ПСВ — «Севилья». Руд ван Нистелрой рассчитывает на камбэк?

Голландцы наверняка выиграют в ответном матче, но вот отквитать разницу в три мяча им, скорее всего, не удастся.

23 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ПСВ — «Севилья». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех испанцев оценён экспертами в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы ПСВ — «Севилья» 23 февраля 2023 года

Букмекеры «Фонбет» считают, что матч ПСВ — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, воспользовавшись фрибетом 2000 рублей, который «Фонбет» даёт всем зарегистрировавшимся пользователям.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы ПСВ — «Севилья» (23.02.2023)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать и о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 23 февраля состоятся восемь ответных встреч 1/16 финала турнира. В одной из них на стадионе «Филипс» в Эйндховене местный ПСВ примет «Севилью». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

В первом матче «Севилья» неожиданно для многих одержала разгромную победу со счётом 3:0. Одним из главных героев встречи стал её нападающий Лукас Окампос. Форвард отметился забитым мячом, а также записал на свой счёт голевую передачу. Примечательно, что результативные действия стали для него первыми в этом сезоне.

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Рассчитывать на столь же качественный и слаженный футбол от севильцев в ответном матче, пожалуй, не стоит. В этом сезоне они очень нестабильны. Клуб одержал победу только в 6 из 22 игр чемпионата Испании, причём большая их часть пришлась на встречи с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами.

Также «Севилья» семь раз сыграла вничью. Во всех остальных матчах потерпела поражения и немало пропустила. Сейчас «нервионцы» занимают 12-ю строчку. Из Лиги чемпионов они вылетели, выиграв лишь во встрече с занявшим последнее место в группе «Копенгагеном» (3:0) на домашнем стадионе.

Безусловно, после смены главного тренера «Севилья» стала смотреться чуть лучше. Под руководством Хорхе Сампаоли она хотя бы стала чаще обыгрывать аутсайдеров и цепляться за ничейные результаты в играх с середняками. Да и уверенная победа в первом матче с ПСВ впечатляет. Тем не менее аргентинскому специалисту предстоит проделать ещё немало работы.

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ПСВ, в свою очередь, немного сбавил обороты после продажи ведущих футболистов — Коди Гакпо и Нони Мадуэке. За последние восемь туров в чемпионате Нидерландов он одержал только три победы. Также четыре раза сыграл вничью и потерпел поражение во встрече с «Эмменом» (0:1).

Из-за этого команда из Эйндховена спустилась на четвёртое место в турнирной таблице. С другой стороны, большая часть матчей, в которых она потеряла очки, прошла на выездах. В гостях ПСВ в этом сезоне частенько проваливается. На домашней арене он выступает куда лучше, что в целом и неудивительно.

На стадионе «Филипс» подопечные Руда ван Нистелроя за весь текущий сезон потерпели лишь два поражения. Сначала уступили во встрече с «Рейнджерс» (0:1) в Лиге чемпионов. Затем проиграли в матче 14-го тура чемпионата Нидерландов с АЗ (тоже 0:1). Также они два раза сыграли вничью. Всё остальное — победы.

Благодаря поддержке родных болельщиков команда обыграла даже возглавляющий турнирную таблицу чемпионата Англии «Арсенал» (2:0) во встрече 5-го тура группового этапа Лиги Европы. И это при том, что состав у «канониров» был основным, за исключением нескольких позиций.

Потому есть все основания полагать, что в грядущем матче ПСВ одержит победу. Поставить на данный результат можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Хотя отыграть разницу в три мяча команда из Эйндховена вряд ли сможет. Не исключено, что севильцы сыграют от обороны и попросту высушат матч. Что-нибудь в духе 1:0, 2:0 или 2:1 здесь вполне может быть.

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Стоит отметить, что за 22 тура в чемпионате Испании севильцы пропустили не так уж и много — 30 мячей. Не последний вклад в это привнёс марокканский голкипер нервионцев Яссин Боно, ставший одним из главных открытий ЧМ-2022. В первом матче с командой из Эйндховена он парировал четыре удара в створ. Наверняка совершит несколько спасений и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы ПСВ — «Севилья» 23 февраля 2023 года

Скорее всего, ПСВ возьмёт реванш за разгромное поражение у нестабильной «Севильи», располагающейся в середине турнирной таблицы Ла Лиги. Поддержка родных болельщиков и домашние стены наверняка придадут подопечным ван Нистелроя дополнительный импульс энергии. Вот только хватит ли его для прохода в следующую стадию турнира? Маловероятно. Отыграть три мяча — очень сложная задача.

Ставка: победа ПСВ за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 8.48.

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