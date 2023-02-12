«Сампдория» — «Интер». Индзаги движет мечта

Чёрно-синие после победы в дерби с «Миланом» продолжат погоню за «Наполи», хотя это выглядит чем-то невероятным.

13 февраля состоится матч 22-го тура итальянской Серии А «Сампдория» — «Интер». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.43. Победа генуэзцев оценивается в 7.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.60.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Сампдория» — «Интер» 13 февраля 2023 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Сампдория» — «Интер» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 2.05.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура Серии А «Сампдория» — «Интер» (13.02.2023)

Завершает 22-й тур итальянской Серии А матч между «Сампдорией» и «Интером». Встреча пройдёт в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Игра начнётся в 22:45 мск.

«Сампдория» всё глубже увязает в зоне вылета. С 10 очками футболисты из Генуи расположились на 19-й строчке турнирной таблицы. Глядя на унылую игру «моряков», у преданных болельщиков пропадают робкие надежды на спасение.

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Хозяева рассчитывали на большой перерыв в чемпионате, во время которого тренерский штаб мог внести коррективы в тактическую схему. Сразу после паузы «Сампдория» выиграла в матче с «Сассуоло» со счётом 2:1. Тем не менее продлить удачное начало 2023 года не удалось.

Последовала серия из поражений в четырёх матчах Серии А. Самое печальное — футболисты «Сампдории» в этих играх не сумели забить ни одного мяча в ворота соперников.

У Деяна Станковича есть большие претензии к группе атаки. Трио форвардов в составе: Фабио Квальярелла, Маноло Габбьядини и Монтеваго забили совместными усилиями всего четыре мяча.

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В минувшем туре «Сампдория» завершила серию поражений. Подопечные Станковича сыграли вничью со счётом 2:2 в выездном матче с «Монцей». Они могут сетовать на фантастическое невезение — соперник отыгрался на девятой добавленной минуте, реализовав 11-метровый.

Футболисты «Интера» готовятся к матчу в Генуе в приподнятом настроении. Ещё бы — они дважды обыграли непримиримого соперника — «Милан». Сначала чёрно-синие оставили команду Пиоли без Суперкубка Италии, выиграв со счётом 3:0, а в минувшем туре продолжили победой в дерби Серии А (1:0).

После решения о снятии очков с «Ювентуса» у чёрно-синих стало на одного конкурента за место в Лиге чемпионов меньше. Поскольку дистанция до возглавляющего турнирную таблицу «Наполи» составляет 13 очков, шансы «Интера» на завоевание скудетто кажутся призрачными.

В недавнем интервью генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта раскритиковал уровень Серии А. Отсутствие серьёзных соперников, по мнению руководителя команды, сказывается на конкурентоспособности итальянских клубов в еврокубках.

«Сампдория» и «Интер» провели 32 личные встречи. Большое преимущество на стороне гостей: миланцы выиграли в 19 матчах, а «моряки» записали в актив всего пять побед. Восемь игр завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – 60:24 в пользу подопечных Индзаги.

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«Интер» в отличной форме и готов не только к матчам Серии А, но и к плей-офф Лиги чемпионов. На фоне бедствующей «Сампдории» чёрно-синие выглядят явными фаворитами. Подопечные Индзаги выиграли в пяти из последних шести встреч. Причём в четырёх из последних пяти очных матчей в Генуе забивалось минимум три гола. Перспективно выглядит ставка на победу «Интера» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.22.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура Серии А «Сампдория» — «Интер» 13 февраля 2023 года

Футболисты «Интера» вышли на пик формы. Они дважды за короткий временной отрезок выиграли в дерби с «Миланом», продемонстрировав великолепное общекомандное взаимодействие. Текущее состояние «Сампдории» не вызывает оптимизма у болельщиков клуба. Все факты складываются в пользу победы «Интера» в результативной игре.

Ставка: победа «Интера» и тотал больше 2.5 мяча за 2.22.

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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