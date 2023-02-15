«Байер» — «Монако». Головин только вошёл во вкус

16 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Байер» — «Монако». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Шансы французов оценены экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Байер» — «Монако» 16 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Байер» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Байер» — «Монако» (16.02.2023)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать и о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 16 февраля состоится восемь первых встреч 1/16 финала турнира. В одной из них на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене местный «Байер» примет «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Смена главного тренера очень благоприятно отразилась на «Байере». Именно благодаря бывшему легендарному футболисту — Хаби Алонсо — «львы» не вылетели из еврокубковых турниров. Будучи во главе с испанцем, они сыграли вничью во встречах 5-го и 6-го туров группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:2) и «Брюгге» (0:0).

Рубен Бараха стал главным тренером «Валенсии».

Таким образом, «фармацевты» заняли третье место в группе, чем обеспечили себе путёвку в Лигу Европы. Также под руководством Алонсо «Байер» добыл очень хорошие результаты в последних восьми турах чемпионата Германии. Вследствие этого он поднялся с самого низа в середину турнирной таблицы — на восьмое место.

За эти восемь встреч Бундеслиги «фармацевты» потерпели поражения только в матчах с дортмундской «Боруссией» (0:2) и «Аугсбургом» (0:1). В обоих случаях команда из Леверкузена наиграла на гол, но немного не хватило везения. Во всех остальных матчах она одержала победы и забила много мячей.

Если не брать в расчёт игры с дортмундской «Боруссией» и «Аугсбургом», то за последние шесть матчей в немецкой Бундеслиге «львы» забили в ворота соперников целых 17 мячей. Пожалуй, в этом и заключается главная заслуга Хаби Алонсо. Тренер сумел вернуть «Байеру» былую результативность.

Павлюченко объявил, что не будет подписывать контракт с «Уфой».

«Монако» тоже заметно прибавил на последнем отрезке сезона. У него набрали очень хорошую форму лидеры нападения, в особенности капитан команды Виссам Бен-Йеддер и полузащитник Александр Головин. Суть в том, что Филипп Клеман немного изменил схему игры монегасков. За счёт этого они стали создавать больше опасных моментов у ворот соперников.

В результате за последние восемь туров в чемпионате Франции красно-белые не потерпели ни одного поражения. Вничью они сыграли с «Лорьяном» (2:2) и располагающимся на втором месте в турнирной таблице «Марселем» (1:1). Всё остальное — победы, в том числе во встрече последнего тура с лидирующим «ПСЖ» (3:1).

Если бы не потрясающая игра голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы, монегаски забили бы ещё больше. Итальянец совершил целых семь сейвов. Главными героями встречи стали как раз Бен-Йеддер и Головин. Француз оформил дубль, а также записал на свой счёт передачу, которую превратил в гол россиянин.

Результативное действие стало восьмым для Головина в последних 11 матчах в чемпионате Франции. За этот отрезок времени он забил четыре мяча и отдал столько же голевых передач. Сейчас Александра активно сватают в дортмундскую «Боруссию». Некоторые считают, что он перерос «Монако».

Тем не менее недавно в СМИ появилась информация, что Головин близок к продлению контракта с французским клубом. Агент футболиста отказался делиться подробностями. Он заверил, что вскоре мы всё узнаем. Так или иначе, в предстоящем матче россиянин наверняка поможет монегаскам. Вопрос в том, удастся ли им не проиграть в первой встрече?

Гринвуд не будет выступать за «МЮ» до конца сезона.

Игра состоится в Германии, что даёт некоторое преимущество «Байеру». С другой стороны, ни в одном из матчей с сильными соперниками, такими как «Порту», «Атлетико», «Брюгге» (в Лиге чемпионов) и дортмундская «Боруссия» (в чемпионате Германии), подопечным Алонсо выиграть не удалось.

В стабильности «львов» есть поводы усомниться. У монегасков под руководством Клемана гораздо больше опыта выступлений на международной арене. Да и в матче последнего тура Лиги 1 они не оставили и мокрого места от «ПСЖ». Полагаем, команда сумеет зацепиться как минимум за ничью. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89.

Атакующая линия у красно-белых будет даже помощнее, чем у «фармацевтов». За последние восемь туров в чемпионате Франции они забили целых 22 мяча. Также стоит отметить, что в шикарном тонусе пребывает голкипер монегасков Александр Нюбель. Весьма вероятно, по истечении аренды он вернётся в «Баварию» и будет конкурировать за место в основе с Мануэлем Нойером и Яном Зоммером.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Байер» — «Монако» 16 февраля 2023 года

Благодаря Хаби Алонсо «Байер» прибавил на последнем отрезке сезона. Однако к предстоящему матчу он подходит с поражениями в двух из трёх последних матчей в чемпионате Германии. Да и сильных соперников «львы» под руководством испанца ещё ни разу не обыгрывали. «Монако», в свою очередь, набрал потрясающий ход. Он ни разу не проиграл за последние восемь туров в Лиге 1, хотя в соперниках были не только аутсайдеры, но и лидеры первенства. У красно-белых немного лучше линия атаки и вратарская позиция. Полагаем, они как минимум не проиграют.

Ставка: «Монако» не проиграет за коэффициент 1.89.

Экспресс с коэффициентом 8.82.

Василий Уткин отреагировал на драку «Шинника» и «Миная».

Захарян отказался переходить в «Галатасарай».

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Челси» с коэффициентом 3.04.

Абидаль: Головин показывает, что в России полно талантливых футболистов.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 3.05.