«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Без Конте дерби не выиграть

19 февраля состоится матч 24-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Вест Хэм». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Вест Хэма» оценивается в 4.60. На ничью дают коэффициент 3.94.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 24-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 19 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Тоттенхэм» – «Вест Хэм» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» (19.02.2023)

У «Тоттенхэма» пока не получается воспользоваться ошибками конкурентов и пробиться в топ-4. «Шпоры» сами стабильно теряют очки и в большинстве матчей выступают хуже ожидаемого. Они провалили два последних матча, а исправлять ситуацию теперь нужно будет без главного тренера и нескольких важных игроков.

В начале месяца Антонио Конте экстренно провели операцию. Он вернулся к управлению командой, но после матча с «Миланом» остался в Италии для восстановления. В ближайших играх руководить «Тоттенхэмом» будет его помощник Кристиан Стеллини.

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Беда не приходит одна, и, помимо главного тренера, «шпорам» не помогут Уго Льорис и Родриго Бентанкур. Фрейзер Форстер в воротах – это очень опасная идея, в чём мы уже успели убедиться в последних матчах. Уругваец, в свою очередь, был одним из лидеров середины поля, заменить которого будет тоже очень непросто.

«Шпоры» умудрились обыграть «Ман Сити» две недели назад, но на этом их успехи закончились. Матч с «Лестером» получился провальным по всем показателям и закончился обидным поражением. В Милане клуб потерпел ещё одно поражение на фоне очень слабой игры. «Тоттенхэм» сейчас явно не в форме.

«Вест Хэм», наоборот, пришёл в себя после неудачной первой части сезона и начинает стабильно набирать очки, отдаляясь от зоны вылета. «Молотобойцы» пока всего лишь на 16-й строке, и в активе у них 20 очков, но Дэвид Мойес постепенно исправляет ситуацию и выводит свою команду из крутого пике, которое чуть не закончилось его отставкой.

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В последних матчах «Вест Хэм» одержал две сухие победы в Кубке Англии. В АПЛ сначала уверенно обыграл «Эвертон» (2:0), а последние два матча закончил вничью с «Челси» и «Ньюкаслом» — в обоих случаях 1:1. В плане кадровых потерь «Вест Хэм» недалеко ушёл от своего соперника. Травмированных у него даже больше, но Мойес смог хорошо укомплектовать свою команду.

По уровню футбола «Вест Хэм» не показывает ничего особенного, но игру в обороне Дэвид Мойес подтянул очень сильно. «Тоттенхэм» в последних матчах особой результативностью не отличался, да и вообще очень похоже на то, что у «шпор» наступил кризис. Поставим на то, что гости не проиграют, за 2.07.

Прогноз и ставки на матч 24-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 19 февраля 2023 года

Глядя на последние матчи «Тоттенхэма», очень сложно понять, за счёт чего эта команда может обыграть даже такой «Вест Хэм». «Молотобойцы» немного смогли набрать форму, но ещё далеки от оптимального состояния. И всё равно они выглядят как серьёзная преграда для «шпор», потерявших тренера и нескольких лидеров. За счёт надёжной игры в обороне и слабости соперника «Вест Хэм» может тут разжиться очками.

Ставка: ничья или победа «Вест Хэма» за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 7.33.

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