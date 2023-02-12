«Барыс» — СКА. Ротенберг не вернёт инстинкт убийцы

Тренер скоро решит проблему петербуржцев, которые не доигрывают моменты, но не в Казахстане.

13 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — СКА. Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.86. Победа астанинцев по итогам 60 минут оценивается в 4.05.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — СКА 13 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Барыс» — СКА получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 2.36, а тотал больше 4.5 шайбы — за 1.72. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.55. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — СКА (13.02.2023)

Открывает игровой день КХЛ 13 сентября матч в Астане. Местный «Барыс» скрестит клюшки со СКА на льду «Барыс Арены». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 14:00 мск. Перед решающим отрезком регулярного чемпионата хоккеисты из Казахстана получили паузу на восстановление длиной в семь дней.

Тренерский штаб хозяев использовал время для исправления ошибок. «Снежные барсы» трудились над нейтрализацией численного преимущества соперника, поскольку в последних встречах в этом аспекте игре возникли явные проблемы. В целом по сезону меньшинство — болевая точка команды. Практически каждое пятое удаление заканчивается взятием ворот «Барыса».

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Пока у подопечных Андрея Скабелки остаются математические шансы выйти в плей-офф, несмотря на то что команда застряла на последнем месте Восточной конференции. После 62 матчей в её активе 59 очков. Дистанция до «Амура», расположившегося на восьмой строчке, составляет шесть очков. Ликвидировать разрыв можно, но необходимо выигрывать в оставшихся матчах.

Наверняка подняла настроение наставнику «Барыса» Андрею Скабелке новость о том, что к тренировкам приступил лидер команды Линден Вей. Никита Михайлис в последних встречах показывает отличный хоккей, набрав пять очков в семи матчах, но с канадцем в составе «снежные барсы» гораздо сильнее в атаке.

Три матча провёл СКА во время затяжного выезда. Вряд ли Роман Ротенберг доволен результатом — два поражения и одна победа. Армейцы выиграли в матче с «Автомобилистом» (5:2), а поражения потерпели во встречах с «Металлургом» (2:3) и «Авангардом» (4:5).

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Ротенберг на пресс-конференции рассказал, что команда потеряла инстинкт убийцы. Хоккеисты не довели до победы игры, в которых вели в счёте по ходу матча. Например, омским «ястребам» удалось четыре раза отыграть у СКА преимущество в одну шайбу.

«Барыс» и СКА провели 28 личных встреч. Большое преимущество на стороне гостей: у армейцев 21 победа, а «снежные барсы» записали в актив семь выигранных матчей. Разница заброшенных шайб 118:69 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

Для хоккеистов СКА игра с «Барысом» станет четвёртой в затянувшейся выездной серии. Вполне вероятно, что сил и эмоций у армейцев может не хватить. Хозяева, напротив, после недельной паузы восстановились, сбросили психологический груз и будут действовать на максимальных скоростях.

«Барыс» припёрт к стенке. Поражение поставит крест на амбициозных планах клуба из Астаны принять участие в плей-офф. Мотивация хозяев будет на максимуме. В то же время СКА уступил на выезде в трёх из последних четырёх матчей. Перспективно смотрится ставка на то, что «Барыс» не проиграет, за коэффициент 2.12.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — СКА 13 февраля 2023 года

Для «Барыса» неприемлем другой результат, кроме победы. «Снежные барсы» используют преимущество в физических кондициях после отдыха и не проиграют СКА в основное время матча. В пользу хозяев и результат в двух последних очных встречах в Астане.

Ставка: «Барыс» не проиграет за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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