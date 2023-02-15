«Барселона» — «МЮ». От Левандовского и Рашфорда ожидают другого!

16 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры – в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80, а шансы «МЮ» оцениваются аналитиками в 4.78. Ничья доступна за 4.08.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» 16 февраля 2023 года

По мнению букмекеров, матч выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.16, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.81. На гол «Барселоны» дают коэффициент 1.14, а гол «Манчестер Юнайтед» оценивается в 1.46. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала ЛЕ «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» (16.02.2023)

Вывеска матча «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» смотрится несколько дико для Лиги Европы. В каком-то смысле это справедливо – сине-гранатовые три года подряд не выигрывали чемпионат Испании, а «красные дьяволы» последний раз становились чемпионами Англии в 2013 году.

Однако предстоящий матч интригует не только красивой афишей, но и текущей формой команд. «Барселона» выиграла в 14 из 16 последних официальных матчей. Эти победы позволили команде Хави выиграть Суперкубок Испании, выйти в полуфинал Кубка Испании и оторваться от «Реала» на 11 очков в Примере.

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Последнее поражение «Барселоны» зафиксировано в конце октябре – и произошло это в Лиге чемпионов. «Бавария» на «Камп Ноу» обыграла команду Хави со счётом 3:0.

Еврокубковую кампанию «Барса» в текущем сезоне провела и правда плохо – два поражения в матчах с «Баварией» (0:2 и 0:3), одно очко в двух встречах с «Интером» (0:1 и 3:3). Кроме двух побед в играх с чешской «Викторией» (5:1 и 4:2) и вспомнить из особо нечего.

Каталонских болельщиков должно насторожить, что до и после еврокубковых неудач сине-гранатовые выиграли 12 из 13 матчей чемпионата Испании, а единственное поражение во внутренних турнирах той осенью им нанёс ещё один гранд европейского футбола – «Реал». Побеждать в Испании и выигрывать в Европе – задачи разного уровня сложности.

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С победами в Европе у «Манчестер Юнайтед» текущего сезона всё относительно неплохо, но стоит учитывать уровень соперников. С кипрской «Омонией» и молдавским «Шерифом» Эрик тен Хаг мог разбираться и вторым составом, но эти четыре победы оформила основа «МЮ».

Вопрос первого места в группе решался в очных матчах «МЮ» с «Реалом Сосьедад». Англичане и испанцы обменялись одинаковыми гостевыми победами со счётом 1:0. За счёт лучшей разницы мячей более лёгкий жребий получила команда из Сан-Себастьяна. Важно заметить, что «Реал Сосьедад» в этом сезоне очень хорош и идёт на третьем месте в Примере.

«Манчестер Юнайтед» находится в отличной, но не в идеальной форме – 14 побед, две ничьих и одно поражение в последних 17 встречах. Команда потерпела поражение в очень важном матче с лидирующим «Арсеналом» (2:3). В игре с «Лидсом» «красные дьяволы» вновь потеряли очки, но довольствовались ничейным результатом (2:2).

«МЮ» никогда не выигрывал на «Камп Ноу», и сложно сейчас ожидать, что «красные дьяволы» будут доминировать в гостях. Вероятнее всего, Хави и Эрик тен Хаг хорошо разберут игру друг друга и нейтрализуют сильные стороны соперника. Это приведёт к традиционной для таких стадий плей-офф более осторожной первой игре.

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В четырёх из пяти последних домашних встреч «Барселоны» болельщики становились свидетелями не более двух голов. Вот и сейчас интересный матч достанется болельщикам, которые через неделю посетят стадион «Олд Траффорд», а пока поставим на тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 2.16.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» 16 февраля 2023 года

Сложно сравнивать команды, играющие в разных чемпионатах, особенно когда оба клуба очень хороши в своих внутренних турнирах. Победная серия в Примере осенью не помогла «Барселоне» в матчах с «Интером» и «Баварией». «МЮ» на равных играл в Лиге Европы с «Реалом Сосьедад». Хави и тен Хаг не будут лезть на рожон в первой встрече — игра выйдет весьма осторожной.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 8.82.

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