действенным оружием в руках клубов КХЛ, поэтому ЦСКА стремится свести к минимуму нарушения правил.

«Динамо» и ЦСКА провели 21 личную встречу. Небольшое преимущество на стороне гостей: у армейцев 13 побед, а бело-голубые записали в актив восемь выигранных матчей. Разница заброшенных шайб 51:41 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

ЦСКА не слишком выкладывается в последних играх регулярного чемпионата. Хоккеисты явно берегут силы и стараются избежать травм перед стартом плей-офф. Тем не менее армейцы представляются наиболее вероятным победителем матча. В свою очередь, «Динамо» только вводит в строй основных игроков, которым явно недостаёт игровой практики. Перспективно смотрится ставка на победу ЦСКА за коэффициент 2.01.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 12 февраля 2023 года

Армейцы прекрасно знают слабые стороны принципиального соперника, что помогло им выиграть на «ВТБ Арене» в трёх из четырёх последних встреч. Мотивация в дерби у команд будет максимальной, но ЦСКА выглядит предпочтительнее за счёт хорошей формы лидеров.

Ставка: победа ЦСКА за 2.01.

Экспресс с коэффициентом 10.07.

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