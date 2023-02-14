«Брюгге» — «Бенфика». Уход Энцо Фернандеса не ощущается

15 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Брюгге» — «Бенфика». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех бельгийцев оценен экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Бенфика» 15 февраля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Брюгге» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Брюгге» — «Бенфика» (15.02.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 15 февраля состоятся две встречи 1/8 финала турнира. В одной из них на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге местный «Брюгге» примет лиссабонскую «Бенфику». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

До старта группового этапа Лиги чемпионов многие считали «Брюгге» главным аутсайдером квартета, но он сумел удивить. Бельгийцы добыли путёвку в плей-офф со второго места, оставив не у дел «Атлетико» и «Байер». За шесть туров они потерпели только поражение во встрече с «Порту» (0:4).

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Впрочем, испанский и немецкий клубы находились на тот момент в ужасной форме. С тех пор прошло немало времени, и теперь уже чёрно-белые пребывают в чёрной полосе. Они располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Отставание от лидирующего «Генка» составляет целых 20 очков.

Также «Брюгге» вылетел из Кубка страны, потерпев разгромное поражение во встрече 1/8 финала с «Сент-Трюйден» (1:4). Из-за неудач на внутренней арене руководство клуба приняло решение о смене главного тренера. Должность занял Скотт Паркер, последним местом работы которого был английский «Борнмут».

Назначение весьма противоречивое. Дело в том, что Паркер был с позором уволен из «Борнмута» в августе 2022 года после крупного поражения во встрече с «Ливерпулем» (0:9). Под его руководством «Брюгге» провёл пока только семь матчей. За этот период времени он одержал победу только в одном матче, хотя уровень большей части соперников был совсем не велик.

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От «Бенфики» в преддверии текущего розыгрыша Лиги чемпионов ожидания, разумеется, были гораздо больше, чем от «Брюгге». В конце концов, в минувшем розыгрыше турнира она дошла до четвертьфинала. Что-то подсказывает, что в этот раз португальцы могут пройти даже дальше.

За восемь встреч (два квалификационных матча и шесть группового этапа) команда из Лиссабона не потерпела ни одного поражения. Вничью она сыграла с «ПСЖ» (два раза по 1:1). При этом местами подопечные Роджера Шмидта смотрелись даже лучше звёздного состава парижан, который на тот момент пребывал на подъёме.

С тех пор «орлы» не сбавили оборотов. Сейчас они занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии. Отрыв от догоняющего «Порту» немаленький — пять очков. Единственным негативным моментом для красных является уход признанного лучшим молодым игроком ЧМ-2022 Энцо Фернандеса в «Челси».

С другой стороны, за полузащитника лондонский клуб заплатил огромные деньги. Учитывая способность «Бенфики» развивать таланты, это даже нельзя назвать потерей. К слову, после ухода Фернандеса лиссабонцы уверенно разгромили двух неуступчивых середняков чемпионата Португалии — Ароку (3:0) и «Каза Пию» (3:0).

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После победы во встрече с «Арокой» Роджер Шмидт признался, что всегда тяжело терять хорошего игрока в зимнее трансферное окно. Также тренер отметил, что «Бенфика» гораздо больше, чем один игрок. По правде говоря, без чемпиона мира «орлы» смотрятся не хуже. Вероятнее всего, в предстоящем матче они одержат победу.

Поставить на то, что команда из Лиссабона выиграет, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Дело ещё в том, что уровень португальского чемпионата в несколько раз выше бельгийского. Если уж с середняками и аутсайдерами в своём первенстве у «Брюгге» в последнее время возникают проблемы, то вряд ли ему удастся зацепиться хотя бы за ничью во встрече с лидером Примейры.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Брюгге» — «Бенфика» 15 февраля 2023 года

Несмотря на то что встреча состоится в Бельгии, гораздо больше верится в победу португальского клуба. «Брюгге» очень сильно сбавил. И смена главного тренера пока что не сулит ему ничего хорошего. Продажа Энцо Фернандеса практически не отразилась на «Бенфике». Она всё так же одерживает результативные победы и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии. Рекомендуем поставить на «орлов».

Ставка: победа «Бенфики» за коэффициент 1.93.

Экспресс с коэффициентом 11.88.

Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Челси» с коэффициентом 4.10.

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