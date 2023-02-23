«Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Марку Силва рвётся в еврокубки

Ещё в прошлом сезоне «дачники» выступали в Чемпионшипе. Сейчас же они находятся выше «Челси» и «Ливерпуля».

24 февраля состоится матч 25-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «дачников» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех «волков» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» 24 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» (24.02.2023)

На фоне плей-офф еврокубковых турниров не будем забывать и о внутренних аренах. В английской Премьер-лиге на 24 февраля запланирована встреча, которая откроет программу 25-го тура. На стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне местный «Фулхэм» примет «Вулверхэмптон». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Главный арбитр — Майкл Оливер.

За последние девять туров в чемпионате Англии «Фулхэм» потерпел только поражения в матчах с «Ньюкаслом» (0:1) и «Тоттенхэмом» (тоже 0:1). Вничью он сыграл с «Челси» (0:0). Во всех остальных встречах подопечные Марку Силвы одержали победы. Примечательно, что они очень мало пропустили.

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Похоже, португальский специалист сделал особый упор на надёжность оборонительной линии. За этот период времени в ворота его команды было забито всего четыре мяча. При этом много работы у голкипера «Фулхэма» Бернда Лено было только в трёх из девяти этих встреч.

С результативностью у команды из Лондона тоже порядок. За 24 тура она забила 35 мячей. Не очень много, но и немало. В 12 из них принял непосредственное участие Александр Митрович. Нападающий записал на свой счёт 11 голов, а также голевую передачу. Он располагается на пятом месте в списке лучших бомбардиров АПЛ.

Впрочем, после нереализованного пенальти во встрече 20-го тура с «Ньюкаслом» сербский форвард перестал забивать. В матче последнего тура с «Брайтоном» Марку Силва и вовсе предпочёл обойтись без него. Вероятно, конкуренция за место в основе поможет сербу собраться с мыслями.

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«Вулверхэмптон», в свою очередь, заметно прибавил после назначения на должность главного тренера Лопетеги. За последние восемь туров в АПЛ он потерпел только поражения в матчах с «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Манчестер Сити» (0:3) и «Борнмутом» (0:1). Также сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1), на выезде.

Победы «волки» одержали во встречах с «Эвертоном» (2:1), «Вест Хэмом» (1:0), «Ливерпулем» (3:0) и «Саутгемптоном» (2:1). Таким образом, клуб из Вулверхэмптона поднялся на 15-е место в турнирной таблице. Само собой, Лопетеги предстоит проделать ещё немало работы. Однако прогресс в игре его подопечных виден невооружённым глазом.

Интересно, что в матчах с «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» отметились забитыми мячами новобранцы «Вулверхэмптона» — Крэйг Доусон и Жоау Гомес. Футболисты моментально адаптировались к требованиям испанского наставника и помогли добыть своей новой команде отличные результаты.

Смущает лишь поражение «Вулверхэмптона» в матче последнего тура с располагающимся в зоне вылета «Борнмутом» (0:1). «Волки» смотрелись предпочтительнее соперника. Однако всплыли их давние проблемы с реализацией моментов. К слову, за 23 тура в АПЛ они забили всего лишь 17 голов.

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При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.82. Как мы уже отметили ранее, оборона «дачников» на последнем отрезке сезона на высоте. Кроме того, недавно они точечно усилились, подписав полузащитника «Торино» Сашу Лукича, знающего толк в отборах и единоборствах.

Также стоит отметить, что на данный момент подопечные Марку Силвы располагаются на шестом месте в турнирной таблице. Мотивация завершить сезон в зоне еврокубковых турниров у них наверняка имеется. Нестабильность грандов играет «дачникам» на руку. Остаётся лишь самим не терять очки, а ведь ещё в прошлом сезоне они выступали в Чемпионшипе!

Прогноз и ставки на матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» 24 февраля 2023 года

«Фулхэм» в текущем сезоне на удивление крепок и стабилен. Команда регулярно проявляет характер и цепляется за очки. Надёжная игра в защите и точечное усиление делают «дачников» небольшими фаворитами предстоящего матча. Безусловно, «Вулверхэмптон» стал гораздо сильнее благодаря Лопетеги. Плюс быстро освоились в клубе новички. Однако испанскому тренеру предстоит проделать ещё немало работы. В первую очередь, разобраться с результативностью. Полагаем, хозяева не проиграют. И голов вряд ли будет много.

Ставка: «Фулхэм» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.82.

Экспресс с коэффициентом 10.94.

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