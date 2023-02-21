«Спартак» — ЦСКА. Дорога в плей-офф для красно-белых закрывается

Победа в дерби могла бы стать спасательным кругом, но армейцы другого мнения.

22 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 2.07. На победу красно-белых эксперты предлагают коэффициент — 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 22 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» Москва — ЦСКА Москва (22.02.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 22 февраля запланировано семь встреч регулярного чемпионата. Стоит особо уделить внимание московскому дерби между «Спартаком» и ЦСКА, которое пройдёт на льду стадиона «Мегаспорт» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Красно-белым уже нечего терять.

«Спартак» накануне, к удивлению для многих, одержал победу в матче с «Металлургом» (4:2). Тем самым клуб сократил отставание до одного очка от восьмого места, на котором располагается минское «Динамо». Осталось всего две встречи до окончания регулярного сезона, и в них красно-белым предстоит играть с московскими клубами.

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Команда выиграла лишь в 3 из 11 последних встреч. Статистика так себе, но 64 очка за 66 матчей в копилке есть. Концовка сезона обещает быть весьма интересной. Подопечным Алексея Заварухина нужно выложиться полностью в двух последних играх.

ЦСКА же давным-давно гарантировал себе место в плей-офф, и концовка сезона у подопечных Сергея Фёдорова проходит весьма неплохо. Накануне клуб разгромно выиграл в матче с «Торпедо» (8:3). Максим Мамин и Константин Окулов отметились дублями. Результативность в матче была на высоте, многие лидеры улучшили показатели.

Благодаря этой победе красно-синие поднялись на вторую строчку Запада, набрав 90 очков за 65 игр. Ближайшие преследователи ЦСКА — это «Торпедо» и «Локомотив». Они отстают на одно очко. Поэтому положение команд в верхушке таблицы ещё может измениться.

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История очных игр соперников насчитывает 64 матча, из которых ЦСКА выиграл в 46 встречах, при 18 победах у «Спартака». Преимущество гостей весомое, плюс в этом сезоне соперники встречались три раза, и красно-белые одержали одну победу в гостях, когда ЦСКА выиграл в последней встрече на льду «Спартака» со счётом 4:2.

ЦСКА в гостях выиграл в 19 из 32 встреч. Он лучший по гостевым матчам. Плюс Сергей Фёдоров недавно указал на большой опыт и характер, к плей-офф состав подойдёт в оптимальной форме. Потому победа ЦСКА за 2.07 смотрится оптимальным вариантом.

Основные лидеры в отличной форме и провели хороший последний матч. Михаил Григоренко отметился голом и вышел в лидеры команды в снайперской гонке с 20 шайбами за 61 встречу. У красно-белых же таких звёзд нет, состав явно слабее, плюс разница шайб 151:181, в то время как у ЦСКА цифры обратные – 198:151.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 22 февраля 2023 года

Московское дерби для Заварухина будет последней попыткой попасть в плей-офф, конечно, красно-белые кусают локти, ведь могли отобрать очки в последних 11 матчах, но с ЦСКА тягаться ещё труднее. Даже после победы во встрече с магнитогорцами мотивации и сил будет достаточно, но опыта и характера у подопечных Сергея Фёдорова больше. Потому проверим победу ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 10.12.

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