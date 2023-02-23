ЦСКА — «Динамо». Слабо, как со «Спартаком»?

В дерби с красно-белыми армейцы выиграли с неприличным счётом 7:1. Попробуют проделать такой же трюк с ещё одним соперником?

24 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Динамо» Москва. Начало – в 18:00 мск. Эксперты букмекерской конторы «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 1.90. Успех бело-голубых оценивается аналитиками в 3.90. Поставить на ничью в основное время предлагают за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва 24 февраля 2023 года

Букмекеры «Фонбет» сомневаются, что матч ЦСКА – «Динамо» Москва получится результативным: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал больше 4.5 шайбы – за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Сделать ставку на то, что гол будет забит на первой минуте, можно в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 12.0. Каждый зарегистрировавшийся пользователь получит фрибет 2000 рублей и сможет использовать его для ставок в приложении.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва (24.02.2023)

В ближайшую пятницу, 24 февраля, в Континентальной хоккейной лиге запланировано восемь матчей. Завершает игровой день московское дерби – действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА примет «Динамо». Первое вбрасывание состоится в 18:00 мск.

ЦСКА подходит к плей-офф максимально заряженным. Команда Сергея Фёдорова, можно сказать, достигла своего пика в самый необходимый момент – в феврале у неё почти нет поражений. В основное время за месяц её смог обыграть только «Локомотив», в очередной раз грамотно действуя в закрытом стиле (1:4).

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Были ещё минимальные осечки с «Барысом» и «Салаватом Юлаевым», однако в тех матчах армейцы добирались хотя бы до овертайма. За этот период они сыграли десять матчей, и в семи из них в соперниках были представители верхней части таблицы. Благодаря этому хозяева по-прежнему остаются на второй строчке в Западной конференции и намерены оставить её за собой.

Что важно, ЦСКА заметно прибавил в нападении и реализации. В 5 из 10 матчей московский клуб радовал болельщиков минимум четырьмя заброшенными шайбами. Более того, только в двух последних встречах со «Спартаком» и «Торпедо» было в общем забито 15 голов. Подобная результативность позволяет не замечать проблемы в обороне, ведь пропускают армейцы тоже немало – в среднем по два гола.

При этом у ЦСКА всё ещё нет значительного индивидуального перекоса. Сразу трое хоккеистов — Константин Окулов, Михаил Григоренко и Сергей Плотников — набрали более 40 очков. Окулов лидирует в гонке бомбардиров команды, а в играх с «Торпедо» (8:3) и «Спартаком» (7:1) набрал четыре очка.

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Справиться с подобным давлением «Динамо» будет сложно. Особенно в нынешнем состоянии. Гости свою цель в регулярном чемпионате уже выполнили – их никто не сместит с пятой строчки, но и подняться выше не смогут. В предстоящей встрече главной мотивацией для них может служить разве что статус дерби.

Насколько этого хватит — спорный вопрос. Тем более что концовку регулярки подопечные Алексея Кудашова проводят слабо. В шести последних матчах они одержали победы только в играх с «Витязем» (4:1) и нестабильным «Спартаком» (3:2). В то же время каждому из них в феврале бело-голубые также уступили, а ещё «Локомотиву» (0:3) и ЦСКА (2:3 Б).

Ещё хуже дела обстоят на выезде. «Динамо» одержало победу в основное время только в одном из восьми матчей на чужой арене. В шести встречах клуб потерпел поражения. Львиную долю очков в сезоне москвичи потеряли именно в гостях.

«Динамо» всё ещё является одной из лучших оборонительных команд лиги. По пропущенным голам оно на четвёртой строчке, имея неплохие показатели в меньшинстве. Тем не менее за те же восемь матчей на чужом льду гости пропускали по три шайбы в половине случаев, а сейчас в соперниках чемпион со второй атакой КХЛ.

В очередной победе ЦСКА в данный момент сложно сомневаться, однако ставить на неё невыгодно. Гораздо интереснее рассмотреть результативность хозяев, ведь они сейчас неудержимы впереди. В четырёх из пяти последних очных матчей дома армейцы забрасывали «Динамо» минимум три шайбы, а с учётом последних игр можно рассчитывать и на большее.

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Предлагаем поставить на индивидуальный тотал ЦСКА больше 3.5 шайбы. Наиболее выгодный коэффициент на этот исход предлагает «Фонбет» — 3.30. Кроме того, за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на любое событие.

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Москва 24 февраля 2023 года

ЦСКА набрал отличную форму перед плей-офф, но ещё не решил все вопросы в регулярном чемпионате. Команда Сергея Фёдорова стремится закрепиться на второй строчке таблицы Запада и пока с поставленной задачей справляется. Чемпион в последних двух матчах не предоставляет соперникам шансов, забивая в среднем более семи голов. Конечно, «Динамо» не позволит себе провалиться в обороне с таким размахом, но в гостях оно выступает менее уверенно.

Бело-голубые уже почти не имеют турнирной мотивации и попросту доигрывают сезон, поэтому с давлением армейцев могут не справиться. Рекомендуем сделать ставку на индивидуальный тотал ЦСКА больше 3.5 шайбы в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 3.30. Всем новичкам будет доступен фрибет 2000 рублей, который можно будет использовать сразу после регистрации в приложении. Напомним, ЦСКА в последней встрече уже проводил дерби, но со «Спартаком», обыграв его с неприличным счётом 7:1. Повторят на бис с «Динамо»?

Ставка: тотал ЦСКА больше 3.5 шайбы за 3.30.

Экспресс с коэффициентом 10.94.

Прогноз на матч «Авангард» — «Торпедо» с коэффициентом 2.05.

Кучеров — первый россиянин с 80 очками в сезоне НХЛ.

Прогноз на матч «Сибирь» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.70.

Макдэвид — пятый хоккеист в НХЛ по скорости достижения 800 очков.