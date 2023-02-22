Экспресс на 22 февраля с коэффициентом 7.2: Холанд забьёт, Дзюба — нет

22 февраля пройдут очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, а ещё играми Кубка России вернётся наш футбол. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.2 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Порту» 22 февраля

Перед столь важным матчем миланский клуб смог наладить командную «химию». Последняя неделя прошла для «Интера» не лучшим образом – сперва он потерял очки с аутсайдером «Сампдорией» (0:0), затем повздорили Ромелу Лукаку и Николо Барелла. Атмосфера в команде далека от идеала, но постепенно дела налаживаются. В прошедшие выходные хозяева уверенно переиграли «Удинезе» (3:1) в итальянском чемпионате, продлив свою беспроигрышную серию до пяти матчей.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Стоит отметить, что сейчас у «Интера» наблюдается явный перекос в сторону оборонительного стиля, ведь больше одного гола ему не могут забить на протяжении восьми встреч в разных турнирах. В то же время в атаке есть проблемы, так как лишь в двух играх за данный период получилось забить больше двух мячей. Для победы над «Порту» этого может не хватить – у команды Сержиу Консейсау с реализацией всё в порядке.

В четырёх последних матчах в Лиге чемпионов меньше двух голов «драконы» не забивали, переигрывая даже «Атлетико» Диего Симеоне. На выезде у португальцев пять побед подряд и всего один пропущенный мяч. Разумеется, «Интер» дома без гола не останется, но едва ли его усилий сейчас хватит для победы. Рассмотрим ставку «гости не проиграют» с коэффициентом 2.03.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ман Сити» 22 февраля

«РБ Лейпциг» под руководством Марко Розе вернул себе оптимальные игровые кондиции. В последних 20 официальных играх «быки» потерпели лишь одно поражение — от «Униона» (1:2). Ещё четыре встречи завершились вничью. На этом отрезке футболисты лишь раз покидали поле без гола и только четырежды забивали меньше двух мячей.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Манчестер Сити» после возобновления сезона выступает с переменным успехом. Команда выиграла 6 из 10 игр в рамках АПЛ. Две встречи завершились вничью.

Подопечные Пепа Гвардиолы победили в недавнем «шестиочковом» матче с «Арсеналом» (3:1) и в итоге временно возглавили турнирную таблицу. Однако они не успели должным образом насладиться моментом — в следующем туре потеряли очки с «Ноттингем Форест» (1:1). В итоге не в лучшем расположении духа небесно-голубые готовились к плей-офф Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» активно играет в атаке и в последних матчах вышел на привычные показатели результативности. Стоит отметить, что Эрлинг Холанд забивал лишь в половине матчей АПЛ после возобновления чемпионата, но при этом отметился восемью голами и одной результативной передачей. «Горожане» стали зависимы от игрового тонуса норвежского форварда, однако имеют достаточный атакующий потенциал, чтобы справляться с задачами и без него. Рекомендуем ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.78.

Прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Спартак» 22 февраля

Железнодорожники обновили состав, сменили тренера и надеются, что во второй части сезона у них получится прибавить. У «Локомотива» есть нерешённые задачи в РПЛ, где команда идёт на вылет, а в Кубке России нужно попытаться всё это компенсировать, чтобы добиться хоть каких-то результатов.

«Спартак» успел продемонстрировать хорошую игру в Зимнем кубке РПЛ, который красно-белые выиграли, не пропустив ни одного мяча. Гильермо Абаскаль уже подготовил свою команду ко второй части сезона и готов давать результат. «Спартак» выглядит не хуже, чем осенью, когда был одной из сильнейших команд лиги, уступая только «Зениту».

В этом матче победа никуда не денется от «Спартака», который за последнее время прилично оторвался по уровню от «Локомотива». Стоит присмотреться к ставкам на победу «Спартака» с коэффициентом 1.99.

Экспресс на матчи 22 февраля

Ставка 1: «Порту» не проиграет «Интеру» за 2.03.

Ставка 2: ТБ 2.5 мяча в матче «РБ Лейпциг» — «Ман Сити» за 1.78.

Ставка 3: победа «Спартака» в матче с «Локомотивом» за 1.99.

Общий коэффициент: 2.03 Х 1.78 Х 1.99 = 7.2.

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