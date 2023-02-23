«Авангард» — «Торпедо». Кравец даст отпор Ларионову

24 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Торпедо». Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.86. Успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Торпедо» 24 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Авангард» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» Омск — «Торпедо» Нижний Новгород (24.02.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги близится к завершению. Определились практически все участники плей-офф. 24 февраля состоятся восемь матчей. В одном из них на стадионе «G-Drive Арена» в Омске местный «Авангард» примет «Торпедо». Первое вбрасывание запланировано на 13:00 мск.

После неудачного отрезка «Авангард» обрёл себя. За последние шесть матчей в КХЛ он потерпел всего одно поражение во встрече с «Салаватом Юлаевым» (1:3). Также омичи дважды выиграли в овертайме — во встречах с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ) и «Локомотивом» (4:3 ОТ).

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В основное время «ястребы» обыграли СКА (5:4), минское «Динамо» (4:2) и «Барыс» (4:3). Таким образом, они поднялись на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Если подопечные Михаила Кравца финишируют по итогам регулярного чемпионата на данной строчке, то в плей-офф они выйдут на «Адмирал».

Стоит отметить, что проблемы «Авангарда» никуда не делись. В последней встрече в КХЛ с «Локомотивом» он в очередной раз полностью провалил второй период. К 50-й минуте омичи уступали, со счётом 1:3. Однако затем им удалось собраться с силами и совершить потрясающий камбэк. «Ястребы» отыгрались за пять секунд до конца третьего периода и вырвали победу в овертайме.

Отдельной похвалы заслуживает нападающий «ястребов» — Рид Буше. Именно он стал главным героем матча. Форвард отметился двумя заброшенными шайбами, а также результативной передачей, которую превратил в победный гол Корбан Найт. К слову, Буше повторил клубный рекорд Романа Червенки по голам за одну регулярку. Сейчас на его счету 31 заброшенная шайба в 63 играх.

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А вот у «Торпедо», напротив, наметился на последнем отрезке сезона небольшой спад. Команда так шикарно играла в декабре и январе, что казалось, будто она вполне способна финишировать на втором месте в таблице Западной конференции. Тем не менее она растеряла форму и спустилась на четвёртую строчку.

За последние семь игр в регулярном чемпионате КХЛ подопечные Игоря Ларионова одержали только три победы. В овертайме обыграли «Сибирь» (5:4 ОТ). В основное время выиграли в матчах со «Спартаком» (4:3) и минским «Динамо» (4:2). Также они уступили в серии послематчевых буллитов во встрече с «Северсталью» (3:4 Б).

В основное время нижегородцы потерпели поражения в матчах с «Адмиралом» (1:3), ЦСКА (3:8) и «Северсталью» (2:3). Теперь отставание от идущего на втором месте ЦСКА составляет три очка. Маловероятно, что автозаводцы сумеют обойти армейцев. Зато у них есть неплохой шанс закончить сезон на третьей строчке.



Вот только для этого нижегородцам необходимо выиграть в оставшихся двух встречах. Удастся ли? Да и в этом ли главная задача Профессора? После поражения в последней игре в КХЛ с «Северсталью» наставник отметил, что матч дал много вопросов. Он подчеркнул, что такого хоккея его тренерский штаб не видел от команды в течение всего сезона.

По мнению Ларионова хорошо то, что это произошло сейчас, а не в плей-офф. Также он заявил, что в матче с «Северсталью» ему необходимо было «прокрутить» тех людей, кто давно не играл. В предстоящем матче Профессор планирует поступить так же. Он рассказал, что должны зайти в состав Сергей Гончарук и Игорь Ларионов-младший.

Судя по всему, Профессор полностью сконцентрирован на подготовке к плей-офф. Результаты в оставшихся матчах в регулярке для него не так важны, как игра команды. Усложняют жизнь нижегородцам травмы ведущих игроков и сложный график. Ларионов недавно отметил, что его подопечным некогда тренироваться из-за сумасшедшего календаря — пять матчей через день, четыре из которых на выезде, а два последних на Востоке.

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У «ястребов» календарь куда удобнее. Предстоящая встреча станет для них седьмой кряду на домашнем стадионе. Кстати, после победы во встрече с «Локомотивом» Кравец отметил, что его клубу помогла переломить ход встречи сумасшедшая поддержка трибун. В этот раз атмосфера также всецело на стороне омичей.

При таком раскладе, на наш взгляд, можно даже проверить победу «ястребов» в основное время за коэффициент 1.86. Игорь Ларионов более дальновиден, чем Михаил Кравец. Специалист делает упор не на результат здесь и сейчас, а на комплексную и качественную подготовку своей команды к плей-офф.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Авангард» — «Торпедо» 24 февраля 2023 года

«Авангард» добыл отличные результаты в последних шести матчах КХЛ. Он одержал победы во встречах с рядом сильных клубов, продемонстрировав наличие характера и силы воли. На домашнем стадионе «ястребы» наверняка обыграют «Торпедо», которое терпит кадровые потери и заметно сбавило ход в феврале. У нижегородцев гораздо сложнее календарь. Да и Ларионов, похоже, сосредоточен не на результате, а на том, чтобы все его подопечные подошли в хорошей форме к плей-офф.



Ставка: победа «Авангарда» за коэффициент 1.86.

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