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«Барселона» — «Манчестер Юнайтед», 16 февраля 2023 года, время начала матча, где смотреть онлайн, прогнозы и ставки

«Барселона» — «МЮ». Чего ждать от первого матча 1/16 финала Лиги Европы?
Артём Королёв
«Барселона» — «МЮ»: когда матч Лиги Европы
Комментарии
У каталонцев 11 побед подряд, но и манкунианцы без Роналду не скучают.

16 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом в 1.76. Успех «Манчестер Юнайтед» оценен экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Барселона» — «МЮ» 16 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» (16.02.2023)

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
16 февраля 2023, четверг. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия

16 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Барселоной». Матч 1/16 финала Лиги Европы пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Испании и начнётся в 20:45 мск. Всего соперники встречались 16 раз. В семи встречах выиграли каталонцы, а пять остались за манкунианцами.

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Отметить стоит здесь то, что средняя результативность матчей составляет 2,94 мяча за игру. Последний раз команды встречались 16 апреля 2019 года в Лиге чемпионов. Тогда «Барселона» выиграла в матче с «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0 и выбила его из турнира. У англичан есть шанс вернуть долг.

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В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги команда Хавьера Эрнандеса одержала победы в 18 матчах и в одном потерпела поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет — 43:7. Кроме того, каталонцы забивают больше всех в чемпионате Испании.

«Барселона» без особых проблем выиграла Суперкубок Испании. Вела в счёте к 90-й минуте 3:0 в матче с мадридским «Реалом». Также по праву вышла на первую строчку Ла Лиги, оторвавшись на 11 очков от ближайшего преследователя. Чемпионская гонка продолжается, но конкурентам будет трудно.

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Отметим, что сине-гранатовые выиграли в шести последних матчах чемпионата Испании с разницей мячей 9:1. Часто каталонская команда забивает по два мяча за игру и очень мало пропускает — 0,33 гола. То есть с формой и результативностью проблем у неё нет.

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Хотя, несмотря на хорошую форму, «Барселона» уступила лидерство в Лиге чемпионов «Интеру» и «Баварии», заняв третье место в группе. Испанцы обыграли лишь «Викторию Пльзень», которая в итоге финишировала на последнем месте.

К важной встрече с «Манчестер Юнайтед» каталонцы подходят с беспроигрышной серией из 11 матчей во всех турнирах. Недавно они одержали очередную сухую победу во встрече с «Вильярреалом» (1:0). Автором гола стал Педри, а ассистировал юному дарованию опытный Роберт Левандовски.

Вместе с выдающимися результатами у испанской команды есть потери. В первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «МЮ», скорее всего, не сыграют лидеры — Серхио Бускетс и Усман Дембеле. Особенно заметно может быть отсутствие Дембеле, ставшего одним из лидеров клуба.

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Впрочем, стоит отметить Роберта Левандовского. Это, пожалуй, главная звезда, которая набрала прекрасную физическую форму к этому матчу. Доказывают это выступления по ходу сезона. За 18 матчей форвард забил 14 мячей и отдал пять голевых передач. На данный момент он является лучшим бомбардиром Примеры, опережая ближайшего преследователя на три гола.

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«Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги Европы не испытал серьёзных трудностей. Выиграв в пяти матчах подряд, забил 10 мячей в шести турах. Уступили англичане лишь в первом туре испанскому «Реалу Сосьедад» со счётом 0:1. Благо потом удалось вернуть форму.

После шумного ухода Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии «красные дьяволы» одержали победы в 12 из 15 матчей, а проиграли лишь в одном. Кажется, португальская звезда действительно не была незаменимой. На данный момент команда Эрика тен Хага находится на третьем месте английской Премьер-лиги.

Отставание от «Манчестер Сити» в два очка и от «Арсенала» в пять указывает на хорошую форму манкунианцев. В последней встрече, кстати, они обыграли «Лидс» со счётом 2:0. Отличился Маркус Рашфорд. Нападающий пока не вернулся к былым показателям, но в нынешнем сезоне забил 12 мячей и отдал три голевые передачи.

При хорошем выступлении у английского форварда есть возможность зацепиться за звание лучшего бомбардира Лиги Европы. На наш взгляд, от него стоит ожидать существенного вклада в результат предстоящей встречи. Это крайне важно для Эрика тен Хага, ведь его команда также терпит потери.

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В первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной», скорее всего, не сыграют Кристиан Эриксен, Антони Марсьяль, Донни ван де Бек и Скотт Мактоминей. При таких раскладах не стоит ожидать от гостей победы. Гораздо предпочтительнее смотрятся как раз хозяева.

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Мы бы проверили комбинированный вариант «П1 + тотал больше 2.5 мяча». Букмекеры дают за него коэффициент 2.50. Клубы в хорошей форме, голами наверняка обеспечат. История личных встреч это подтверждает. Однако «МЮ» в последнее время в гостях не блещет — две победы в четырёх играх.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Барселона» — «МЮ» 16 февраля 2023 года

Обе команды находятся в хорошей физической форме, не имеют проблем с результатами. Букмекеры отдают предпочтение испанцам, и мы бы не стали спорить. Дело в том, что «Барселона» крайне уверенно чувствует себя при Хави и подходит к домашнему матчу на победной серии. «Манчестер Юнайтед» же в гостях сейчас не так хорош. Списывать со счетов англичан не стоит, но всё же возьмём победу каталонцев через верх.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 2.50.

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Заглавное фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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