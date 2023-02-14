«Боруссия» — «Челси». Профпригодность Поттера под вопросом

Куча потраченных денег на Мудрика и других новичков пока себя не оправдывает.

15 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д – «Челси». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу дортмундцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех лондонцев оценивается в 3.06. На ничью дают коэффициент 3.38.

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Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Челси» 15 февраля 2023 года

Букмекеры сомневаются в результативности матча «Боруссия» – «Челси»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Челси» (15.02.2023)

«Челси» уже сделал достаточно ошибок в АПЛ, чтобы команда находилась под настоящим шквалом критики, а её тренеру предрекали увольнение. Лига чемпионов для синих и Грэма Поттера это самый лучший шанс доказать свой уровень и закрыть рты критикам, но, для этого придётся постараться.

Нельзя сказать, что англичанам повезло с жеребьёвкой. Было достаточно вариантов проще «Боруссии», но и этот не выглядел чем-то сложным. По крайней мере осенью, когда команды узнавали своих соперников. Сейчас ситуация изменилась, во многом из-за того, что «Челси» стал сам создавать себе проблемы в матчах с любыми командами.

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Да и «Боруссия» набрала хороший ход. «Шмели» выиграли в шести матчах подряд, чего в текущем сезоне с ними ещё не было. Подопечные Эдина Терзича недавно уверенно обыграли «Байер» и «Фрайбург». Таким образом, клуб вновь поднялся на верхушку таблицы Бундеслиги.

В это время «Челси» выиграл только в двух из девяти матчей после паузы, забив в этих матчах всего шесть голов. Никакие космические суммы, которые Боули вложил в клуб зимой, не смогли принести мгновенной пользы. К Лиге чемпионов лондонский клуб подходит на серии из трёх ничейных результатов подряд.

«Челси» был главным ньюсмейкером зимнего трансферного окна, но на игре команды это не отразилось. Оборона и так была надёжной, именно она позволяла синим держаться на плаву. С атакой дела обстоят не лучшим образом. Тут и кадровых потерь хватает, и из новичков неплохо влился пока только Жоау Феликс, который, правда, мало играл из-за дисквалификации.

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В перспективе солидное усиление, которое получил «Челси», может принести свои плоды, но сейчас это может быть даже минусом для гостей. Лондонцам не хватает сыгранности, все старые игровые связки нарушены, а новые пока не появились. Плюс многие старые лидеры команды сейчас не в лучшей форме.

«Боруссия» явно выглядит интереснее соперника. Можно сколько угодно сомневаться в тренерском таланте Эдина Терзича. Понятно, что по уровню игроков немцы тоже очень сильно уступают сопернику, но у них есть отличный шанс доказать, что в футбол играют люди, а не деньги. Тем более что первый матч немцы проводят дома, для них это ощутимый плюс.

Дело в том, что «Челси» в выездных матчах сейчас играет слабо. В последний раз синие побеждали в гостях ещё 25 октября, когда играли с «РБ Зальцбург». С тех пор команда Грэма Поттера не стала сильнее. «Боруссия» даже без травмированного Мукоко может претендовать на победу.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Челси» 15 февраля 2023 года

По большому счёту лондонцам нечего предложить сопернику, кроме своей надёжной обороны. Есть большие сомнения, что она сможет удержать набравших ход «шмелей». Отвечать на пропущенные голы Поттеру нечем. Вылет из Лиги чемпионов станет очередным ударом для «Челси», но исход матча будет решаться в Лондоне, а в Дортмунде у немцев гораздо больше шансов на победу.

Ставка: победа «Боруссии» за 2.54.

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