«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: самые популярные ставки на матч Лиги чемпионов

Финалисты прошлого сезона Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Реал» на этот раз сойдутся уже на первой стадии плей-офф турнира. Первый из двух матчей английского и испанского топ-клубов состоится во вторник, 21 февраля, на легендарном стадионе «Энфилд» и начнётся в 23:00 мск. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила, как ставят клиенты на сегодняшнюю встречу.

По мнению аналитиков PARI, «Ливерпуль» ближе к победе в предстоящей игре, но статус «красных» как фаворитов достаточно условен. На успех мерсисайдцев установлен коэффициент 2.40, что соответствует примерно 41% вероятности. Сделать ставку на победу «Реала» можно за 3.15 (около 31%). Ничья котируется за 3.45 (приблизительно 28%).

Фаворитом по итогам двухматчевого противостояния аналитики PARI считают мадридский клуб. Если «Реал» пробьётся в восьмёрку сильнейших, сыграет ставка за 1.75 (примерно 55%). Поставить на выход «Ливерпуля» в 1/4 финала можно за 2.12 (чуть более 45%).

Клиенты PARI ставят на победу «сливочных» — около 65% от всего объёма ставок на исход встречи в основное время приходится на «Реал». Для сравнения, на хозяев матча сделано 29% ставок, и еще 6% приходятся на ничейный исход. Если говорить о распределении ставок на выход в следующую стадию, то и здесь предпочтения игроков на стороне мадридцев — 55% против 45% на «Ливерпуль».

От команд Юргена Клоппа и Карло Анчелотти ожидается результативный футбол. С высокой долей вероятности соперникам удастся забить три и более мячей за матч. Этому событию соответствует коэффициент 1.70. Пари на голы в исполнении обеих команд будет рассчитано за 1.60. При этом победа «Ливерпуля» вместе с обменом голами котируется за 3.65. Вероятность того, что выиграет «Реал» и обе забьют, оценивается коэффициентом 4.90.

Кроме того, сухая победа «Ливерпуля» котируется за 4.70. Коэффициентом 4.90 оценивается вероятность того, что «сливочные» будут проигрывать по ходу матча, но в итоге не уступят сопернику. А если в матче будет пенальти, сыграет ставка за 2.85.

Наиболее вероятными авторами голов в грядущей встрече считаются лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард «Реала» Карим Бензема. Ставки на то, что они забьют, принимаются за 2.50.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч – 300 000 рублей — на то, что «Реал» не проиграет, по коэффициенту 1.62. Игрок добавил этот вариант в экспресс из четырёх футбольных событий с общим коэффициентом 2.95.

К матчу на «Энфилде» «Ливерпуль» подходит на восьмом месте в АПЛ, тогда как «Реал» идет вторым в Ла Лиге. На выходных обе команды добились в своих чемпионатах выездных побед со счётом 2:0. «Красные» обыграли в гостях «Ньюкасл», а «сливочные» – «Осасуну».

В последние годы «Реал» и «Ливерпуль» регулярно пересекаются в Лиге чемпионов. Все три последних матча остались за испанцами. «Королевский клуб» обыгрывал англичан в финальных матчах в 2018 и 2022 годах – со счётом 3:1 и 1:0 соответственно. Кроме того, «Реал» выбил «Ливерпуль» на стадии 1/4 финала в сезоне-2020/2021. Тогда «сливочные» выиграли 3:1 дома и удержали нулевую ничью в гостях.