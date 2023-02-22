Не оправдает ожиданий — ваши проблемы! Спасёт ли Дзюба «Локомотив» от «Спартака»?

Артём будет рвать и метать, но достаточно ли этого?

22 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка России «Локомотив» – «Спартак». Начало – в 20:00 мск. Эксперты букмекерской конторы «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.87. Шансы «Локомотива» оцениваются в 4.10. На ничью дают коэффициент 3.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак» 22 февраля 2023 года

Букмекеры «Фонбет» считают, что матч «Локомотив» – «Спартак» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75. «Фонбет» предлагает всем зарегистрированным пользователям фрибет 2000 рублей. Он появится в приложении сразу после выполнения условий.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак» (22.02.2023)

Вторая часть сезона начинается с первых матчей плей-офф Кубка России. Турнир проходит по новой системе, и команда, которая вылетит в этом противостоянии, не закончит выступления, а переместится в нижнюю сетку. Судьба путёвки в четвертьфинал решится по итогам двух матчей. В отчётной игре у команд ещё есть право на ошибку.

«Локомотив» провалил первую часть сезона и закончил её в зоне стыков. Руководство команды решилось на большую перестройку, чтобы спасти ситуацию. Благо времени на это предостаточно. Железнодорожники сменили тренера и постарались усилить состав, чтобы весной исправить положение.

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Команду принял молодой тренер Михаил Галактионов, который всего на год старше главного ветерана команды вратаря Гильерме. Галактионов ранее работал с «Ахматом» и молодёжной сборной России, а в «Локомотив» перебрался из «Пари НН», где неплохо зарекомендовал себя.

«Локомотив» купил двух перспективных игроков, нападающего Максима Глушенкова и полузащитника Сергея Пиняева. Помимо них, железнодорожники зимой усилились Игорем Смольниковым, Херманом Конти и Артёмом Дзюбой.

К персоне последнего будет повышенное внимание. Артём довольно видная фигура в российском футболе. Он возвращается после неудачной поездки в Турцию и постарается доказать всем, что порох в пороховницах ещё остался. Матчи со «Спартаком» для Дзюбы дополнительный раздражитель, у них долгая история взаимной «любви».

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«Спартак» в текущем сезоне по уровню игры и по результатам был на голову выше «Локомотива». Можно сколько угодно шутить на тему любви красно-белых к различным второстепенным турнирам, но, победа в Зимнем кубке РПЛ была отличной подготовкой к сезону, а мы смогли оценить форму «Спартака», который показал, что готов продолжать побеждать.

«Локомотив» в товарищеских матчах тоже смотрелся достойно. Да, уровень соперников у железнодорожников был так себе, но по игре к ним придраться было сложно. Не все новички до конца освоились, но тот же Пиняев очень понравился. Игнатьев и Камано тоже набрали форму к продолжению сезона. С атакой у «Локомотива» не должно возникнуть проблем.

«Спартак» в Зимнем кубке РПЛ не пропустил ни одного мяча, но тут больше вопросов к его соперникам, которые много создавали, но довести до ума свои атаки не могли. Защита красно-белых не выглядит непроходимой, даже с учётом качественного зимнего пополнения. Дома «Локомотив» должен забить такому «Спартаку», но и свои ворота не сможет сохранить на замке.

Поэтому рекомендуем поставить на победу «Спартака» и то, что обе забьют. В букмекерской конторе «Фонбет» на это событие дают коэффициент 3.50, а ещё всем, кто зарегистрируется, предлагают фрибет 2000 рублей. Перед матчем экс-тренер сборной России Александр Тарханов и Роман Павлюченко ожидают, что Дзюба будет рвать и метать в матче с красно-белыми. Возможно, что гол за железнодорожников забьёт именно он.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак» 22 февраля 2023 года

Гильермо Абаскаль отлично подготовил свою команду к продолжению сезона. Если от «Локомотива» мы ещё не знаем толком чего ожидать, то «Спартак» должен играть не хуже чем осенью, когда в России, кроме «Зенита», не было команд сильнее красно-белых. Новички железнодорожников могут удивить, но победа останется за гостями.

Ставка: победа «Спартака» и обе забьют за 3.50.

Экспресс с коэффициентом 8.48.

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