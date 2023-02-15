«Зальцбург» — «Рома». Моуринью следует традициям

16 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Зальцбург» – «Рома». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53. Успех австрийцев оценивается аналитиками в 2.77. Поставить на ничью предлагают за 3.40.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Рома» 16 февраля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Зальцбург» – «Рома» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «РБ Зальцбург» — «Рома» (16.02.2023)

В ближайший четверг, 16 февраля, состоятся первые матчи 1/16 финала второго по значимости клубного турнира Европы. Один из них пройдёт в Зальцбурге на «Ред Булл Арене», где местный одноимённый клуб примет римскую «Рому». Стартовый свисток в матче будет дан в 20:45 мск.

«Зальцбург» попал на данную стадию Лиги Европы благодаря поражению в Лиге чемпионов. В группе с «Челси», «Миланом» и загребским «Динамо» австрийцы смогли обыграть только последних. Во многом эти показатели хорошо иллюстрируют нынешний уровень команды.

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«Быки» в этом сезоне демонстрируют нестабильную игру. В австрийском чемпионате они оторвались от ближайшего преследователя всего на шесть очков и уже не раз теряли очки в матчах с прямыми конкурентами. Кроме того, во всех турнирах команда Маттиаса Яйсле 10 раз теряла очки и в семи случаях на домашнем стадионе.

С обороной у хозяев есть проблемы. Они пропустили девять голов на групповой стадии Лиги чемпионов и всегда позволяли соперникам создавать много моментов у своих ворот. «РБ Зальцбург» подобные пробелы обычно маскирует активностью в нападении, но добывать результат это позволяет не всегда.

Есть вопросы к физической готовности «быков», ведь они возобновили сезон лишь в начале февраля. В товарищеских матчах подопечные Яйсле о защите не думали – пропустили по четыре мяча от «Баварии» (4:4), «Интера» (0:4) и даже скромного «Грацера» (3:4). Ко всему прочему клуб уступил в серии пенальти в матче Кубка Австрии «Штурму» (1:2 П).

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«Рома» в плане формы имеет ощутимое преимущество перед соперником. Команда Жозе Моуринью стабильностью не радует, однако и крупных поражений давно не допускает. С ноября римляне потерпели поражения только в матчах с «Наполи» (1:2) и в Кубке Италии с «Кремонезе». Последняя игра не должна служить ориентиром, ведь в ней тренер явно недооценил соперника.

Гораздо важнее, что гости по-прежнему хороши в обороне. Больше двух голов за матч они не забивали в новом году ни разу, но при этом больше одного пропустили всего шесть раз за весь сезон. Потому совсем не удивительно, что у «Ромы» третья лучшая оборона чемпионата Италии.

Ресурсов для победы у римлян достаточно. Лучший бомбардир команды — Пауло Дибала — забивал или ассистировал партнёрам в пяти из семи последних матчей. Также нужно обратить пристальное внимание на капитана Лоренцо Пеллегрини – итальянец лучший в составе «Ромы» в ЛЕ, забил три мяча и сделал три ассиста в пяти играх.

В первом матче плей-офф еврокубков команды рисковать не станут. «Рома» умеет закрываться, тогда как «Зальцбург» понимает, что игре в обороне пока качества не хватает. Австрийцы играют дома, поэтому рискованно ставить на их поражение, однако гости выступают стабильнее и перед ответным матчем постараются набрать минимум одно очко. В итоге рассмотрим вариант ставки «Рома» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 2.42.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Рома» 16 февраля 2023 года

«Зальцбург» одна из тех команд, кого не стоит недооценивать, но сейчас она не в лучшей форме. «Быки» лишь в феврале вернулись к полноценной турнирной борьбе на официальном уровне и пока результатами не впечатляли. «Рома» при Моуринью предстаёт более опытным еврокубковым клубом. Римляне славятся качественной обороной и умеют наказывать за ошибки. К тому же, когда команды примерно равны, лучше на выезде довольствоваться малым, а потом выигрывать, уже будучи дома. Моуринью с этим солидарен!

Ставка: «Рома» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.42.

Экспресс с коэффициентом 8.82.

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