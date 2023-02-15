«Спартак» — «Динамо». А плей-офф всё дальше

16 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.37. Шансы красно-белых эксперты оценили коэффициентом 2.90.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 16 февраля 2023 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.95. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» (16.02.2023)

На 16 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланировано шесть встреч регулярного чемпионата. В одной из последних игр вечера на льду стадиона «Мегаспорт» в Москве «Спартак» примет московское «Динамо». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

«Спартак» в этом сезоне не блещет, но всё же старался держаться в зоне плей-офф. В последнее же время команда серьёзно сбавила, что даже вынудило Игоря Гришина покинуть пост главного тренера по собственному желанию. Заменивший его Алексей Заварухин пока результатами не радует.

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Лишь одна победа в четырёх матчах под его руководством, тем самым клуб проиграл в семи из восьми последних встреч. Накануне «Спартак» дома уступил в дерби с «Динамо» (2:3). Пусть две шайбы хозяев и пришлись на третий период, но, увы, этого оказалось мало. Зато гости забрасывали в каждом периоде. Красно-белые по-прежнему на девятой строчке Запада с 60 очками за 63 встречи.

«Динамо» в этом сезоне, наоборот, прибавило. Клуб расположился на пятой строчке Запада и проблем не ощущает. Ближайший преследователь — «Витязь» — отстаёт на 10 очков. Плюс три победы в пяти последних встречах. Статистика куда лучше, чем у «Спартака».

История очных игр соперников насчитывает 72 встречи. Бело-голубые одержали 40 побед, когда красно-белые довольствовались 32. Преимущество у гостей невесомое, но есть. Последние две встречи на льду «Спартака» остались за бело-голубыми в этом сезоне.

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Фаворитом в этой паре будет «Динамо». По игре вопросов нет, как и по составу, ведь они имеют разницу шайб 160:134. К «Спартаку» есть вопросы, особенно к обороне. Он пропустил 175 шайб, забросив лишь 144. Статистика так себе. Даже помощь Александра Хохлачёва никак не влияет на результаты.

Можно смело ждать повторения последней очной встречи, в которой «Динамо» выиграло со счётом 3:2. Чуть больше суток командам на отдых, и их ждёт очередная игра между собой. Красно-белые постараются допускать как можно меньше ошибок, чтобы поймать соперника на контратаке. Тем более что отставание красно-белых от минского «Динамо» составляет всего три очка, и шансы на плей-офф сохраняются.

Лавка у Кудашова большая, и ворота защищает надёжный Илья Коновалов. Плюс он занимает вторую строчку по «сухим» матчам в этом сезоне. Сменщик — Константин Волков — сыграл меньше матчей, но коэффициент отражённых бросков — 94.2%, даже больше чем у Ильи. Так что с обороной порядок.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 16 февраля 2023 года

Второй кряду матч соперников на льду «Спартака» обещает ещё больший накал страстей и борьбы, но пока Заварухину не удаётся наладить игру своих подопечных, плюс сильно давит календарь — скоро конец регулярки. Пока же история очных игр на стороне «Динамо», и в этом сезоне Кудашов провёл отменную работу. Потому остановимся на победе гостей.

Ставка: победа «Динамо» за 2.37.

Экспресс с коэффициентом 8.82.

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