«Брест» — «Монако». Головин прогрессирует

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19 февраля состоится матч 24-го тура французской Лиги 1 «Брест» – «Монако». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «монегасков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех бретонцев оценивается аналитиками в 4.40. Поставить на ничью предлагают за 3.88.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Брест» — «Монако» 19 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Брест» – «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура Лиги 1 «Брест» — «Монако» (19.02.2023)

В последний игровой день 24-го тура чемпионата Франции по футболу запланировано семь матчей. Один из них состоится на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» в Бресте, где местный одноимённый клуб примет «Монако». Стартовый свисток в матче будет дан в 17:00 мск.

«Брест» долгое время держался отдалённо от зоны прямого вылета. Команда Эрика Руа в новом году практически не проигрывала, лишь в последнем туре она не смогла справиться с «Монпелье», пропустив от него три безответных гола.

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Сейчас «Брест» приблизился к подвалу таблицы на расстояние двух очков. Тем не менее беспросветным аутсайдером его назвать нельзя. До выезда в Монпелье хозяева не проигрывали на протяжении пяти встреч подряд. За это время им даже удалось отобрать очки у «Лилля», «Лиона» и «Ланса».

«Брест» в нынешнем сезоне зарекомендовал себя качественной оборонительной командой. Он охотно отдаёт мяч любому сопернику и старается жалить на контратаках. Получается далеко не всегда достичь желаемого результата. Главный атакующий перформанс пришёлся на матч с худшим клубом лиги «Анже» (4:0).

«Монако» предстоит не самый простой матч по разным причинам. Во-первых, в Бресте «монегаски» всегда теряют очки. У них три поражения в гостях подряд в очных играх с сухим счётом. Во-вторых, сейчас к физическому состоянию команды есть некоторые вопросы, так как на неделе она провела сложный матч в Лиге Европы с «Байером» – только гол на второй добавленной минуте принёс победу (3:2).

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Разумеется, это совсем не значит, что «Монако» рискует потерять очки. Подопечные Филиппа Клемана в фантастической форме, не проигрывая в десяти официальных матчах в разных турнирах. С декабря гости могут похвастаться результативной ничьей с «Марселем» и убедительной победой в игре с «ПСЖ» в последнем туре (3:1).

Нельзя не отметить, что первый мяч в ворота парижан уже на четвёртой минуте забил Александр Головин.

Россиянин набрал отличный ход, не позволяя даже усомниться в правильности нахождения в стартовом составе. В двух турах Лиги 1 Александр забивает или ассистирует, он третий бомбардир монегасков и второй ассистент – результативная линейка 5+6. В Лиге 1 нападающий занимает седьмое промежуточное место по передачам, отставая на четыре паса от Лионеля Месси.

У «Монако» после этого тура есть прекрасная возможность выбраться на чистое второе место в таблице и стать главным преследователем «ПСЖ». До «Марселя» всего два очка. Не исключено, что Клеман решится на небольшую ротацию, однако пренебрегать предстоящей игрой тренер, естественно, не станет.

Красно-белые поймали кураж, вытаскивая результат даже не в самых очевидных ситуациях. Конечно, усталость после еврокубков никто не отменял, однако в Бресте «Монако» должен разбираться с соперником на классе и мотивации. Пора прервать неприятную серию в очных матчах, но не стоит ждать большого количества голов. «Пираты» умеют закрываться на своей половине поля, а гостям разгром не нужен. Предлагаем рассмотреть победу «Монако» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.57.

Прогноз и ставка на матч Лиги 1 «Брест» — «Монако» 19 февраля 2023 года

«Брест» перед этой игрой выглядит явным аутсайдером, но списывать его со счетов раньше времени не нужно. До провала неделю назад у хозяев было пять матчей без поражений, они мало пропускают, а дома «Монако» всегда оказывает достойное сопротивление. Красно-белые затратили много сил на неделе в Леверкузене, поэтому сейчас постараются справиться с соперником в менее энергичном стиле. И всё же очередные три очка достанутся фавориту.

Ставка: победа «Монако» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.57.

Экспресс с коэффициентом 7.33.

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