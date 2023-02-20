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«Динамо» Минск — «Трактор», прогноз на матч КХЛ 21 февраля 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Динамо» — «Трактор». Белорусам загорится зелёный свет
Михаил Коробов
«Динамо» Минск — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ
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У челябинцев практически нет шансов, даже несмотря на возвращение Антона Бурдасова.

21 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Трактор». Начало игры — в 19:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу минчан в основное время можно с коэффициентом 2.26. Успех челябинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Трактор» 21 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Минск — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Трактор» Челябинск (21.02.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2023, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Трактор
Челябинск

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за попадание в плей-офф. 21 февраля состоятся две игры. В самой ранней из них на стадионе «Минск-Арена» в Беларуси минское «Динамо» примет челябинский «Трактор». Первое вбрасывание запланировано на 19:10 мск.

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За последние девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо» одержало четыре победы. Оно обыграло «Куньлунь» (3:2) и «Металлург» (4:2). Затем «зубры» одолели главного конкурента в борьбе за место в плей-офф — «Спартак» (3:1), а также «Барыс» (5:2).

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Во всех остальных встречах подопечные Крэйга Вудкрофта потерпели поражения в основное время. Впрочем, в пяти из шести этих игр они выступали на выезде. На домашнем же стадионе минчане проиграли в последней встрече КХЛ набравшему сумасшедший ход «Торпедо» (2:4).

Любопытно, что в послематчевом интервью Вудкрофт пожаловался на качество домашнего льда. Специалист отметил, что таким состояние льда становится к концу игры, но в этот раз оно было плохим на протяжении всей встречи. Впрочем, ему ли сетовать это? Соперникам приходится ещё тяжелее.

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Каким бы ни было качества домашнего льда, на нём минчане однозначно выступают лучше, чем на выезде. Бóльшую часть очков они набрали в этом сезоне дома. «Зубры» занимают восьмое место в таблице Западной конференции. В спину дышит «Спартак». Поможет ли им поддержка родных болельщиков одержать победу и сохранить за собой место в плей-офф?

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«Трактор» в последних девяти матчах в регулярке одержал пять побед. На домашнем стадионе обыграл московское «Динамо» (2:1), как раз минское «Динамо» (4:3) и замыкающий сводную таблицу КХЛ «Сочи» (5:0). На выезде выиграл у напрочь утратившего стабильность «Автомобилиста» (2:1) и «Сибири» (5:4 Б).

Мотивации у челябинцев тоже хоть отбавляй. Сейчас они располагаются на 10-м месте в таблице Восточной конференции, но отставание от идущего на восьмой строчке «Нефтехимика» составляет всего два очка. После разгромного поражения в последней встрече с лидирующим СКА (1:4) Анвар Гатиятулин заявил, что самая важная — следующая игра.

К грядущей встрече «Трактор» подходит во всеоружии. Совсем недавно был выведен из списка травмированных лучший снайпер и бомбардир команды Антон Бурдасов. Нападающий в этом сезоне принял участие в 46 матчах, в которых забросил 19 шайб и отдал 23 результативные передачи.

Предстоящая встреча обещает получиться очень интересной и насыщенной событиями. Наверняка борьба завяжется на уровне плей-офф. Тем не менее небольшими фаворитами выглядят «зубры». Поставить на их победу в матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69.

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Дело в том, что челябинцы имеют серьёзные проблемы с выездными встречами. За 32 матча на выезде они одержали лишь 12 побед (восемь в основное время и четыре в серии послематчевых буллитов). Кроме того, во всех пяти последних очных встречах минчане на домашнем стадионе одержали победы.

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За последние семь встреч в КХЛ дома «зубры» уступили только два раза — в обоих случаях «Торпедо». Похоже, Анвар Гатиятуллин всё же останется за бортом плей-офф. У главного конкурента челябинцев — «Нефтехимика» — следующая игра куда проще. Ему предстоит встретиться с «Сочи».

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Трактор» 21 февраля 2023 года

«Динамо» Минск очень здорово выступает на домашнем стадионе. Сейчас у белорусского клуба немеренно мотивации, и поддержка родных болельщиков наверняка поможет им добыть важные очки. У «Трактора» восстановился лидер. Вероятнее всего, гости навяжут «зубрам» борьбу. Однако у челябинцев проблемы с выездными матчами. Во всех пяти последних очных встречах в роли гостей они проиграли. Весьма вероятно, уступят и в этот раз.

Ставка: победа «Динамо» Минск в матче за коэффициент 1.69.

Экспресс с коэффициентом 14.40.

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Заглавное фото: hcdinamo.by

Источник: «Чемпионат»

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