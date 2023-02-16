«Вашингтон» — «Флорида». Нужно поддержать Александра Овечкина!

17 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Флорида». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.60. Успех «Пантерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Флорида» 17 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Флорида» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.56. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.50.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» (17.02.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 17 февраля состоится целых восемь встреч. В одной из них на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне померяются силами местный «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Вашингтон» после возобновления регулярного чемпионата НХЛ провёл только три игры. Сначала одержал победу во встрече с лидирующим «Бостоном» (2:1). Затем уступил «Сан-Хосе» (1:4) и располагающейся на втором месте в сводной таблице «Каролине» (2:3). Последний матч взволновал многих.

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Дело в том, что прямо перед игрой с «Харрикейнз» экстренно покинул «Кэпиталз» на неопределённый срок Александр Овечкин. Россиянин очень редко пропускает матчи своей команды. Он не выходил на лёд только в самых трудных ситуациях (из-за травм пропустил всего лишь 28 матчей). К сожалению, отца Александра — Михаила Овечкина — не стало. Об этом сообщил сам хоккеист в социальных сетях, поблагодарил за поддержку и попросил не беспокоить его семью.

После отъезда Овечкина «столичные» вызвали из АХЛ нападающего Джо Снивли. Примечательно, что именно он стал лучшим игроком «Вашингтона» во встрече с «ураганами». Форвард был признан второй звездой матча. Он записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Этого оказалось недостаточно для того, чтобы зацепиться за очки, но немаловажно, что «Вашингтон» местами смотрелся лучше «Каролины». Он нанёс больше бросков в створ и даже сумел сравнять счёт в третьем периоде. Правда, заброшенная «столичными» шайба была отменена из-за помехи голкиперу «Харрикейнз» Фредерику Андерсену.

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«Флорида», в свою очередь, провела после перерыва уже целых пять матчей. Календарь у неё очень тяжелый, и это не могло не отразиться на результатах. Начали «Пантерз» весьма бодро. За счёт запаса энергии они уверенно справились с «Тампа-Бэй» (7:1) и «Сан-Хосе» (4:1).

А вот после этого подопечные Пола Мориса заметно сбавили темп. Сначала они на домашнем стадионе уступили «Колорадо» (3:5) и не без удачи вырвали победу в серии послематчевых буллитов в игре с «Миннесотой» (2:1 Б). Затем потерпели разгромное поражение в матче с «Сент-Луисом» (2:6).

Если бы не Сергей Бобровский, результаты «Флориды» были бы гораздо хуже. Во встрече с «Колорадо» голкипер совершил целых 44 сейва, и даже это не помогло его команде зацепиться за очки. В игре с «Миннесотой» вратарь парировал 27 из 28 бросков в створ, а также отметился сумасшедшим спасением в овертайме.

Бобровский сумел переместиться в противоположную сторону и, в шпагате поймав брошенную в упор шайбу, зафиксировал её. Кстати, победа во встрече с «Миннесотой» стала памятной для россиянина. Он вышел на второе место в истории НХЛ по гостевым победам среди европейских вратарей. На счету Сергея теперь 164 выигранных выездных матча в карьере.

Всё бы ничего, но удастся ли голкиперу спасти команду от поражения в предстоящем матче? Есть сомнения. Во-первых, встреча с «Вашингтоном» станет третьей на выезде подряд для «Пантерз». У «столичных» наверняка будет больше сил. Как-никак они провели на два матча меньше после возобновления сезона.

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Во-вторых, «Кэпиталз» наверняка очень мотивированы, чтобы поддержать своего капитана в очень тяжёлое время. Да и у замещающего Овечкина Джо Снивли, очевидно, есть стремление доказывать свою состоятельность. При таком раскладе больше верится в «Вашингтона». Поставить на его победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Флорида» 17 февраля 2023 года

«Вашингтон» провёл меньше матчей после перерыва, чем «Флорида». К грядущей встрече «столичные» подходят с большим запасом сил, а также с дополнительной мотивацией. Думается, на домашнем стадионе они одержат победу. Как показывает практика, стараний Сергея Бобровского «Пантерз» нередко оказывается недостаточно.

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.70.

Экспресс с коэффициентом 8.82.

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