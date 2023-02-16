«Астон Вилла» — «Арсенал». Артета забывает о самом главном

У «канониров» хромает защита, а подопечные Унаи Эмери умеют забивать. Неужели лондонцы потеряют ещё три очка?

18 февраля состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Арсенал». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на победу бирмингемцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.40. Победа лондонцев оценена в 1.88. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 24-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал» 18 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Астон Вилла» — «Арсенал» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.87. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.89. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.91.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Арсенал» (18.02.2023)

Матч 24-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал» состоится 18 февраля в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», начало — в 15:30 мск. Сможет ли Унаи Эмери справиться со своей бывшей командой? Разбираемся вместе.

Бирмингемцы здорово прибавили после ротации на тренерском мостике. За «Астон Виллой» после назначения Унаи Эмери наблюдается один момент — во всех матчах АПЛ, в которых команда выходила вперёд, ей удавалось удерживать победный результат. Исключением стала встреча с «Лестером».

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Из-за грубых ошибок в обороне и откровенно слабой игры Эмилиано Мартинеса в воротах подопечные Унаи Эмери проиграли со счётом 2:4. «Манчестер Сити» нанёс «Астон Вилле» второе поражение, обыграв её со счётом 3:1. Аргентинский вратарь в этих встречах справился ровно с половиной ударов в створ ворот. Слабовато, учитывая его перформанс на ЧМ-2022 в Катаре.

Команда Микеля Артеты демонстрировала безупречные результаты на протяжении первой половины сезона. Испанский специалист отладил игровые механизмы и привил команде содержательный позиционно-комбинационный футбол.

Габриэл Мартинелли смог раскрыться благодаря блистательной игре Александра Зинченко на левом фланге. Бразильский форвард забил семь голов и отдал два ассиста. Однако за последние несколько недель он стал самым критикуемым игроком в составе лондонцев.

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В шести матчах подряд Мартинелли не отмечается результативными действиями. Однобокость игрового стиля бразильца, к которому соперники адаптировались, и травма его звёздного соотечественника — Габриэла Жезуса — отразились на результативности.

В последних трёх матчах лондонцы больше времени владели мячом и игровой инициативой. Они активнее действовали у штрафной соперников, но подводила слабая реализация моментов. Игроки нанесли 48 ударов, из которых только 11 пришлись в створ ворот. Забили лишь два мяча, один из которых с пенальти.

«Арсенал» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1), а также уступил «Эвертону» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:3). Серия из трёх матчей без побед стала приговором — лондонцы уступил первое место в турнирной таблице команде Гвардиолы по дополнительным показателям. Правда, у «канониров» осталась игра в запасе.

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Продвижение «Астон Виллы» вверх по турнирной таблице замедлилось на фоне нестабильной игры в обороне. «Арсенал» также провалился в трёх последних матчах, продемонстрировав откровенно слабую игру в завершающей стадии. Подопечные Артеты забили лишь два мяча. «Арсенал» наверняка провёл работу над ошибками и, преследуя чемпионские цели, приложит все усилия, чтобы вернуться на победную тропу. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.89.

Прогноз и ставки на матч 24-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал» 18 февраля 2023 года

«Арсенал» мотивирован вернуться на первое место в турнирной таблице. Лондонцы в показателе производительности уступают лишь «Ман Сити». Букайо Сака с одноклубниками постараются реабилитироваться в глазах болельщиков после серии неудач. «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери ни разу не покидала поле без результативного действия. Отсюда ставка на обе забьют за 1.89.

Ставка: обе забьют за 1.89.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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