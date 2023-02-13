Экспресс на 13 февраля с коэффициентом 13.98: Разина и Клоппа ждут неприятности

«Северсталь» проведёт тяжёлый матч с железнодорожниками, а тренер ливерпульцев уже не знает где искать спасение — он в смятении!

Закончились выходные, и пришло время сделать небольшой перерыв от огромного количества матчей. Однако это не значит, что 13 февраля все останутся без хоккея и футбола, потому что есть встречи, за которыми можно будет понаблюдать. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.98 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Локомотив» 13 февраля

В этой встрече интрига есть не только в вопросе результативности, но и по исходу. Обе команды сейчас в прекрасной форме и решают серьёзные задачи. «Северсталь» старается исправить ошибки старта сезона и не упустить путёвку в плей-офф, что пока получается достаточно неплохо. Команда из Череповца одержала победы в семи из девяти последних матчей.

Значимых побед у хозяев гораздо больше, ведь они не только обыгрывали конкурентов, но также ЦСКА (4:1), «Торпедо» (4:3 Б) и «Локомотив» (3:0). Для железнодорожников это поражение сейчас должно послужить дополнительной мотивацией, так как столь эффектно на контратаках их не обыгрывали больше месяца. Ярославцы обладают лучшей обороной лиги, лишь раз пропустив больше двух шайб в 15 последних играх.

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При этом гости редко забивают больше трёх голов, но теперь Никитину придётся рисковать, чтобы пробить столь же крепкую оборону. Классом «Локомотив» выше и пока всё равно выглядит стабильнее, поэтому стоит отталкиваться именно от него. Рассмотрим победу гостей с форой (0) с коэффициентом 1.88.

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон» 13 февраля

Давно перед мерсисайдским дерби у болельщиков «Ливерпуля» не было столько тревог за результат. «Красные» проиграли четыре из семи матчей в 2023 году. В последних двух встречах «Ливерпуль» уступил с общим счётом 1:5. Юрген Клопп в растерянности, лазарет переполнен, полузащита проваливается, допуская много контратак.

Родные стены спасают «Ливерпуль» лишь отчасти — победа во встрече с «Лестером» и два ничейных результата. Матч с «Эвертоном» мог бы стать лёгкой прогулкой, но «ириски» сменили тренера, и Шон Дайч в первом же матче обыграл лидера чемпионата — «Арсенал», причём сделал это совершенно по делу.

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В целом кризис «Ливерпуля» и эффект от смены тренера в «Эвертоне» приведут к тому, что на этот раз «синие» зацепятся за очки на «Энфилде». Поставим на то, что гости не проиграют, за 2.40.

Прогноз на матч Примеры «Эспаньол» — «Реал Сосьедад» 13 февраля

«Эспаньол» продолжает вести тяжёлую борьбу за выживание, в которой каждое очко на вес золота. Сейчас клуб занимает 17-ю строчку, опережая всего на одно очко «Валенсию», которая идёт в зоне вылета. Зимой «Эспаньол» проиграл только дважды, но на выезде.

«Реал Сосьедад» в последнее время начал тормозить. Череда травм выкосила полузащиту команды, и теперь Иманол Альгуасиль вынужден на ключевых позициях выпускать резервистов. Отчасти серия из трёх матчей без побед у клуба объясняется силой соперников: два матча команда провела с «Реалом» и «Барсой», но уступать дома «Вальядолиду» — это плохой знак.

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Ставить на победу «Эспаньола», который в неплохой форме и очень мощно проводит домашние матчи, мы не рискнём. Всё же уровень гостей заметно выше, и они могут подобрать ключики к воротам соперника, однако в их победу тоже не верится. Наиболее вероятным исходом тут выглядит ничья, на которую можно поставить с коэффициентом 3.10.

Экспресс на матчи 13 февраля 2022

Ставка 1: победа «Локомотива» в матче с «Северсталью» с форой (0) за 1.88.

Ставка 2: «Эвертон» не проиграет в матче с «Ливерпулем» за 2.40.

Ставка 3: ничья во встрече «Эспаньол» — «Реал Сосьедад» за 3.10.

Общий коэффициент: 1.88 Х 2.40 Х 3.10 = 13.98.

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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