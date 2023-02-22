«Монако» — «Байер». Головин приносит пользу

23 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Монако» — «Байер». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов можно с коэффициентом 2.32. Успех немцев оценивается в 2.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.68.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Монако» — «Байер» 23 февраля 2023 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Монако» — «Байер» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1.61.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Монако» — «Байер» (23.02.2023)

23 февраля «Монако» на домашней арене проведёт ответный матч с «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы. Встреча начнётся в 20:45 мск. Первая игра в Леверкузене порадовала пятью забитыми мячами, поэтому мы вправе ожидать от соперников продолжения голевого шоу.

Вылет «Монако» из Кубка Франции стал катализатором для кардинальных изменений в игре клуба. Получив солидную порцию критики от тренерского штаба, монегаски завелись и выдали безупречную серию из восьми матчей без поражений.

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Шесть из них клуб выиграл. Примечательно, что они обыграли даже ПСЖ, в составе которого есть Месси и Неймар. Победа «Монако» со счётом 3:1 позволила удержать третье место в турнирной таблице Лиги 1 и до минимума сократить отставание от «Марселя».

Исправив ситуацию в национальном чемпионате, футболисты «Монако» без проблем переключились на Лигу Европы. Соперник в первом раунде плей-офф достался максимально удобный. «Байер» совершенно не умеет выстраивать плотную защиту, а предпочитает атакующую игру на встречных курсах.

Стоит отметить вдумчивую работу главного тренера «Монако» Филиппа Клемана. Он не побоялся взять на себя риск и в разгар сезона несколько видоизменить тактическую схему. Наставник выставил дополнительного атакующего полузащитника, убрав одного из опорников. Результат превзошёл все ожидания.

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В первом матче плей-офф «Монако» и «Байер» устроили яркое шоу. Хаби Алонсо не стал перекраивать тактику под французов, а принял вызов. 28 ударов по воротам нанесли соперники совместными усилиями, а результатом стали пять забитых мячей. Победу одержал французский клуб — 3:2.

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо только набирается опыта. Он пробует различные варианты и смело пускается в тактические эксперименты. Сезон для клуба можно сказать уже потерян, а значит, есть время попробовать новые схемы. Однако в Лиге Европе можно проявить себя и перекрыть все предыдущие неудачи. Не будем забывать об этом!

В первой игре плей-офф Лиги Европы Хаби Алонсо явно ошибся с распределением ролей в полузащите. Футболисты «Монако» получили полную свободу перемещений и в полной мере воспользовались предоставленными возможностями. Возникают сомнения, что за неделю испанец сумеет кардинально изменить ситуацию.

«Монако» и «Байер» провели пять очных встреч. Французы выиграли трижды, а немцы записали себе в актив всего одну победу. Разность забитых и пропущенных мячей — 6:6. «Монако» находится в отличной форме и забивает минимум два мяча в пяти последних матчах. «Байер» наверняка будет атаковать с первых минут. «Львам» необходимо ликвидировать отставание в один мяч.

Весьма вероятно, что команды возьмут сценарий первого матча за основу. Отсиживаться в обороне «Байеру» бесперспективно, а вот в обмене ударами у него есть шанс. Неплохо выглядит ставка на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за коэффициент 1.99.

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В последнем матче Головин забил «Бресту», а ранее его гол был признан лучшим в Лиге 1 в январе. В Германии наконец-то напомнил о себе Азмун, сделавший результативную передачу во встрече с «Майнцем». Однако это не спасло «Байер» от поражения.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Монако» — «Байер» 23 февраля 2023 года

Первый матч команд стал самым ярким событием раунда плей-офф ЛЕ. Лихо закрученный сюжет, пять забитых мячей и победный гол на последних секундах. Соперники не будут отходить от своих принципов и проведут не менее захватывающую игру.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.99.

Экспресс с коэффициентом 8.48.

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