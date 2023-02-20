Экспресс на 20 февраля с коэффициентом 17.69: Ларионов и Миранчук сделают свою работу

Регулярный чемпионат КХЛ близок к завершению, а значит, скоро станут известны все 16 участников плей-офф. Некоторые клубы по-прежнему не решили свои задачи, и нас ждут интересные события. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 17.69 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо» 20 февраля

Предстоящий матч имеет важное турнирное значение в борьбе за вторую строчку по итогам регулярного чемпионата. ЦСКА играет третий матч подряд с кем-то из прямых конкурентов за это место. Два матча с «Локомотивом» принесли горечь поражения дома (1:4) и тяжёлую победу в гостях в овертайме (2:1 ОТ).

Примечательно, что армейцы шесть матчей подряд не выигрывают в основное время. Однако сразу пять встреч на этом отрезке закончились за пределами основного времени. Учитывая форму соперника, можно ожидать близкого матча и сейчас.

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Что касается «Торпедо», то в их матчах ничья в основное время была зафиксирована в двух из четырёх предыдущих встреч. Команда Игоря Ларионова на хорошем ходу и выиграла 9 из 11 последних матчей. Шесть из этих побед были одержаны в основное время. Ставим на ничью за 3.90.

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Металлург» 20 февраля

«Спартак» в последнем матче уступил «Северстали» со счётом 1:3. Неудачный результат не позволил приблизиться в турнирной таблице Западной конференции к минскому «Динамо», которое удерживает восьмое место. Дистанция между конкурентами составляет три очка, но у красно-белых один матч в запасе. Всего клубу из Москвы осталось провести в регулярном чемпионате три встречи. Шансы обойти «зубров» пока остаются.

«Металлург» обеспечил себе место в плей-офф. Неясно только место, с которого команда стартует в плей-офф. В турнирной таблице необычайно высокая плотность. Между второй и шестой строчками турнирной таблицы всего два очка разницы. Судя по уровню мотивации подопечных Ильи Воробьёва, им не слишком важно выиграть все оставшиеся встречи. «Лисы» — очень опытный клуб и понимают, когда нужно сберечь силы. Перед выездом в Москву «Металлург» расположился на шестом месте.

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«Спартак» устроит только победа. В противном случае в плей-офф они вряд ли попадут. На выезде у «Металлурга» совершенно не идёт игра — только две победы в девяти последних встречах. Рекомендуем изучить ставку на победу «Спартака» за 2.70.

Прогноз на матч Серии А «Торино» — «Кремонезе» 20 февраля

«Торино» сначала вылетел из Кубка Италии, а потом уступил кризисному «Милану» в чемпионате. Команда оказалась неготовой к тому, чтобы действительно побороться за высокие места, и осталась на восьмой строчке. «Торино» всё так же отличается надёжной игрой в обороне и слабой атакой, для которой даже матчи с аутсайдером превращаются в квест по забиванию голов.

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У «Кремонезе» были хорошие матчи в Кубке Италии, но перенести успех на Серию А не получилось. Тут из плюсов у гостей только ничья с «Болоньей», однако для спасения этого крайне мало — нужно начинать побеждать и делать это стабильно. Но возможности «Кремонезе», особенно с учётом травм двух ведущих форвардов, сейчас не позволяют стабильно набирать очки. В этом матче можно смело ставить на победу «Торино» за коэффициент 1.68. Тем более в отличной форме Алексей Миранчук.

Экспресс на матчи 20 февраля

Ставка 1: ничья в матче ЦСКА — «Торпедо» за 3.90.

Ставка 2: победа «Спартака» в матче с «Металлургом» за 2.70.

Ставка 3: победа «Торино» в матче с «Кремонезе» за 1.68.

Общий коэффициент: 3.90 Х 2.70 Х 1.68 = 17.69.

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