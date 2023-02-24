«Акрон» — «Торпедо». Стажировка у Ларионова не пройдёт даром

26 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка России «Акрон» — «Торпедо». Начало игры — в 12:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех клуба из Тольятти оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Акрон» — «Торпедо» 25 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Акрон» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Акрон» — «Торпедо» (25.02.2023)

Совсем скоро возобновится регулярный чемпионат России по футболу, а пока обратим внимание на Кубок страны. 25 февраля состоятся два первых матча 1/8 финала турнира. В самом раннем из них на стадионе «Кристалл» в городе Жигулёвск «Акрон» примет московское «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск.

На данный момент «Акрон» располагается в нижней части турнирной таблицы Первой лиги — на 13-м месте. Отрыв от зоны вылета составляет всего три очка. Положение не из лучших. Хотя оно не до конца отражает реальный расклад дел. Во второй половине сезона команда из Тольятти смотрится весьма собранно.

Смородская: уход Геркуса из «Торпедо» был ожидаем.

Связано это в первую очередь со сменой главного тренера. С тех пор как Евгений Калешин занял данную должность, «Акрон» потерпел всего лишь одно поражение во встрече 18-го тура Первой лиги с «Шинником» (0:1), на выезде. Победы он одержал в матчах с «Нефтехимиком» (1:0), «Волгой» из Ульяновска (2:1) и «Велесом» (3:0).

Ничейных результатов, правда, многовато — восемь. Однако стоит учесть, что в соперниках у клуба из Тольятти были преимущественно располагающиеся в верхней части турнирной таблицы команды — «Енисей» (0:0), «Рубин» (тоже 0:0), «Алания» (3:3), «Арсенал» (0:0) и «СКА-Хабаровск» (1:1).

В зимний перерыв «Акрон» понапрасну времени не терял. Он точечно усилился, заключив контракты с нападающим «Алании» Абу-Саидом Эльдарушевым и экс-форвардом «Анжи» и «Ахмата» Андресом Понсе. Также клуб из Тольятти подписал в последний день трансферного окна атакующего полузащитника Алекса Мацукатова, который является воспитанником «Краснодара».

Пресс-атташе «Спартака»: сын Аршавина выбрал правильные цвета.

Усиления должны помочь Калешину устранить проблемы с результативностью, которые регулярно докучали «Акрону» в первой половине сезона. Небольшой прогресс в данной сфере уже имеется. В контрольных встречах команда из Тольятти сумела забить. Любопытно, что ей даже удалось зацепиться за ничью в товарищеском матче с «Пари НН» (1:1).

«Торпедо», в свою очередь, замыкает турнирную таблицу РПЛ. Избежать вылета в Первую лигу ему вряд ли удастся. Отставание только от идущего в зоне стыковых матчей за сохранение прописки в РПЛ «Локомотива» составляет семь очков. За 17 туров автозаводцы добыли только одну победу, причём не без удачи — во встрече с ЦСКА (1:0).

Также москвичи три раза сыграли вничью. Во всех остальных встречах они потерпели поражения и немало пропустили. Руководство шло на разные шаги для того, чтобы исправить столь плачевное положение своего клуба. Однако постоянные смены главного тренера и игроков, похоже, сделали только хуже.

За 17 туров в РПЛ автозаводцы забили только семь мячей. С целью улучшить результативность в это трансферное окно они приобрели ряд нападающих, в том числе перуанца Йорди Рейну. Кроме того, на правах аренды к чёрно-белым присоединился полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Джаджа.

Пока что ощутимого прогресса не наблюдается. Сборы «Торпедо» провело ужасно. За семь контрольных матчей оно не одержало ни одной победы. Вничью автозаводцы сыграли с «Аланией» (1:1), «Нефтехимиком» (0:0) и «Факелом» (1:1). Во всех остальных матчах они потерпели поражения и немало пропустили.

За этот отрезок времени в ворота москвичей было забито целых 13 мячей. Сами они забили только шесть. В результате недавно появилась информация о том, что Илья Геркус 1 марта покинет должность президента «Торпедо». Его место займёт Ярослав Савин. Встряхнут очередные перемены команду или опять пойдут во вред? Вопрос хороший.

Литвинов: если не уеду в Европу, то всю карьеру проведу в «Спартаке».

Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки выглядит обе забьют за коэффициент 2.07. Обе команды работали зимой над улучшением результативности. «Акрон» добился больших успехов. Однако разница в уровнях между дивизионами очень велика. У автозаводцев попросту сильнее состав.

В то же время встреча состоится на домашнем стадионе команды из Тольятти. Как минимум один гол москвичам они наверняка сумеют забить. Кстати, не так давно Калешину довелось стажироваться у Игоря Ларионова в хоккейном «Торпедо». Специалист отметил, что захотел посмотреть на футбол другим взглядом и под другим углом.

Стоит отметить, что футбольному «Торпедо» определённо есть чему поучиться у хоккейного. Подопечные Профессора демонстрируют потрясающе красивый остроатакующий хоккей, а также располагаются в топ-4 сводной таблицы КХЛ. Будет интересно посмотреть, чему Калешин научился у Ларионова.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Акрон» — «Торпедо» 25 февраля 2023 года

Под руководством Калешина «Акрон» заметно прибавил. Он выдал отличный отрезок во второй половине сезона, а также весьма неплохо, по своим меркам, провёл сборы. Плюс команда из Тольятти точечно усилилась. Думаем, на домашнем стадионе она сумеет забить «Торпедо» как минимум один гол. У автозаводцев хватает проблем. Пожалуй, единственным их преимуществом является состав. С обновлённой обоймой нападающих москвичам, скорее всего, удастся забить, но вот получится ли выиграть? Есть сомнения!

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.07.

Экспресс с коэффициентом 10.56.

Черчесов едет в Германию. Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы.

Тихонов: Дзюба неплохо выглядел в дебютном матче за «Локомотив».

Роналдиньо возобновит карьеру ради выступления в испанской медиалиге.

Комличенко назвал задачу «Ростова» на нынешний сезон.