Экспресс на КХЛ с коэффициентом 9.0: последний шанс «Трактора»

24 февраля пройдут очередные матчи в КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.0 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» 24 февраля

Чем ближе плей-офф, тем выше цена победы в матчах команд, которые ещё не знают, какое место в турнирной таблице они займут по итогам регулярного чемпионата. Обе команды представляют как раз такой случай, но мотивация у екатеринбуржцев и челябинцев разная. «Автомобилист» гарантировал себе место в плей-офф, но по результатам двух оставшихся игровых дней может оказаться как на втором месте, так и на шестом. Положение «Трактора» очень сложное – нужно выигрывать оба оставшихся матча и надеяться на осечку «Нефтехимика» в матче с немотивированным «Куньлунем».

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Автомобилист» набирает очки в каждой второй встрече вот уже девять игр подряд, чередуя победы в основное время и поражения в основное время. В минувший игровой день екатеринбуржцы уступили дома соседу по таблице «Салавату Юлаеву» (1:3), что можно отчасти списать на акклиматизацию после возвращения из недельного турне по Дальнему Востоку.

Матчи «Трактора» в Екатеринбурге традиционно выходят достаточно упорными и небогатыми на заброшенные шайбы. Сразу в шести из десяти последних таких матчей, включая все три встречи текущего и предыдущего сезона, забрасывалось менее четырёх шайб.

«Трактор» выиграл шесть из девяти последних матчей. Только одна из этих встреч закончилась поражением в основное время. Команда отчаянно сражается за плей-офф и к тому же имеет на один день на восстановление больше, чем «Автомобилист». Поставим на то, что гости не проиграют в основное время, за 1.65.

Прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев» 24 февраля

Два матча осталось провести в регулярном чемпионате хоккеистам «Сибири». Встречи пройдут на площадке «снеговиков». 24 февраля им предстоит игра с «Салаватом Юлаевым», а 26-го — с «Автомобилистом». После двух побед подряд хозяева закрепились на третьей позиции Восточной конференции с 83 очками в активе. Теоретически у них есть шанс и на второе место, для этого необходимо выиграть два матча и дождаться осечки «Авангарда».

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Салават Юлаев» перед стартом плей-офф набрал отличный ход. Несмотря на ротацию состава, которую проводит в последних встречах Виктор Козлов, зелёные выиграли шесть из последних семи встреч в регулярном первенстве. Стоит отметить, что единственное поражение им нанесли хоккеисты «Сибири». Матч в Уфе завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Мартемьянова после продолжительной серии послематчевых буллитов. По итогу 66 игр у «Салавата» в активе 82 очка.

«Сибирь» не самым лучшим образом проводит очные встречи на своей площадке с «Салаватом Юлаевым». Клуб из Уфы выиграл в пяти из последних семи матчей, а два поражения случились в дополнительное время. Рекомендуем изучить ставку на победу «Салавата Юлаева» за 2.70.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Торпедо» 24 февраля

«Авангард» набрал хорошую форму в последних матчах. Лучше него на Востоке сейчас смотрится только «Ак Барс», который с приходом Билялетдинова превратился в настоящую машину. Команда Михаила Кравца играет ярко и зрелищно, за ней будет интересно наблюдать в плей-офф.

«Торпедо» одна из самых результативных команд лиги, но в плане результатов нижегородцы в последнее время не отличаются стабильностью. Они могли замахнуться на вторую строчку Западной конференции, но после разгрома от ЦСКА об этом лучше забыть. Такое впечатление, что «Торпедо» после него пока не пришло в себя.

Хозяева сейчас смотрятся гораздо лучше соперника и дома должны побеждать «Торпедо». Игра наверняка будет результативной, обе команды сейчас не скупятся на голы. Можно попробовать поставить на победу «Авангарда» за 2.03.

Экспресс на матчи 24 февраля

Ставка 1: «Трактор» не проиграет «Автомобилисту» за 1.65.



Ставка 2: победа «Салавата Юлаева» над «Сибирью» за 2.70.

Ставка 3: победа «Авангарда» над «Торпедо» за 2.03.



Общий коэффициент: 1.65 Х 2.70 Х 2.03 = 9.0.

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