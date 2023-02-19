«Спартак» — «Металлург». Неужели это конец для красно-белых?

20 февраля состоится матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» – «Металлург». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу «Металлурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Спартака» оценивается в 2.61. На ничью дают коэффициент 3.96.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Металлург» 20 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» – «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.14. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.96.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Металлург» (20.02.2023)

Регулярный сезон КХЛ постепенно подходит к концу, определились уже почти все участники плей-офф и осталось доиграть совсем немного матчей. 20 февраля состоится пять игр, и в некоторых ещё есть интрига. Например, отчаянные попытки «Спартака» запрыгнуть в последний вагон плей-офф. В понедельник красно-белые на своём льду примут «Магнитку», начало матча – в 19:30 мск.

Восторги, которые моментами вызывала играла «Спартака» под руководством Игоря Гришина, зимой очень быстро сменились унынием. Гришин даже не доработал сезон до конца и подал в отставку спустя три месяца после назначения, в самый ответственный момент.

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Исполняющим обязанности был назначен Алексей Заварухин, с которым «Спартак» уже работал. Увы, но и он не стал мессией для красно-белых. В тот момент, когда каждое очко было на вес золота, Заварухин одержал победы в двух из шести встреч. Одна из которых была добыта в матче с «Сочи», безоговорочно худшей командой лиги.

Теперь за три матча до финиша «Спартак» находится на девятой строчке с отставанием в три очка от восьмёрки лучших. Правда, минское «Динамо», которое находится строчкой выше, сыграло на один матч больше. Красно-белые ещё 10 раз пожалеют, что не смогли обыграть «Северсталь» в прошлом матче, так как дальше соперники куда серьёзнее.

Один из них «Магнитка», которая очень долго претендовала на лидерство в Восточной конференции, но потом сбавила обороты. «Металлург» провалил декабрь и январь, но в феврале, с приближением плей-офф, начал возвращать форму и выиграл в четырёх из шести последних матчей.

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Сейчас «Магнитка» занимает четвёртую строчку на Востоке, победителем конференции уже стал «Ак Барс». В последних матчах команда Ильи Воробьёва стабильно забрасывает не менее двух шайб за игру, но и пропускает слишком много. Перед плей-офф стоило бы подтянуть оборону.

В целом «Металлург» сейчас хоть и не в лучшей форме, но смотрится неплохо. В последних матчах он обыгрывал СКА и «Сибирь», а в овертайме — мотивированный «Трактор». Уступал клуб только «Витязю» (4:5 ОТ) и (2:4) «Нефтехимику».

Для «Спартака» «Магнитка» крайне неудобный соперник. «Металлург» в этой паре выиграл в четыре раза больше матчей, а в последних 10 играх со «Спартаком» у него восемь побед. Сейчас гости в хорошей форме, а о красно-белых этого не скажешь. Обидное поражение во встрече с «Северсталью» могло надломить клуб окончательно.

Прогноз и ставки на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Металлург» 20 февраля 2023 года

У хозяев гораздо больше мотивации, но на ней одной далеко не уедешь. Видно, что «Спартак» старается, но всё это как-то хаотично, и для сильного, дисциплинированного соперника не составит труда обыграть москвичей. «Металлург» не боится выездных игр, а «Спартак» даже дома сейчас не впечатляет и может побеждать только благодаря огромному везению, как это было в матче с «Динамо». Шансов на победу у «Магнитки» явно больше.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 13.02.

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