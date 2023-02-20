«Динамо» — «Трактор». Белорусам загорится зелёный свет

21 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Трактор». Начало игры — в 19:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу минчан в основное время можно с коэффициентом 2.26. Успех челябинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Трактор» 21 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Минск — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Трактор» Челябинск (21.02.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за попадание в плей-офф. 21 февраля состоятся две игры. В самой ранней из них на стадионе «Минск-Арена» в Беларуси минское «Динамо» примет челябинский «Трактор». Первое вбрасывание запланировано на 19:10 мск.

За последние девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо» одержало четыре победы. Оно обыграло «Куньлунь» (3:2) и «Металлург» (4:2). Затем «зубры» одолели главного конкурента в борьбе за место в плей-офф — «Спартак» (3:1), а также «Барыс» (5:2).

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Во всех остальных встречах подопечные Крэйга Вудкрофта потерпели поражения в основное время. Впрочем, в пяти из шести этих игр они выступали на выезде. На домашнем же стадионе минчане проиграли в последней встрече КХЛ набравшему сумасшедший ход «Торпедо» (2:4).

Любопытно, что в послематчевом интервью Вудкрофт пожаловался на качество домашнего льда. Специалист отметил, что таким состояние льда становится к концу игры, но в этот раз оно было плохим на протяжении всей встречи. Впрочем, ему ли сетовать это? Соперникам приходится ещё тяжелее.

Каким бы ни было качества домашнего льда, на нём минчане однозначно выступают лучше, чем на выезде. Бóльшую часть очков они набрали в этом сезоне дома. «Зубры» занимают восьмое место в таблице Западной конференции. В спину дышит «Спартак». Поможет ли им поддержка родных болельщиков одержать победу и сохранить за собой место в плей-офф?

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«Трактор» в последних девяти матчах в регулярке одержал пять побед. На домашнем стадионе обыграл московское «Динамо» (2:1), как раз минское «Динамо» (4:3) и замыкающий сводную таблицу КХЛ «Сочи» (5:0). На выезде выиграл у напрочь утратившего стабильность «Автомобилиста» (2:1) и «Сибири» (5:4 Б).

Мотивации у челябинцев тоже хоть отбавляй. Сейчас они располагаются на 10-м месте в таблице Восточной конференции, но отставание от идущего на восьмой строчке «Нефтехимика» составляет всего два очка. После разгромного поражения в последней встрече с лидирующим СКА (1:4) Анвар Гатиятулин заявил, что самая важная — следующая игра.

К грядущей встрече «Трактор» подходит во всеоружии. Совсем недавно был выведен из списка травмированных лучший снайпер и бомбардир команды Антон Бурдасов. Нападающий в этом сезоне принял участие в 46 матчах, в которых забросил 19 шайб и отдал 23 результативные передачи.

Предстоящая встреча обещает получиться очень интересной и насыщенной событиями. Наверняка борьба завяжется на уровне плей-офф. Тем не менее небольшими фаворитами выглядят «зубры». Поставить на их победу в матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69.

Дело в том, что челябинцы имеют серьёзные проблемы с выездными встречами. За 32 матча на выезде они одержали лишь 12 побед (восемь в основное время и четыре в серии послематчевых буллитов). Кроме того, во всех пяти последних очных встречах минчане на домашнем стадионе одержали победы.

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За последние семь встреч в КХЛ дома «зубры» уступили только два раза — в обоих случаях «Торпедо». Похоже, Анвар Гатиятуллин всё же останется за бортом плей-офф. У главного конкурента челябинцев — «Нефтехимика» — следующая игра куда проще. Ему предстоит встретиться с «Сочи».

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Трактор» 21 февраля 2023 года

«Динамо» Минск очень здорово выступает на домашнем стадионе. Сейчас у белорусского клуба немеренно мотивации, и поддержка родных болельщиков наверняка поможет им добыть важные очки. У «Трактора» восстановился лидер. Вероятнее всего, гости навяжут «зубрам» борьбу. Однако у челябинцев проблемы с выездными матчами. Во всех пяти последних очных встречах в роли гостей они проиграли. Весьма вероятно, уступят и в этот раз.

Ставка: победа «Динамо» Минск в матче за коэффициент 1.69.

Экспресс с коэффициентом 14.40.

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