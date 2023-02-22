«Ренн» — «Шахтёр». Можно побеждать и без Мудрика

23 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Ренн» — «Шахтёр». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз. Аналитики «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.65. Успех украинцев оценивается в 5.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ренн» — «Шахтёр» 23 февраля 2023 года

В «Фонбет» считают, что встреча «Ренн» — «Шахтёр» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1.72. Вы можете скачать приложение «Фонбет», получить фрибет 2000 рублей и использовать его на эту игру.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Ренн» — «Шахтёр» (23.02.2023)

В четверг вечером «Ренн» и донецкий «Шахтёр» встретятся в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. В первой встрече украинцы победили на своём поле 2:1.

Французская команда в последнее время переживает не лучшие времена: поражение в первом матче стало для нее третьим подряд. Кроме того, во всех этих играх «Ренн» пропускал минимум дважды. Правда, на выходных грустную серию удалось прервать. Команда Бруно Женезио одержала домашнюю победу над «Клермоном» со счётом 2:0.

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Эта победа, безусловно, должна поднять настроение французам перед ответным матчем в Лиге Европы. Наверняка в «Ренне» полны решимости прервать трёхматчевую безвыигрышную серию в этом турнире. Тем более что дома французы не проигрывают четыре матча подряд.

В «Шахтёре» остались довольны победой в первой игре, пусть и с минимальным счётом. Украинский клуб проводил первый матч с ноября, были опасения, как команда справится с нагрузкой, но они, к счастью для донетчан, не оправдались. Стоит отметить, что «Шахтёр» довольно результативен в Лиге Европы. Ставка на ТБ 2.5 гола проходила в 11 из 13 последних матчей украинцев. Всё бы здорово, но на выезде «горняки» не так хороши.

«Ренн» выбрался из кризиса и готов дать бой «Шахтёру». Французам придётся раскрываться, а на контратаках «Шахтёр» хорош. Предположим, что украинцам удастся наказать «Ренн» в одной из них. Предлагаем поставить на победу «Шахтёра» в один мяч. «Фонбет» даёт коэффициент 6.00 на этот исход. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Ставка: победа «Шахтёра» в один мяч за 6.00.

Экспресс с коэффициентом 9.01.

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