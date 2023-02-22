«Ренн» — «Шахтёр». Женезио бросит все силы

23 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Ренн» – «Шахтёр». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ренна» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Шахтёра» оценивается в 4.95. На ничью дают коэффициент 4.20.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы «Ренн» — «Шахтёр» 23 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ренн» – «Шахтёр» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Ренн» — «Шахтёр» (23.02.2023)

Неделю назад, после победы «Шахтёра» расклад в этой паре изменился. Если раньше эксперты считали фаворитами на выход в следующую стадию французов, то сейчас они отдают небольшое преимущество «горнякам». Однако не стоит забывать, что впереди у клуба остаётся самая сложная часть – матч во Франции.

На выходных «Ренн» смог прервать серию из поражений в трёх матчах. В домашней игре с крепким «Клермоном» Бруно Женезио выставил экспериментальный состав и довольно легко набрал три очка. Более того, бургундцы даже не пропустили, что с ними случается очень редко.

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Все сухие матчи «Ренна» зимой приходились на домашние игры. Подопечные Бруно Женезио, даже будучи в кризисе, дома играют гораздо лучше, чем на выезде. Перед «Клермоном» они на «Роазон Парк» обыгрывали «Ниццу», «ПСЖ» и «Страсбург».

По игре у французов всё ещё достаточно недочётов, которые привели к поражению в первом матче. Пусть «Ренн» местами смотрелся гораздо лучше и сильнее «Шахтёра», но реализовать это не смог. Где-то помешал соперник, который оказался неплохо подготовлен, где-то бургундцы ошибались сами. Было видно, что «Ренн» явно чувствует себя не в своей тарелке, особенно после неудачного начала матча.

«Шахтёр» хоть и выиграл в первой встрече, но тоже был неидеален. Видно, что для «горняков» это первая официальная игра после длительной паузы и они физически ещё не готовы на полную. Во втором тайме «Шахтёр» сбавил обороты, под конец матча очень серьёзно подсел и может быть доволен тем, что смог удержать победу.

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Ответная игра для «Шахтёра» может быть даже в чём-то проще первой. «Горнякам» не нужно лишний раз идти вперёд и рисковать. Они могут играть от соперника, подстраиваться под него и ждать ошибки. В еврокубках «Шахтёр» гораздо лучше чувствует себя в игре вторым номером, даже если соперник превосходит его в классе.

В отчётном матче «Шахтёр» больше времени проведёт у своих ворот. «Горняки» будут стараться удержать преимущество, а «Ренн» дома и так зачастую играет с позиции силы. При таком раскладе ясно, что больше шансов у ворот создадут именно французы. Вопрос в том, насколько хорошо они смогут реализовать моменты.

Пожалуй, лучше не испытывать судьбу с исходами и голами. «Ренн» сейчас в том состоянии, когда может в очередной раз не оправдать статус фаворита. Бургундцы будут много атаковать, они любят играть флангами, стараются по максимуму использовать стандартные положения. Есть вероятность, что здесь, как и в первом матче, «Ренн» подаст много угловых.

Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы «Ренн» — «Шахтёр» 23 февраля 2023 года

В играх, которые складываются просто для бургундцев, они подают мало и могут ограничиться даже двумя-тремя угловыми. Другое дело встречи, в которых приходится наваливаться большими силами на ворота соперника, но голы не идут. В таких случаях «Ренн» может подать и семь, и девять, и даже больше корнеров. Шесть угловых для французов в этом матче при должном стечении обстоятельств – это может быть даже не потолок, а минимум.

Ставка: индивидуальный тотал «Ренна» больше 6 угловых за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 8.48.

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