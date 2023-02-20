«Ливерпуль» — «Реал». Отдохнувший Бензема угрожает Юргену Клоппу

21 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» (Мадрид). Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех испанцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 21 февраля 2023 года

Эксперты букмекерской конторы «Фонбет» считают, что матч «Ливерпуль» — «Реал» (Мадрид) получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62. Все новые пользователи, скачавшие приложение «Фонбет», получат фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» (21.02.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 21 февраля состоятся две встречи 1/8 финала турнира. В одной из них на стадионе «Энфилд» в Англии померяются силами «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Ливерпуль» в текущем сезоне очень нестабилен. На данный момент он располагается лишь на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ. Также подопечные Юргена Клоппа вылетели из Кубка Англии и Кубка лиги. Велика вероятность, что дальше 1/8 финала Лиги чемпионов им пройти не удастся.

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К игре с мадридским «Реалом» красные подходят в очень плохой форме. За последние девять матчей во всех официальных турнирах они одержали всего лишь три победы. Обыграли «Вулверхэмптон» (1:0) в ответном матче 1/32 финала Кубка Англии, а также «Ньюкасл» (2:0) и располагающийся неподалёку от зоны вылета «Эвертон» (тоже 2:0) в АПЛ.

При этом во встречах с «волками» и «сороками» мерсисайдцы выиграли не совсем закономерно. В обоих случаях не обошлось без удачи. Ответного матча с «Вулверхэмптоном» вообще могло бы и не быть. В первой игре «волки» смотрелись намного предпочтительнее. Если бы не ряд противоречивых моментов, в частности, отменённый гол в концовке, красные потерпели бы поражение.

В матче с «Ньюкаслом» же помогло подопечным Клоппа одержать победу раннее удаление. На 22-й минуте основной голкипер «сорок» Ник Поуп неудачно сыграл на выходе, за что получил красную карточку. И даже несмотря на меньшинство, «Ньюкасл» имел ряд хороших возможностей сравнять счёт. Немного подкачала реализация.

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У «Реала» тоже были некоторые трудности на последнем отрезке сезона. Международный перерыв негативно отразился на его тонусе. «Сливочные» уступили в финальном матче Суперкубка Испании с «Барселоной» (1:3). Также они несколько раз проиграли в матчах Примеры, вследствие чего спустились на вторую строчку в турнирной таблице.

Мешало Карло Анчелотти отладить игровые механизмы огромное количество травм ведущих игроков. Итальянскому специалисту даже приходилось использовать полузащитника Эдуарду Камавинга на позиции левого латераля за неимением альтернатив. Отсутствовал и лучший бомбардир команды — Карим Бензема.

Благо к плей-офф Лиги чемпионов француз успеет восстановиться. В матче предпоследнего тура с «Эльче» (4:0) он оформил дубль. Таким образом Бензема обошёл бывшего легендарного футболиста Рауля и стал пятым бомбардиром в истории Ла Лиги. Сейчас на его счету 230 голов в данном турнире.

Во встрече последнего тура с «Осасуной» (2:0) Анчелотти решил обойтись без Бензема. Итальянец предоставил обладателю «Золотого мяча», а также другому важному игроку — Тони Кроосу — дополнительный выходной. К игре с «Ливерпулем» нападающий и полузащитник подходят с запасом сил.

Также оправился от повреждения и отстоял «на ноль» в игре с «Осасуной» Тибо Куртуа. Голкипер пребывает в отличной форме. Несмотря на то что грядущий матч состоится на «Энфилде», гораздо больше верится в мадридцев. Поставить на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00.

В преддверии матча Анчелотти высказался о готовности своей команды. Он подчеркнул, что «сливочные» приедут в гости к мерсисайдцам с хорошей динамикой и полной уверенностью в себе. У красных настрой наверняка менее позитивный. У них имеется масса недочётов, в частности, проблемы с реализацией и бреши в обороне.

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Хорошей новостью для болельщиков мерсисайдцев является, пожалуй, лишь то, что восстановились от травм и приняли участие в матче последнего тура с «Ньюкаслом» Диогу Жота и Вирджил ван Дейк. Хотя португалец пропустил добрую половину сезона. Ему наверняка потребуется немало времени на то, чтобы набрать форму. Во встрече с «сороками» он получил чуть больше 30 минут игрового времени и толком себя не проявил.

Модрич в одном из недавних интервью уважительно отнёсся к сопернику. Он был удивлён, что «Ливерпуль» так далёк от первого места в АПЛ. Он отметил, что матчи между мадридцами и красными — это лучшее шоу в мире футбола, а также сказал, что это был бы хороший матч для финала Лиги чемпионов.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 21 февраля 2023 года

«Ливерпуль» потерпел поражения в четырёх из девяти последних матчей во всех официальных турнирах. Несмотря на то что встреча состоится на домашнем стадионе мерсисайдцев, фаворитом выглядит «Реал». «Сливочные» миновали кризисный период. Восстановились от повреждений и здорово проявили себя в последних матчах ряд их ведущих игроков, в том числе Бензема.

Француз ещё и отдых получил в преддверии встречи с красными. Он наверняка порадует результативностью и поможет своей команде. Рекомендуем сделать ставку на победу «Реала». В «Фонбет» предлагают коэффициент 3.00 на это событие. За регистрацию букмекер даёт фрибет 2000 рублей, который будет доступен для ставок в приложении.

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