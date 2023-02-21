«Авангард» — «Локомотив». Кравец плохо подготовился

Наставник омичей недоволен игрой своей команды на последнем отрезке сезона, но и к нему есть немало претензий.

22 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.40. Успех ярославцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Локомотив» 22 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Авангард» — «Локомотив» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.81. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.40. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.60.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» Омск — «Локомотив» Ярославль (22.02.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги близится к завершению. Определилась бóльшая часть участников плей-офф. 22 февраля состоится семь матчей. В одном из них на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске местный «Авангард» примет «Локомотив». Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

За счёт смены главного тренера «Авангард» реабилитировался после неудачного старта сезона и гарантировал себе путёвку в плей-офф. Всё бы ничего, но на последнем отрезке регулярного чемпионата омичи утратили стабильность. У них появилась расслабленность, а также стало больше ошибок.

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За последние 14 встреч в КХЛ «ястребы» одержали только шесть побед. В овертайме они выиграли у московского «Динамо» (3:2 ОТ) и «Нефтехимика» (2:1 ОТ). В серии послематчевых буллитов обыграли «Адмирал» (3:2 Б). В основное время выиграли у СКА (5:4), минского «Динамо» (4:2) и оставшегося за бортом плей-офф «Барыса» (4:3).

Также подопечные Михаила Кравца дважды уступили в овертайме — «Адмиралу» (1:2 ОТ) и ЦСКА (1:2 ОТ). Один раз они проиграли в серии послематчевых буллитов — «Амуру» (2:3 Б). Во всех остальных случаях потерпели поражения в основное время, в том числе в игре с «Салаватом Юлаевым» (1:3), на домашнем стадионе.

После неудачи в матче с уфимцами Кравец раскритиковал своих подопечных. Тренер был очень зол и не стеснялся в выражениях. Вот только к самому наставнику накопилось не меньше вопросов, чем к хоккеистам. К плей-офф «Авангард» подходит в плохом тонусе, в частности по его вине.

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У «Локомотива» дела обстоят совсем иначе. На данный момент он располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Игорь Никитин предпринимает всё для того, чтобы его команда набрала ход и нашла свой хоккей, в который будет играть в плей-офф.

Железнодорожники потерпели поражения только в 3 из 12 последних встреч. В основное время они проиграли «Автомобилисту» (0:1) и «Северстали» (0:3). В овертайме ярославцы уступили ЦСКА (1:2 ОТ). Также они в серии послематчевых буллитов обыграли ту же «Северсталь» (1:0 Б). В овертайме выиграли у «Амура» (2:1).

Во всех остальных встречах «Локомотив» одержал победы в основное время, в частности у СКА (1:0 и 2:1) и ЦСКА (4:1). Замечательно функционировал практически во всех этих матчах главный козырь ярославцев — надёжная оборона. За этот период они пропустили всего лишь 11 шайб в основное время.

При таком раскладе больше верится в победу гостей. Поставить на их победу в матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. На данном этапе сезона железнодорожники смотрятся куда предпочтительнее омичей. Да и история последних очных встреч всецело на их стороне. В семи из восьми игр в регулярке «Авангард» потерпел поражения.

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К тому же в последней встрече в КХЛ с «Барысом» получил микротравму основной голкипер «ястребов» — Демченко. Судя по всему, замещать его в предстоящем матче будет 21-летний Андрей Мишуров. В текущем сезоне молодой вратарь провёл всего лишь шесть неполных матчей. В трёх из них омичи проиграли. Кравец рассказал, что на предстоящие встречи с «Локомотивом» и «Торпедо» будет готовить команду по-разному. Железнодорожники ставят на оборону, а нижегородцы — на атаку. К сожалению, тренер плохо подготовится.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Авангард» — «Локомотив» 22 февраля 2023 года

«Авангард», в отличие от «Локомотива», подходит к плей-офф в несобранном виде. Романтический период «ястребов» и Михаила Кравца миновал. Они показали плохие результаты в последних 14 встречах регулярки и местами играли в бесхребетный хоккей. У железнодорожников всё наоборот. У них отменно работает линия обороны — и не только. История последних очных встреч всецело на стороне ярославцев. Думается, они заберут два очка.

Ставка: победа «Локомотива» в матче за коэффициент 2.07.

Экспресс с коэффициентом 5.00.

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