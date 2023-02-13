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«Спартак» — «Динамо» М, прогноз на матч КХЛ 14 февраля 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Спартак» — «Динамо» М. Красно-белых загонят в угол
Александр Ничипорук
«Спартак» — «Динамо» М: прогноз на матч КХЛ
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Времени всё меньше, а шансы на плей-офф подопечных Заварухина тают на глазах.

14 февраля состоится матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение в пользу гостей. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46, а шансы «Спартака» оценены в 2.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва 14 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва порадует обилием голов: тотал больше 4.5 шайбы котируется за 1.76, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён аналитиками в 2.06. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 3.50. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва (14.02.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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14 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи регулярного чемпионата. В одной из них на льду стадиона «Мегаспорт» в Москве «Спартак» примет московское «Динамо». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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«Спартак» провёл очередную кадровую перестановку. Игорь Гришин, возглавивший команду после отставки Бориса Миронова, недавно покинул пост по собственному желанию. Его место на тренерском мостике занял Алексей Заварухин — двоюродный брат тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина.

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Под его руководством красно-белые потерпели поражения в двух встречах и обыграли «Сочи» (3:2). Победа в матче с андердогом текущего розыгрыша КХЛ не особо впечатляет, но благодаря ей команда сохранила надежды на попадание в плей-офф. Думается, тренерский штаб провёл работу над ошибками.

По итогам 62 игр с 60 очками «Спартак» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от расположившегося на восьмом месте минского «Динамо» составляет три очка, при этом красно-белые имеют игру в запасе.

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Александр Хохлачёв старается помочь команде пробиться в плей-офф. За последние 17 игр он набрал 19 очков — семь голов и 11 ассистов, при этом только в трёх матчах он покинул лёд без результативного действия. Однако часто его старания нивелируются слабой игрой «Спартака» в обороне.

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«Динамо» в текущем розыгрыше здорово справляется с вызовами. Алексей Кудашов смог перестроить игру команды на нужный лад, сместив акцент на оборону. Илья Коновалов достойно справляется с угрозами воротам — он занимает второе место в чемпионате по количеству «сухих» матчей. Его сменщик Константин Волков имеет более потрясающую статистику, но стоит отметить, что он провёл на льду почти в два раза меньше игрового времени.

Лишь две команды пропускают меньше. В матчах на выезде показатели надёжности остаются на высоком уровне, но подводит слабая игра впереди. Бело-голубые выиграли лишь в трёх из девяти последних встреч на чужом льду.

Радостное сообщение для тренерского штаба пришло из лазарета. Врачи сумели поставить на коньки лидера атаки Эрика О’Делла. Ему предстоит в оставшиеся шесть матчей регулярки вернуть былую форму. Канадский форвард продемонстрировал, что он преисполнен мотивации и готов потрудиться, забросив две шайбы в ворота «Сочи».

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«Спартак» и московское «Динамо» провели 71 очную встречу. Преимущество на стороне гостей: у бело-голубых 39 побед в активе, а хозяева записали на свой счёт 32 выигранных матча. Разница шайб в пользу подопечных Алексея Кудашова 216:167.

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Команда Кудашова хороша в обороне. В оставшихся матчах бело-голубым необходимо наладить игровые связки в атаке с восстановившимся после травмы Эриком О’Деллом. Гости будут активно действовать у ворот «Спартака», и не самая надёжная защитная линия хозяев наверняка не раз даст сбой. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Динамо» с форой (0) за 1.80.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва 14 февраля 2023 года

«Спартак» не впечатляет результатами, и смена тренера не способствует стабилизации ситуации. Оборона не отличается надёжностью и в большинстве матчей в новом календарном году напоминала проходной двор. Например, в последних встречах с прямыми конкурентами за место в зоне плей-офф. Московское «Динамо» к концу регулярного сезона подходит в сравнительно лучших игровых кондициях. Команда Кудашова постарается настроиться на победный лад в преддверии важного этапа. Отсюда ставка на победу «Динамо» с форой (0) за 1.80.

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.80.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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