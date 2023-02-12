«Северсталь» — «Локомотив». У Разина тяжёлая ситуация

Сразу после игры с железнодорожниками череповчан ждёт очень важная встреча со «Спартаком». Надо запастись энергией.

13 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.55. Успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.70.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Локомотив» 13 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Северсталь» — «Локомотив» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.04, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.78. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.40. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.60.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Северсталь» Череповец — «Локомотив» Ярославль (13.02.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за попадание в плей-офф. 13 февраля состоятся четыре встречи. В одной из них на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце местная «Северсталь» примет «Локомотив» из Ярославля. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

За последние девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ «Северсталь» потерпела только два поражения. Уступила в матчах с «Салаватом Юлаевым» (1:4) и «Куньлунем» (2:3). Также она одержала победы в трёх играх в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных матчах выиграла в основное время, в том числе с «Локомотивом» (3:0).

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Помогла подопечным Андрея Разина добыть столь впечатляющие результаты мотивация попасть в зону плей-офф. Сейчас они располагаются уже на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отрыв от идущего на девятом месте «Спартака» составляет шесть очков. Немало, но расслабляться пока ещё рано.

Сразу после грядущего матча «сталеварам» предстоит столкнуться как раз со «Спартаком». По сути, встреча с красно-белыми будет нести решающий характер. В случае победы череповчане, можно сказать, гарантируют себе место плей-офф. Потому не исключено, что в игре с «Локомотивом» тренер решит поберечь силы лидеров.

Дело ещё в том, что сейчас «Северсталь» терпит серьёзные кадровые потери. Не так давно выбыли из строя ведущие хоккеисты — один из лучших снайперов команды Александр Петунин, Даниил Пыленков и Александр Самонов. Разин по данному поводу отметил, что его команда живёт, как на бомбе. Каждый день кто-то болеет, а кто-то выбывает.

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«Локомотив» тоже добыл очень хорошие результаты в последних девяти играх регулярного чемпионата КХЛ. За этот отрезок времени он потерпел поражения лишь в двух встречах. Помимо матча с «Северсталью», уступили ярославцы во встрече с «Автомобилистом». Также они обыграли в овертайме «Амур» (2:1 ОТ).

Во всех остальных матчах железнодорожники выиграли в основное время, в частности с лидирующим СКА (1:0). Таким образом, они расположились на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. В первую очередь за данные успехи стоит отдать должное Игорю Никитину. Его оборонительная стратегия работала практически безотказно.

За эти девять встреч ярославцы пропустили всего лишь девять шайб. Правда, и самим им лишь раз удалось забить больше трёх голов за матч — во встрече с замыкающим сводную таблицу КХЛ «Сочи» (4:0). К слову, на данный момент «Локомотив» является одной из самых нерезультативных команд лиги.

За 63 встречи подопечные Никитина пропустили всего лишь 112 шайб — меньше всех. Сами забросили 150, что является худшим показателем среди топ-10 команд КХЛ. Ввиду этого есть все основания полагать, что в предстоящем матче будет немного голов. Предлагаем проверить ТМ 4.5 шайбы за коэффициент 1.78.

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В последней очной встрече «Северсталь» уже была ослаблена ранее упомянутыми кадровыми потерями. Тем не менее ей удалось одержать разгромную победу. Игорь Никитин наверняка сделает выводы из неудачи. Списывать череповчан со счетов, даже если Разин решит дать отдых лидерам в преддверии игры со «Спартаком», на наш взгляд, не стоит.

У железнодорожников немного больше шансов на победу. У них сильнее состав и лучше результаты на дистанции. Однако не стоит забывать о запредельной мотивации «сталеваров». Плюс матч состоится на их домашнем стадионе. В 11 из 14 последних матчей дома череповчане одержали победы. Также они дали достойный отпор во встрече с лидирующим СКА (1:2 ОТ).

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Северсталь» — «Локомотив» 13 февраля 2023 года

Скорее всего, предстоящая игра будет проходить на равных скоростях и закончится с небольшим количеством заброшенных шайб. У «Северстали» пребывает в лазарете один из лучших снайперов команды. Вряд ли ей удастся много забить (если вообще удастся забить) «Локомотиву», пропускающему в текущем сезоне меньше всех. Ждать от ярославцев много заброшенных шайб, пожалуй, тоже не стоит. С результативностью у них дела обстоят отнюдь не лучшим образом. Думаем, сыграет низ по голам.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 1.78.

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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