«ПСЖ» — «Бавария». Даже Месси и Мбаппе вряд ли помогут

От «немецкой машины» звёздная тройка парижан не спасёт. Возвращение в состав легенд — не аргумент.

14 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают незначительный перевес немецкому клубу. Поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50, а шансы «ПСЖ» оценены в 2.75. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» 14 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «ПСЖ» — «Бавария» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.65. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.45. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.75.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» (14.02.2023)

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Майкл Оливер в 23:00 мск даст стартовый свисток.

«ПСЖ» не может набрать оптимальную форме после возобновления клубного сезона. Команда Кристофа Галтье потерпела поражения в трёх из восьми последних матчей Лиги 1 — с «Лансом» (1:3), «Ренном» (0:1) и «Монако» (1:3), а также сыграла вничью с «Реймсом» (1:1). В остальных четырёх матчах красно-синие выиграли. Несмотря на нестабильные результаты, отрыв от ближайшего преследователя остался прежним.

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У парижан была идеальная статистика игры в обороне до международной паузы, но после возобновления сезона подопечные Галтье стали чаще ошибаться. За 11 матчей во всех турнирах они лишь два раза сохранили ворота в неприкосновенности. Не пропустили парижане от «Анже» (2:0) и клуба из шестого футбольного дивизиона Франции «Пеи де Кассель» (7:0).

В последних пяти официальных матчах во всех турнирах Джанлуиджи Доннарумме пришлось 29 раз вступать в игру — в восьми моментах он не смог выручить команду. Это говорит о многом, и «Бавария» обязательно накажет соперника за ошибки в обороне.

Лазарет команды постепенно пустеет. Серхио Рамос, Марко Верратти, Преснел Кимпембе и Неймар вернулись к тренировкам. После новостей о травмах Мбаппе и Месси наверняка у «Баварии» прибавилось уверенности в собственных силах. Однако по сообщениям Le Parisien, Лионель и Килиан примут участие в матче Лиги чемпионов. Что если немцы позволили себе расслабиться, поверив, что звёзд «ПСЖ» не будет?

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Чемпионат Германии позже других вышел с перерыва, и «Бавария» за два месяца паузы провела лишь один контрольный матч. За такую снисходительность Юлиан Нагельсман расплатился сполна. «Красная машина» закончила три матча подряд вничью с одинаковым счётом 1:1. Атака мюнхенцев разбивалась об оборону соперников.

Лишь в последних трёх матчах команда вышла на приемлемое функциональное состояние. Серж Гнабри и Джамал Мусиала с одноклубниками нанесли суммарно 53 удара, из которых почти половина пришлась в створ ворот. Они продемонстрировали эффективную игру в завершающей стадии, выиграв все три встречи с суммарным счётом 11:2. «Бавария» напомнила, почему она считается лучшей командой Германии.

Столь эффектное преобразование стало возможным благодаря Жоау Канселу. С португальским футболистом, которого арендовали в зимнее трансферное окно, Юлиан Нагельсман смог перейти на схему 3-4-1-2. За счёт активной и креативной игры на флангах у Лероя Зане и Джамала Мусиалы появилось больше пространства для фантазии и манёвров на подступах к штрафной соперников.

«Бавария» также не может рассчитывать на нескольких важных игроков стартового состава и ближайшего резерва — Мануэля Нойера, Лукаса Эрнандеса и Садио Мане. Под вопросом участие Эрика Шупо-Мотинга и Нуссайра Мазрауи. Но немецкий специалист имел время на перестройку и притирку игрового механизма.

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За последние 11 матчей подопечные Нагельсмана лишь четыре раза сохранили ворота на замке. Однако «Бавария» явно пребывает в сравнительно лучшей форме, чем «ПСЖ». Мы рекомендуем присмотреться к пари — «Бавария» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча» за 2.44. Оборона «ПСЖ» после возобновления чемпионата часто сбоит, а обескровленная атака не впечатляет игрой в завершающей стадии, но недооценивать звёздное трио не стоит.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» 14 февраля 2023 года

Обе команды имеют существенные кадровые потери. «Бавария» с Юлианом Нагельсманом лучше справилась с перестройкой тактических и игровых схем, судя по последним результатам. Учитывая атакующий потенциал обеих команд и их проблемы в обороне, мы бы присмотрелись к ставке на ничью или победу «Баварии» через тотал больше 2.5 мяча за 2.44.

Ставка: «Бавария» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.44.

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